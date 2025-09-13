Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Дублине на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Прогулка по главным местам Дублина и его истории Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии Начало: Saint Stephens Green €320 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 36 отзывов Индивидуальная Пригородные замки Дублина Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам €300 за человека На машине 8 часов 6 отзывов Индивидуальная Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки €400 за человека Другие экскурсии Дублина

