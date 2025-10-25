Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Дублин - это не просто место действия "Улисса", но и его полноценный участник. Пройдите по маршруту главного героя книги Леопольда Блума и познакомьтесь с городом. Джеймс Джойс писал: "Когда я читать дальшеуменьшить
умру, мой Дублин можно будет восстановить по моему роману". Узнайте, что сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит.
Поговорим о запрете публикации романа в США и почему сейчас "Улисс" стоит на полке почти каждого ирландца. Посетите дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, ставшей меккой для поклонников писателя. Чтение романа перед экскурсией необязательно
«Улисс» — самое сложное произведение 20 века, шедевр модернизма и загадка для многих поколений критиков. Роман о Дублине и дублинцах, написанный за пределами острова по памяти, описывает один простой день из жизни главного героя Леопольда Блума. Что же такое сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит? За что запретили публикацию романа в США? Почему сейчас «Улисс» стоит на полке почти каждого ирландца, но лишь 1% жителей острова его прочитал? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.
Прогулка по местам из романа
Я возьму вас за руку и покажу джойсовский Дублин: на стыке любви и ненависти, истории и выдумки, красоты и отвращения. Мы увидим дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и настоящий джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, которая стала меккой для всех поклонников писателя. Читать или знать «Улисс» перед экскурсией необязательно. Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется литературой, хочет взглянуть на город через призму писателя-интеллектуала и не боится резких высказываний Джойса, который был очень остёр на язык.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Garden of Remembrance
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юнона — ваш гид в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Я полюбила Дублин с первого дня, когда приехала сюда в 2018 году. Тяга исследовать новый для меня город привела в потайные места, где живут удивительные истории, а прошлое неразрывно связано с настоящим. Я вожу экскурсии по Дублину уже больше трёх лет, каждый день продолжаю его изучать и хочу открыть вам его секреты.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
Юнона прекрасный гид. За 3 часа успела не только погрузить нас в мир Улисса, но и рассказала массу интересного об истории Дублина. Экскурсия и маршрут выстроен для всех - и для тех, кто знает книгу хорошо и для людей, которые, возможно, слышат о Джойсе впервые. Большое спасибо и привет от Виктории, которая не успела попрощаться.
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Екатерина
Недавно я отправила мужа и дочь на экскурсию, и могу с уверенностью сказать, что это был отличный выбор. Экскурсовод Юнона оказалась настоящим профессионалом. Она быстро нашла общий язык с моей читать дальшеуменьшить
дочерью-подростком и смогла заинтересовать и увлечь обоих участников экскурсии.
Юнона не только глубоко погрузила их в историю местности, но и поделилась интересными фактами о местном колорите, что сделало экскурсию особенно живой и запоминающейся. Ее рассказ был наполнен страстью и энергией, что позволило слушателям полностью погрузиться в атмосферу.
Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о местной культуре и истории. Юнона — отличный гид, который умеет увлечь и передать свои знания. Это был незабываемый опыт для моей семьи!
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М
Марина
Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!