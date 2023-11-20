По следам романа «Улисс»

Увидеть Дублин глазами самого знаменитого ирландского писателя

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Приглашаю вместе пройти по маршруту главного героя книги Леопольда Блума. Это лучший способ познакомиться с романом и с городом. Дублин — это не просто место действия «Улисса», но и его полноценный участник. «Когда я умру, мой Дублин можно будет восстановить по моему роману», — писал Джойс. Давайте же сделаем это вместе!
По следам романа «Улисс»
По следам романа «Улисс»
По следам романа «Улисс»
По следам романа «Улисс»
По следам романа «Улисс»
По следам романа «Улисс»
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Улисс»: гениальный и парадоксальный

«Улисс» — самое сложное произведение 20 века, шедевр модернизма и загадка для многих поколений критиков. Роман о Дублине и дублинцах, написанный за пределами острова по памяти, описывает один простой день из жизни главного героя Леопольда Блума. Что же такое сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит? За что запретили публикацию романа в США? Почему сейчас «Улисс» стоит на полке почти каждого ирландца, но лишь 1% жителей острова его прочитал? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.

Прогулка по местам из романа

Я возьму вас за руку и покажу джойсовский Дублин: на стыке любви и ненависти, истории и выдумки, красоты и отвращения. Мы увидим дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и настоящий джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, которая стала меккой для всех поклонников писателя. Читать или знать «Улисс» перед экскурсией необязательно. Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется литературой, хочет взглянуть на город через призму писателя-интеллектуала и не боится резких высказываний Джойса, который был очень остёр на язык.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот Garden of Remembrance
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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