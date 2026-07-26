Осмотрите главные достопримечательности Дублина на двухэтажном автобусе, а затем познакомьтесь с городом ещё ближе с помощью аудиогида в вашем смартфоне.
Вы сможете свободно выходить на любых остановках, исследовать интересные районы пешком и продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволяет увидеть максимум за 1-3 дня и не ограничиваться обзором из окна.
Вы сможете свободно выходить на любых остановках, исследовать интересные районы пешком и продолжать маршрут на следующем автобусе. Такой формат позволяет увидеть максимум за 1-3 дня и не ограничиваться обзором из окна.
Описание
Автобусы Hop-on Hop-off (ежедневно с 9:15 до 17:00). Маршрут включает 24 остановки рядом с главными достопримечательностями города. Вы сможете выходить там, где интересно именно вам, а затем продолжать поездку на следующем автобусе — обычно курсируют каждые 20 минут.
Вы увидите:
- Тринити-колледж и Музей ирландского виски
- Дублинский замок и Ратушу
- соборы Крайст-Черч и Святого Патрика
- пивоварню Guinness и старые вискикурни
- парк Феникс и Дублинский зоопарк
- тюрьму Килмейнхэм и Национальный музей Ирландии
- Темпл-Бар, улицу О’Коннелл и Главпочтамт
- Меррион-сквер, Национальную галерею и Сент-Стивенс-Грин
- доки, мост Сэмюэля Беккета, современные районы города и многое другое
Пешеходный маршрут с аудиогидом. После обзорной поездки продолжите прогулку самостоятельно — от парка Меррион-сквер до старейшего паба Дублина «Медная голова». По пути увидите Тринити-колледж, Дублинский замок, собор Святого Патрика и другие знаковые места, а также заглянете в менее туристические уголки города.
Организационные детали
- Вы можете выбрать автобусный билет на 24, 48 или 72 часа. Рекомендуем сохранять билет до окончания срока его действия
- Дополнительно вы получите скидки у некоторых достопримечательностей и бесплатный проезд для одного ребёнка 3–12 лет в сопровождении двух взрослых
- В автобусе есть бесплатный wi-fi и места для пассажиров на инвалидных колясках. В дождливую погоду верхняя палуба может быть закрыта
- Пешеходную экскурсию вы проходите самостоятельно с мобильным приложением. После оплаты вы получите письмо с инструкциями по активации. Аудиогид доступен без ограничений по времени и после загрузки работает офлайн
ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|48 часов Пенсионеры (65+)
|€43
|48 часов (взрослый 13-64)
|€45
|48 часов (детский 3-12 лет)
|€22
|24 часа (взрослый 13-64)
|€34
|72 часа (взрослый 13-64)
|€55
|48 часов (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом
|€57
|24 часа Пенсионеры (65+)
|€32
|72 часа (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом
|€67
|72 часа Пенсионеры (65+)
|€53
|72 часа (детский 3-12 лет)
|€30
|24 часа (взрослый 13-64) с пешей прогулкой с аудиогидом
|€46
|24 часа (детский 3-12 лет)
|€17
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тринити-колледжа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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