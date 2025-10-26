Мои заказы

Экскурсии Дублина об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дублине на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по садам Пауэрскорт и Глендалоку
Погрузитесь в красоту садов Пауэрскорт и историческую атмосферу Глендалока. Узнайте о жизни Святого Кевина и насладитесь уникальными пейзажами Ирландии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€400 за человека
Пригородные замки Дублина
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 октября 2025
    Пригородные замки Дублина
    Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!
    Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!
  • М
    Мая
    21 июня 2024
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
    Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
    👍👍👍
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!.
    Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии.
    Большое спасибо!
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • В
    Вероника
    25 августа 2023
    Пригородные замки Дублина
    Нам все понравилось.
    Спасибо!
  • А
    Анна
    25 июля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,
    читать дальше

    по которым у нас была экскурсия, мы узнали очень много об истории страны и жизни местных жителей. Передвижение на машине очень комфортно. У Владимира есть несколько маршрутов по Ирландии и хочется выбрать все) он нам очень помог рекомендациями с нашим дальнейшим самостоятельным пребыванием в Ирландии, дал очень хорошие рекомендации. Рекомендую всем!

  • J
    Jekaterina
    11 мая 2023
    Пригородные замки Дублина
    Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!
  • И
    Ирина
    12 апреля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.
    Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.
  • O
    Olga
    17 февраля 2023
    Пригородные замки Дублина
    Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия
    читать дальше

    пролетела (Болле восьми часов) на одном дыхании, дети запомнили много исторических фактов, им было интересно и вкусно (спасибо за замечательный выбор паба и кафе замка). При возможности обратимся к Владимиру снова!!!

    Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и
  • Л
    Людмила
    17 марта 2020
    Пригородные замки Дублина
    У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!
  • В
    Вадим
    17 марта 2020
    Пригородные замки Дублина
    Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!
  • А
    Александр
    30 января 2020
    Пригородные замки Дублина
    Владимир, Благодарен за беседу
  • Е
    Елена
    15 января 2020
    Пригородные замки Дублина
    Понравился тур "Пригородные замки Дублина" с Владимиром и его замечательный рассказ об истории Ирландии. Посмотрели все запланированное! Обед в ресторане с морепродуктами, рекомендованный Владимиром, был превосходен!
  • М
    Маргарита
    5 января 2020
    Пригородные замки Дублина
    Владимир- прекрасный рассказчик, много знает. Чутко учитывает интересы клиентов, всегда готов помочь и перестроить маршрут, показать ещё что-то интересное. А какой чудесный ресторан посоветовал нам! Очень все понравилось!
  • А
    Александра
    29 октября 2019
    Пригородные замки Дублина
    Очень насыщенная интересная экскурсия с прекрасным, компетентным гидом. Мы были с ребенком, для него было предоставлено автокресло. Рекомендую
  • Н
    Наталия
    12 сентября 2019
    Пригородные замки Дублина
    Спасибо за познавательную, очень интересную экскурсию. Я влюбилась в Дублин, в Ирландию с первой встречи 😍
  • Д
    Дарья
    1 сентября 2019
    Пригородные замки Дублина
    Были на двух экскурсиях - обе очень понравились! Владимир прекрасный рассказчик, показал интересные места, которых нет ни в одном путеводителе.
    читать дальше

    Мы получали ответы на все вопросы, которые интересовали. Кушали в очень атмосферных местах и, даже, кормили оленей - это был отдельный восторг:)
    Очень советую Владимира как гида по Ирландии, благодаря ему - мы влюбились в эту замечательную страну!:)

  • А
    Анна
    27 июня 2019
    Пригородные замки Дублина
    Для меня это было самое интересное в Ирландии, спасибо Владимиру за старание показать лучшие стороны Этой страны. Если вам надоело
    читать дальше

    искусство, вам хочется просто хорошо выпить и поесть, то вам сюда! Природа красивая, но есть страны, которые сочетают в себе то и другое! На полуострове я бы провела больше времени.

  • Ю
    Юлия
    11 июня 2019
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия! Узнали много нового об Ирландии!

