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Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом

Осмотреть главные достопримечательности и продолжить знакомство с городом в собственном темпе
Осмотрите главные достопримечательности Дублина на двухэтажном автобусе, а затем познакомьтесь с городом ещё ближе с помощью аудиогида в вашем смартфоне.

Вы сможете свободно выходить на любых остановках, исследовать интересные районы пешком и продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволяет увидеть максимум за 1-3 дня и не ограничиваться обзором из окна.
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом
Дублин в вашем ритме: на автобусе Hop-on Hop-off и пешком с аудиогидом

Описание

Автобусы Hop-on Hop-off (ежедневно с 9:15 до 17:00). Маршрут включает 24 остановки рядом с главными достопримечательностями города. Вы сможете выходить там, где интересно именно вам, а затем продолжать поездку на следующем автобусе — обычно курсируют каждые 20 минут.

Вы увидите:

  • Тринити-колледж и Музей ирландского виски
  • Дублинский замок и Ратушу
  • соборы Крайст-Черч и Святого Патрика
  • пивоварню Guinness и старые вискикурни
  • парк Феникс и Дублинский зоопарк
  • тюрьму Килмейнхэм и Национальный музей Ирландии
  • Темпл-Бар, улицу О’Коннелл и Главпочтамт
  • Меррион-сквер, Национальную галерею и Сент-Стивенс-Грин
  • доки, мост Сэмюэля Беккета, современные районы города и многое другое

Пешеходный маршрут с аудиогидом. После обзорной поездки продолжите прогулку самостоятельно — от парка Меррион-сквер до старейшего паба Дублина «Медная голова». По пути увидите Тринити-колледж, Дублинский замок, собор Святого Патрика и другие знаковые места, а также заглянете в менее туристические уголки города.

Организационные детали

  • Вы можете выбрать автобусный билет на 24, 48 или 72 часа. Рекомендуем сохранять билет до окончания срока его действия
  • Дополнительно вы получите скидки у некоторых достопримечательностей и бесплатный проезд для одного ребёнка 3–12 лет в сопровождении двух взрослых
  • В автобусе есть бесплатный wi-fi и места для пассажиров на инвалидных колясках. В дождливую погоду верхняя палуба может быть закрыта
  • Пешеходную экскурсию вы проходите самостоятельно с мобильным приложением. После оплаты вы получите письмо с инструкциями по активации. Аудиогид доступен без ограничений по времени и после загрузки работает офлайн

ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость

ТарифСтоимость
48 часов Пенсионеры (65+)€43
48 часов (взрослый 13-64)€45
48 часов (детский 3-12 лет)€22
24 часа (взрослый 13-64)€34
72 часа (взрослый 13-64)€55
48 часов (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом€57
24 часа Пенсионеры (65+)€32
72 часа (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом€67
72 часа Пенсионеры (65+)€53
72 часа (детский 3-12 лет)€30
24 часа (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом€46
24 часа (детский 3-12 лет)€17
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тринити-колледжа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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