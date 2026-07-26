Осмотрите главные достопримечательности Дублина на двухэтажном автобусе, а затем познакомьтесь с городом ещё ближе с помощью аудиогида в вашем смартфоне. Вы сможете свободно выходить на любых остановках, исследовать интересные районы пешком и продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволяет увидеть максимум за 1-3 дня и не ограничиваться обзором из окна.

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Описание

Автобусы Hop-on Hop-off (ежедневно с 9:15 до 17:00). Маршрут включает 24 остановки рядом с главными достопримечательностями города. Вы сможете выходить там, где интересно именно вам, а затем продолжать поездку на следующем автобусе — обычно курсируют каждые 20 минут.

Вы увидите:

Тринити-колледж и Музей ирландского виски

Дублинский замок и Ратушу

соборы Крайст-Черч и Святого Патрика

пивоварню Guinness и старые вискикурни

парк Феникс и Дублинский зоопарк

тюрьму Килмейнхэм и Национальный музей Ирландии

Темпл-Бар, улицу О’Коннелл и Главпочтамт

Меррион-сквер, Национальную галерею и Сент-Стивенс-Грин

доки, мост Сэмюэля Беккета, современные районы города и многое другое

Пешеходный маршрут с аудиогидом. После обзорной поездки продолжите прогулку самостоятельно — от парка Меррион-сквер до старейшего паба Дублина «Медная голова». По пути увидите Тринити-колледж, Дублинский замок, собор Святого Патрика и другие знаковые места, а также заглянете в менее туристические уголки города.

Организационные детали