Новая история 📖 Ирландии неразрывно связана с семьёй Гиннес. Это и разнообразные пивные напитки и всемирно известная одноимённая книга рекордов.

В ходе нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете удивительную историю семьи Гиннес, как благодаря везенью, предприимчивости и риску, она не только смогла завоевать мировой рынок пива, но и дать миру знаменитых политических деятелей, меценатов и оставить после себя шедевры архитектуры и паркового дизайна.

В начале экскурсии мы осмотрим пивоварню Гиннес, дом где он проживал в течении первых десяти лет и социальные здания при производстве. Мы побываем в Парке 🌳 Святого Стефана, узнаем почему в нём установлен памятник внуку Артура Гиннеса, Лорду Ардилиану.

Затем мы проедем к особняку Фармлег, принадлежавшему семейству Гиннес и с гидом осмотрим этот особняк и парк, которые используются и до настоящего времени. Также мы увидим дом Бенджамина Ли Гиннес, который был лорд-мэром Дублина. Мы увидим место, где установлен памятник Бенджамину Ли и узнаем почему жители Дублина установили ему памятник.

Следующим местом нашей остановки и обеда будет место, где Артур Гиннес купил себе поместье и где сейчас находится великолепный паб, где чтят традиции основателя пивной империи и где мы сможем продегустировать ирландские сорта портера, эля и пива.

Завершим мы нашу экскурсию ⛳ в поместье Бенджамина Ли и его сына Лорда Ардилиана, где находится огромный великолепный парк с самым большим садом роз Ирландии. Увидим церковь ⛪, где установлены саркофаги Лорда Ардилиана и его жены, а, может быть, и посетим эту церковь.