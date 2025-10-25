Дублин - это не просто место действия "Улисса", но и его полноценный участник. Пройдите по маршруту главного героя книги Леопольда Блума и познакомьтесь с городом. Джеймс Джойс писал: "Когда я

умру, мой Дублин можно будет восстановить по моему роману". Узнайте, что сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит. Поговорим о запрете публикации романа в США и почему сейчас "Улисс" стоит на полке почти каждого ирландца. Посетите дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, ставшей меккой для поклонников писателя. Чтение романа перед экскурсией необязательно

Описание экскурсии

«Улисс»: гениальный и парадоксальный

«Улисс» — самое сложное произведение 20 века, шедевр модернизма и загадка для многих поколений критиков. Роман о Дублине и дублинцах, написанный за пределами острова по памяти, описывает один простой день из жизни главного героя Леопольда Блума. Что же такое сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит? За что запретили публикацию романа в США? Почему сейчас «Улисс» стоит на полке почти каждого ирландца, но лишь 1% жителей острова его прочитал? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.

Прогулка по местам из романа

Я возьму вас за руку и покажу джойсовский Дублин: на стыке любви и ненависти, истории и выдумки, красоты и отвращения. Мы увидим дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и настоящий джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, которая стала меккой для всех поклонников писателя. Читать или знать «Улисс» перед экскурсией необязательно. Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется литературой, хочет взглянуть на город через призму писателя-интеллектуала и не боится резких высказываний Джойса, который был очень остёр на язык.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.