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По памятным местам семейства Гиннес

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
По памятным местам семейства Гиннес
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По памятным местам семейства Гиннес
По памятным местам семейства Гиннес

Что вы увидите

  • пивоварня Гиннес
  • Парк Святого Стефана
  • особняк Фармлег
  • поместье Бенджамина Ли
Новая история 📖 Ирландии неразрывно связана с семьёй Гиннес. Это и разнообразные пивные напитки и всемирно известная одноимённая книга рекордов.
В ходе нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете удивительную историю семьи Гиннес, как благодаря везенью, предприимчивости и риску, она не только смогла завоевать мировой рынок пива, но и дать миру знаменитых политических деятелей, меценатов и оставить после себя шедевры архитектуры и паркового дизайна.
В начале экскурсии мы осмотрим пивоварню Гиннес, дом где он проживал в течении первых десяти лет и социальные здания при производстве. Мы побываем в Парке 🌳 Святого Стефана, узнаем почему в нём установлен памятник внуку Артура Гиннеса, Лорду Ардилиану.
Затем мы проедем к особняку Фармлег, принадлежавшему семейству Гиннес и с гидом осмотрим этот особняк и парк, которые используются и до настоящего времени. Также мы увидим дом Бенджамина Ли Гиннес, который был лорд-мэром Дублина. Мы увидим место, где установлен памятник Бенджамину Ли и узнаем почему жители Дублина установили ему памятник.
Следующим местом нашей остановки и обеда будет место, где Артур Гиннес купил себе поместье и где сейчас находится великолепный паб, где чтят традиции основателя пивной империи и где мы сможем продегустировать ирландские сорта портера, эля и пива.
Завершим мы нашу экскурсию ⛳ в поместье Бенджамина Ли и его сына Лорда Ардилиана, где находится огромный великолепный парк с самым большим садом роз Ирландии. Увидим церковь ⛪, где установлены саркофаги Лорда Ардилиана и его жены, а, может быть, и посетим эту церковь.
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Билет в особняк Фармлег (8 Евро взрослый, 4 Евро детский)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По памятным местам семейства Гиннес
По памятным местам семейства Гиннес
По памятным местам семейства Гиннес
По памятным местам семейства Гиннес

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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