Если вы желаете увидеть типичный средневековый замок 🏰 с крепостной стеной и башнями, всё это мы найдем в замке Сордс (он же замок Мечей). Монастырь, основанный здесь в 6 веке, успел побывать в руках захватчиков-викингов, прибывших из Дублина, а после 300 лет принадлежал Епископам Дублина, которые положили начало замку Сордс. Вы познакомитесь с наследием ирландского Средневековья, узнаете, почему местное графство называется Фингал, и рассмотрите архитектуру замка Сордс, который дошел до нас в виде трёх башен, строения со въездными воротами, часовни и двух крепостных стен.

Второй замок на нашем пути — Замок Малахайд 12 века, который примечателен хорошо сохранившимся интерьером и старинной мебелью, возраст которой насчитывает несколько веков. Вы прогуляетесь 👣 по помещениям замка, бывшим когда-то собственностью семьи Талботов, узнаете, какое отношение к этому месту имеет Оливер Кромвель, кто такой Майлс Корбет и сколько привидений обитает в Малахайде, если верить легендам.

Затем мы отправимся на полуостров Хоут, где расположился одноименный замок, принадлежащий династии Лоуренс. Это один из немногих замков Ирландии, где и сегодня проживают потомки его основателей. Вы услышите связанную с замком увлекательную, но правдивую историю 📖, главное действующее лицо которой — предводительница ирландских пиратов Грейс О’Молли. А после полюбуетесь волшебными видами, открывающимися с предместья замка Хоут: вы увидите красивейшие 🤩 морские пейзажи, всё побережье Дублинского залива и остров 🏝️ «Ирландский Глаз».

Фортификационные замки Мартелло перенесут вас во времена войны с Наполеоном: именно для защиты от возможного нападения англичане и ирландцы в начале 19 века возвели десятки укрепленных замков. Вдоль береговой линии Дублина вы рассмотрите несколько таких замков-фортов, включая острова «Ирландский Глаз» и «Ламбэй». А на обратном пути остановимся у старинного замка Клонтарф, где сейчас расположился 4-звёздочный отель 🏨 обед мы остановимся в колоритном деревенском пабе, где можно отведать блюда ирландской кухни 🥧