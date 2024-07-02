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Индивидуальная
8 часов
Пригородные замки Дублина
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
€320 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: По средневековым улицам Килкенни, посещение Замка и Собора
Прогулка по историческим местам Килкенни, включая замок, собор и музей пивоварни. Насладитесь ирландскими пейзажами и вкусом эля
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 12:00
3 июля в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Кэйр и Рок оф Кашел: История и легенды Ирландии
Путешествие по древним замкам Ирландии, где история оживает. Узнайте о королях, легендах и съемках известных фильмов. Впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 19:00
3 июля в 09:00
€620 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Посетите крупнейший огороженный парк Европы, узнайте историю Фэникс парка и покормите диких оленей. Включает зоопарк, ботанический сад и резиденции
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По памятным местам семейства Гиннес: история, пиво и архитектура
Погрузитесь в историю семьи Гиннес, посетите пивоварню, особняки и парки. Узнайте о знаменитых деятелях и меценатах, оставивших след в истории Ирландии
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 15:00
3 июля в 09:00
€530 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
Индивидуальная экскурсия по Садам Пауэрскорт и монастырскому поселению Глендалок в горах Виклоу. Узнайте историю, насладитесь природой и обедом в пабе
Начало: Ваш отель
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 21:00
3 июля в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Карлингфорд и Хоут с посещением замка Ардгилиан
Увлекательное путешествие по Восточному побережью Ирландии, включающее посещение Карлингфорда, Балбригана и Хоута. Узнайте больше о замках и истории этих мест
Начало: У Вашего отеля
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
Завтра в 18:00
3 июля в 09:00
€350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июле 2024
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