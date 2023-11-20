Увидеть Дублин глазами самого знаменитого ирландского писателя
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Описание
Что вас ожидает
«Улисс»: гениальный и парадоксальный
«Улисс» — самое сложное произведение 20 века, шедевр модернизма и загадка для многих поколений критиков. Роман о Дублине и дублинцах, написанный за пределами острова по памяти, описывает один простой день из жизни главного героя Леопольда Блума. Что же такое сделал Джойс, что весь мир поделился на тех, кто его обожает и ненавидит? За что запретили публикацию романа в США? Почему сейчас «Улисс» стоит на полке почти каждого ирландца, но лишь 1% жителей острова его прочитал? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.
Прогулка по местам из романа
Я возьму вас за руку и покажу джойсовский Дублин: на стыке любви и ненависти, истории и выдумки, красоты и отвращения. Мы увидим дом Леопольда Блума, памятник Джойсу, самое большое граффити в Европе и настоящий джойсовский паб. Завершим прогулку в аптеке, которая стала меккой для всех поклонников писателя. Читать или знать «Улисс» перед экскурсией необязательно. Я всё разложу перед вами по полочкам и, возможно, вдохновлю на знакомство с произведениями Джойса в будущем.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется литературой, хочет взглянуть на город через призму писателя-интеллектуала и не боится резких высказываний Джойса, который был очень остёр на язык.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ворот Garden of Remembrance
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.