Продолжительность поездки в один конец — около 200 километров.

Рок оф Кашел — это древняя резиденция королей провинции Мюнстер, построенная задолго ещё до Норманского вторжения. Знаменит тем, что Святой Патрик впервые крестил здесь короля этой провинции, с чем связано появление многих легенд и притчей, которые Вы узнаете на месте.

Во время визита в Ирландию Королевы Великобритании Елизаветы II это место вошло в немногочисленный список мест её посещений в стране.

Рок оф Кашел известен ещё и тем, что здесь снимались сцены из фильма «Excalibur» о короле Артуре, его волшебном мече и рыцарях круглого стола.

Вторым местом нашей поездки станет Замок 🏰 Кэйр, который хорош как снаружи, так и внутри. Это замок прямо со страниц учебника по истории 📖 Средних Веков. Ощущение такое, что вот-вот из ворот замка мелькнут лучники или пролетит копьё!

К настоящему времени, в замке Кэйр уже снималось три не ирландских художественных фильма. Это фильм 🎥 «Датская темнота», фильм о легендарном мече короля Артура и фильм «Барри Линдон», где замок «играл» роль немецкого военного лагеря.