Это приключение приведет вас почти к самой Северной Ирландии, к городку Карлингфорд. Атмосферный Карлингфорд очарует вас, прежде всего, невероятными видами окрестностей и залива. Именно ради таких пейзажей стоит отправиться в Ирландию!

Вы узнаете о знаменитом жителе Карлингфорда, Томасе Дарси Макги, котрый был одним из «отцов» Канадской Конфедерации.

Вы также побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей 📖, сохранившимися интерьерами и великолепным садом, с которого открываются изумительные виды на Ирландское море 🌊 последней точкой маршрута станет истинно-ирландский городок Хоут, который вы непременно полюбите за его живописные окрестности. Ведь Хоут - это полуостров, с умиротворённой атмосферой, деревенским колоритом и замком, в котором до сих пор проживают потомки основателя замка.