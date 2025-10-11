Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
€174 за всё до 6 чел.
