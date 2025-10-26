Ж Жанна Пригородные замки Дублина Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!

М Мая Пригородные замки Дублина Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.

Ю Юлия Пригородные замки Дублина 👍👍👍

Н Надежда Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок Все очень понравилось!.

Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии.

Большое спасибо!

Э Эвелина Пригородные замки Дублина Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!

В Вероника Пригородные замки Дублина Нам все понравилось.

Спасибо!

А Анна Пригородные замки Дублина читать дальше по которым у нас была экскурсия, мы узнали очень много об истории страны и жизни местных жителей. Передвижение на машине очень комфортно. У Владимира есть несколько маршрутов по Ирландии и хочется выбрать все) он нам очень помог рекомендациями с нашим дальнейшим самостоятельным пребыванием в Ирландии, дал очень хорошие рекомендации. Рекомендую всем! Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,

J Jekaterina Пригородные замки Дублина Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!

И Ирина Пригородные замки Дублина Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.

O Olga Пригородные замки Дублина читать дальше пролетела (Болле восьми часов) на одном дыхании, дети запомнили много исторических фактов, им было интересно и вкусно (спасибо за замечательный выбор паба и кафе замка). При возможности обратимся к Владимиру снова!!! Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия

Л Людмила Пригородные замки Дублина У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!

В Вадим Пригородные замки Дублина Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!

А Александр Пригородные замки Дублина Владимир, Благодарен за беседу

Е Елена Пригородные замки Дублина Понравился тур "Пригородные замки Дублина" с Владимиром и его замечательный рассказ об истории Ирландии. Посмотрели все запланированное! Обед в ресторане с морепродуктами, рекомендованный Владимиром, был превосходен!

М Маргарита Пригородные замки Дублина Владимир- прекрасный рассказчик, много знает. Чутко учитывает интересы клиентов, всегда готов помочь и перестроить маршрут, показать ещё что-то интересное. А какой чудесный ресторан посоветовал нам! Очень все понравилось!

А Александра Пригородные замки Дублина Очень насыщенная интересная экскурсия с прекрасным, компетентным гидом. Мы были с ребенком, для него было предоставлено автокресло. Рекомендую

Н Наталия Пригородные замки Дублина Спасибо за познавательную, очень интересную экскурсию. Я влюбилась в Дублин, в Ирландию с первой встречи 😍

Д Дарья Пригородные замки Дублина читать дальше Мы получали ответы на все вопросы, которые интересовали. Кушали в очень атмосферных местах и, даже, кормили оленей - это был отдельный восторг:)

Очень советую Владимира как гида по Ирландии, благодаря ему - мы влюбились в эту замечательную страну!:) Были на двух экскурсиях - обе очень понравились! Владимир прекрасный рассказчик, показал интересные места, которых нет ни в одном путеводителе.

А Анна Пригородные замки Дублина читать дальше искусство, вам хочется просто хорошо выпить и поесть, то вам сюда! Природа красивая, но есть страны, которые сочетают в себе то и другое! На полуострове я бы провела больше времени. Для меня это было самое интересное в Ирландии, спасибо Владимиру за старание показать лучшие стороны Этой страны. Если вам надоело