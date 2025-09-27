Найдено 3 экскурсии в категории « Каньон Сик » в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Классическая экскурсия по Петре Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места Начало: У туристического центра €150 за всё до 3 чел. На машине 4 часа 15 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная экскурсия по Петре Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города Начало: У вашего отеля €300 за всё до 3 чел. Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. По следам «Индианы Джонс» в Петре Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина Начало: У туристического центра €300 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Петры

