Лепреконы, трилистник, ирландский зелёный — всё это вы, конечно, уже знаете.
А знаете ли вы, что несколько веков здесь правили викинги? И как пираты связаны с символом страны? Наш аудиогид проведёт вас по главным достопримечательностям Дублина — и расскажет множество удивительных историй. Захватите зонт — и отправляйтесь исследовать город в своём темпе.
Описание аудиогида
На нашем маршруте:
- квартал Темпл-Бар с его пабами и уличными музыкантами
- собор Святого Патрика
- Тринити-колледж
- Дублинский замок
- самый старый паб города
- и многое другое
Вы узнаете:
- как трилистник стал символом Ирландии — и при чём здесь морская разбойница
- почему викинги оказались в центре ирландской истории
- как ирландцы хранят традиции: поют, танцуют и упрямо не сдаются
- несколько фраз на гэльском — на случай, если захочется удивить местных
- всё, что нужно знать о пиве и виски, — и почему местный алкоголь стал поводом для гордости
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Merrion Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру.
