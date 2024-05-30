1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
«Вы пройдете по любимым тропам британских монархов, полюбуетесь гармоничными пейзажами садов и рассмотрите цветочные террасы у озера Тритон»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
«Вы побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей и сохранившимися интерьерами, встретитесь с загадкой природы и покоритесь пейзажам полуострова Хоут»
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
€350 за человека
Индивидуальная
7 часов
Биосферный заповедник под защитой ЮНЕСКО и Парки Дублина
Начало: Ваш отель
«Закончим мы нашу поездку на островном Биосферном Заповеднике, который находится под защитой ЮНЕСКО»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сады Пауэрскорт и монастырское поселение Глендалок в горах Виклоу
Начало: Ваш отель
«Во время посещения Садов Пауэрскорт, что в Горном Национальном Парке Виклоу, Вы воочию убедитесь, что они по праву входят в тройку лучших образцов ландшафтного дизайна мира»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 9.30
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
- ССергей27 марта 2024Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
- ННадежда6 марта 2024Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
- ААлександр14 мая 2022Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.
- ННаталья5 мая 2019Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
- ППолина8 февраля 2019Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
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