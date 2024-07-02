Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Пригородные замки Дублина Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 320 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия: По средневековым улицам Килкенни, посещение Замка и Собора Прогулка по историческим местам Килкенни, включая замок, собор и музей пивоварни. Насладитесь ирландскими пейзажами и вкусом эля Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 600 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Замок Кэйр и Рок оф Кашел: История и легенды Ирландии Путешествие по древним замкам Ирландии, где история оживает. Узнайте о королях, легендах и съемках известных фильмов. Впечатления гарантированы Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 620 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина Посетите крупнейший огороженный парк Европы, узнайте историю Фэникс парка и покормите диких оленей. Включает зоопарк, ботанический сад и резиденции Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 500 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов По памятным местам семейства Гиннес: история, пиво и архитектура Погрузитесь в историю семьи Гиннес, посетите пивоварню, особняки и парки. Узнайте о знаменитых деятелях и меценатах, оставивших след в истории Ирландии Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 530 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу Индивидуальная экскурсия по Садам Пауэрскорт и монастырскому поселению Глендалок в горах Виклоу. Узнайте историю, насладитесь природой и обедом в пабе Начало: Ваш отель Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30 € 350 за всё до 2 чел.