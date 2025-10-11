Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Прогулка по главным местам Дублина и его истории Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии Начало: Saint Stephens Green €320 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса Начало: У ворот Garden of Remembrance €174 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй Начало: На набережной Дан Лири €174 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дублина

