Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по главным местам Дублина и его истории
Погрузитесь в атмосферу Дублина, исследуя его исторические уголки и знаменитые пабы в районе Темпл Бар. Узнайте больше о культуре и традициях Ирландии
Начало: Saint Stephens Green
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Пригородные замки Дублина
Увлекательное путешествие по замкам Малахайд, Сордс и Хоут, где история Ирландии оживает на ваших глазах. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€300 за человека
Восточное побережье Ирландии: от замка Ардгилиан до Карлингфорда
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по восточному побережью Ирландии. Вас ждут величественные замки, живописные пейзажи и аутентичные ирландские городки
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€400 за человека
