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По средневековым улицам Килкенни

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
Посещение "средневековой мили" города Килкенни
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По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни

Что вы увидите

  • Собор Св. Каниса
  • замок Килкенни
  • пивоварня Smitwick's
  • музей средневекового быта
  • Собор Св. Мэри.
За полтора часа движения к Килкенни, Вы увидите настоящие ирландские пейзажи с вездесущими пасущимися коровами и овцами, что поможет Вам подготовиться к восприятию средневековой жизни и быта города.
Наша экскурсия ⛳ по «средневековой миле» начнётся с величественного Замка Килкенни и парка, его окружающего. За менее чем два километра своего пути по «средневековой миле», Вы увидите много исторических памятников, включая средневековый Собор Святого Каниса и не менее древнее «Чёрное Аббатство».
Мы посетим музей 🖼 средневекового быта, расположенного в самом настоящем средневековом доме, по желанию, поднимемся на 30-ти метровую круглую башню VIII века, откуда увидим весь город 🏙️ с высоты птичьего полёта.
Ко времени обеда, мы как раз будем проходить мимо пабов, включая и старинный паб Kyteler’s Inn, где за кружкой пива услышим правдивую историю 📖 о её хозяйке, которая вместе со своей служанкой, стала первой европейской жертвой «Охоты на ведьм».
После обеда или до него, мы сможем посетить и музей самой старой пивоварни Ирландии Smitwick’s, где кроме искурсии, отведаем три разновидности вкуснейшего ирландского эля самого производителя.
И если у Вас ещё останутся силы, мы можем посмотреть самую большую частную школу Ирландии, Килкенни колледж, которая за почти 500 лет своего существования выпустила много известных людей, включая Джонатана Свифта, написавшего «Путешествие Гулливера» и философа Джорджа Беркли.
Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей и Соборы, от 5 до 10 Евро
  • Обед в пабе
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни
По средневековым улицам Килкенни

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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