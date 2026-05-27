Прогулка по Дублину с аудиогидом в вашем смартфоне

Разобраться, где заканчивается легенда и начинается настоящая Ирландия
Лепреконы, трилистник, ирландский зелёный — всё это вы, конечно, уже знаете.

А знаете ли вы, что несколько веков здесь правили викинги? И как пираты связаны с символом страны? Наш аудиогид проведёт вас по главным достопримечательностям Дублина — и расскажет множество удивительных историй. Захватите зонт — и отправляйтесь исследовать город в своём темпе.
Описание аудиогида

На нашем маршруте:

  • квартал Темпл-Бар с его пабами и уличными музыкантами
  • собор Святого Патрика
  • Тринити-колледж
  • Дублинский замок
  • самый старый паб города
  • и многое другое

Вы узнаете:

  • как трилистник стал символом Ирландии — и при чём здесь морская разбойница
  • почему викинги оказались в центре ирландской истории
  • как ирландцы хранят традиции: поют, танцуют и упрямо не сдаются
  • несколько фраз на гэльском — на случай, если захочется удивить местных
  • всё, что нужно знать о пиве и виски, — и почему местный алкоголь стал поводом для гордости

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник€12
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Merrion Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

