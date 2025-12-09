Найдено 4 экскурсии в категории « Монастырь Ад-Дэйр » в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 4 часа 16 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная экскурсия по Петре Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города Начало: У вашего отеля €300 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Классическая экскурсия по Петре Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места Начало: У туристического центра €150 за всё до 3 чел. Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. По следам «Индианы Джонс» в Петре Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина Начало: У туристического центра €300 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города от €700 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Петры

