Индивидуальная экскурсия по садам Пауэрскорт и Глендалоку
Погрузитесь в красоту садов Пауэрскорт и историческую атмосферу Глендалока. Узнайте о жизни Святого Кевина и насладитесь уникальными пейзажами Ирландии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€400 за человека
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за человека
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€450 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна26 октября 2025Владимир- очень внимательный, глубокий, интересный гид с богатыми знаниями истории Ирландии. Прекрасно составленная, тщательно продуманная программа, выверенная по времени, замечательно организована. Получился яркий, красивый, насыщенный, интересный день! Спасибо огромное!
- ММая21 июня 2024Спасибо Владимиру за экскурсию. Было очень интересно.
- ЮЮлия28 марта 2024👍👍👍
- ННадежда6 марта 2024Все очень понравилось!.
Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии.
Большое спасибо!
- ЭЭвелина2 декабря 2023Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
- ВВероника25 августа 2023Нам все понравилось.
Спасибо!
- ААнна25 июля 2023Владимир отличный гид, имеет очень багаж знаний в истории Ирландии. Нам очень понравилась экскурсия, все было хорошо организовано. Помимо замков,
- JJekaterina11 мая 2023Прекрасно проведенный день на экскурсии по пригородным замкам Дублина. Спасибо!
- ИИрина12 апреля 2023Спасибо Владимиру за интересную экскурсию и доброжелательную атмосферу. Все было очень здорово организовано.
- OOlga17 февраля 2023Огромное спасибо Владимиру за содержательную экскурсию по пригородным замкам Дублина. Владимир отличный гид, рассказывает понятно и увлекательно, с вдохновением!!! Экскурсия
- ЛЛюдмила17 марта 2020У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!
- ВВадим17 марта 2020Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать!
- ААлександр30 января 2020Владимир, Благодарен за беседу
- ЕЕлена15 января 2020Понравился тур "Пригородные замки Дублина" с Владимиром и его замечательный рассказ об истории Ирландии. Посмотрели все запланированное! Обед в ресторане с морепродуктами, рекомендованный Владимиром, был превосходен!
- ММаргарита5 января 2020Владимир- прекрасный рассказчик, много знает. Чутко учитывает интересы клиентов, всегда готов помочь и перестроить маршрут, показать ещё что-то интересное. А какой чудесный ресторан посоветовал нам! Очень все понравилось!
- ААлександра29 октября 2019Очень насыщенная интересная экскурсия с прекрасным, компетентным гидом. Мы были с ребенком, для него было предоставлено автокресло. Рекомендую
- ННаталия12 сентября 2019Спасибо за познавательную, очень интересную экскурсию. Я влюбилась в Дублин, в Ирландию с первой встречи 😍
- ДДарья1 сентября 2019Были на двух экскурсиях - обе очень понравились! Владимир прекрасный рассказчик, показал интересные места, которых нет ни в одном путеводителе.
- ААнна27 июня 2019Для меня это было самое интересное в Ирландии, спасибо Владимиру за старание показать лучшие стороны Этой страны. Если вам надоело
- ЮЮлия11 июня 2019Отличная экскурсия! Узнали много нового об Ирландии!
