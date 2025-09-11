Индивидуальная
до 4 чел.
По закоулкам Дублина
Прогуляться по атмосферному и весёлому сердцу Дублина
Начало: Saint Stephens Green
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Дублину с аудиогидом в вашем смартфоне
Разобраться, где заканчивается легенда и начинается настоящая Ирландия
Начало: У парка Merrion Square
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Билет на автобус
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Осмотреть главные достопримечательности и продолжить знакомство с городом в собственном темпе
Начало: У Тринити-колледжа
Завтра в 09:15
23 июл в 09:15
€34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!
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Л
Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉
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И
Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
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T
Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
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К
Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
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Очень информационно наполненная экскурсия. Весь центр города. Идеально для полного ознакомления с Дублином. Официальный и неофициальный Дублин. Всем рекомендую.
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Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊
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М
Отличная экскурсия. Рекомендую
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Э
Очень комфортно, просто дружеская прогулка, 3 часа пролетели незаметно, хочется вернуться
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Всего 10 отзывов в Дублине в категории "Дублинский замок"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Дублинский замок»
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Сейчас в Дублине в категории "Дублинский замок" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 360. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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