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Экскурсии выходного дня в Аммане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Аммане на русском языке, цены от €96. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Знакомьтесь, Амман
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Знакомьтесь, Амман
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Иордании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €325 за человека
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетить место крещения Иисуса Христа и вершину, с которой Моисей увидел Землю Обетованную
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €96 за человека
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Амман
    Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «На выходные»

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  1. Знакомьтесь, Амман
  2. Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
  3. Амман + Джераш: от древности до современности
Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2025
Сейчас в Аммане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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