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Путешествие по Восточному побережью Ирландии

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
Поездка по Восточному побережью Ирландии на расстояние свыше 120 км, с посещением городков Карлингфорд, что почти на границе с Северной Ирландией, Балбриган, в котором находится замок 🏰 Ардгилиан и городка Хоут, на одноимённом полуострове.
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Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Путешествие по Восточному побережью Ирландии

Что вы увидите

  • Замок Ардгилиан
  • замок короля Джона
  • замок Хоут и незабываемые пейзажи Ирландского моря.
Это приключение приведет вас почти к самой Северной Ирландии, к городку Карлингфорд. Атмосферный Карлингфорд очарует вас, прежде всего, невероятными видами окрестностей и залива. Именно ради таких пейзажей стоит отправиться в Ирландию!
Вы узнаете о знаменитом жителе Карлингфорда, Томасе Дарси Макги, котрый был одним из «отцов» Канадской Конфедерации.
Вы также побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей 📖, сохранившимися интерьерами и великолепным садом, с которого открываются изумительные виды на Ирландское море 🌊 последней точкой маршрута станет истинно-ирландский городок Хоут, который вы непременно полюбите за его живописные окрестности. Ведь Хоут - это полуостров, с умиротворённой атмосферой, деревенским колоритом и замком, в котором до сих пор проживают потомки основателя замка.
Что входит
  • В стоимость поездки входит транспорт и услуги гида.
Что не входит
  • Стоимость билетов в замок Ардгилиан (около 6 Евро с человека) и обед.
Начало
🚩 У Вашего отеля
Место завершения
🏁 У Вашего отеля или в его окрестностях.
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Путешествие по Восточному побережью Ирландии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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