  1. Экскурсии

Пригородные замки Дублина

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
Знакомство с замками Ирландии на фоне незабываемой природы этой замечательной страны.
Задать вопрос
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина

Что вы увидите

  • Замки Сордс
  • Малахайд
  • полуостров Хоут с одноимённым замком
  • замок-отель Клонтарф и Замки-башни Мартелло.
Если вы желаете увидеть типичный средневековый замок 🏰 с крепостной стеной и башнями, всё это мы найдем в замке Сордс (он же замок Мечей). Монастырь, основанный здесь в 6 веке, успел побывать в руках захватчиков-викингов, прибывших из Дублина, а после 300 лет принадлежал Епископам Дублина, которые положили начало замку Сордс. Вы познакомитесь с наследием ирландского Средневековья, узнаете, почему местное графство называется Фингал, и рассмотрите архитектуру замка Сордс, который дошел до нас в виде трёх башен, строения со въездными воротами, часовни и двух крепостных стен.
Второй замок на нашем пути — Замок Малахайд 12 века, который примечателен хорошо сохранившимся интерьером и старинной мебелью, возраст которой насчитывает несколько веков. Вы прогуляетесь 👣 по помещениям замка, бывшим когда-то собственностью семьи Талботов, узнаете, какое отношение к этому месту имеет Оливер Кромвель, кто такой Майлс Корбет и сколько привидений обитает в Малахайде, если верить легендам.
Затем мы отправимся на полуостров Хоут, где расположился одноименный замок, принадлежащий династии Лоуренс. Это один из немногих замков Ирландии, где и сегодня проживают потомки его основателей. Вы услышите связанную с замком увлекательную, но правдивую историю 📖, главное действующее лицо которой — предводительница ирландских пиратов Грейс О’Молли. А после полюбуетесь волшебными видами, открывающимися с предместья замка Хоут: вы увидите красивейшие 🤩 морские пейзажи, всё побережье Дублинского залива и остров 🏝️ «Ирландский Глаз».
Фортификационные замки Мартелло перенесут вас во времена войны с Наполеоном: именно для защиты от возможного нападения англичане и ирландцы в начале 19 века возвели десятки укрепленных замков. Вдоль береговой линии Дублина вы рассмотрите несколько таких замков-фортов, включая острова «Ирландский Глаз» и «Ламбэй». А на обратном пути остановимся у старинного замка Клонтарф, где сейчас расположился 4-звёздочный отель 🏨 обед мы остановимся в колоритном деревенском пабе, где можно отведать блюда ирландской кухни 🥧
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Билеты в замок Малахайд (12, 5 взрослый, 6, 50 Евро-детский)
  • Обед в пабе
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир В.
Владимир В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Владимир В. проводит ещё 5 экскурсий

По средневековым улицам Килкенни
300
8 часов
По средневековым улицам Килкенни
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
380
8 часов
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
200
7 часов
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
По памятным местам семейства Гиннес
200
6 часов
По памятным местам семейства Гиннес
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
250
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу

Еще несколько необычных экскурсий в Дублине

Пригородные замки Дублина
220
8 часов
Пригородные замки Дублина
28 отзывов
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
С Дублином на «ты»
120
3 часа
С Дублином на «ты»
14 отзывов
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
250
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
3 отзыва
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
Путешествие по восточному побережью Ирландии
320
8 часов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
2 отзыва
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
По закоулкам Темпл Бара
125
3 часа
По закоулкам Темпл Бара
1 отзыв
Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина!
Дублин вчера и сегодня
100
2 часа
Дублин вчера и сегодня
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии