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Замок Кэйр и Рок оф Кашел

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Дублина
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
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Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Замок Кэйр и Рок оф Кашел

Что вы увидите

  • Замок Кэйр
  • Рок оф Кашел
Продолжительность поездки в один конец — около 200 километров.
Рок оф Кашел — это древняя резиденция королей провинции Мюнстер, построенная задолго ещё до Норманского вторжения. Знаменит тем, что Святой Патрик впервые крестил здесь короля этой провинции, с чем связано появление многих легенд и притчей, которые Вы узнаете на месте.
Во время визита в Ирландию Королевы Великобритании Елизаветы II это место вошло в немногочисленный список мест её посещений в стране.
Рок оф Кашел известен ещё и тем, что здесь снимались сцены из фильма «Excalibur» о короле Артуре, его волшебном мече и рыцарях круглого стола.
Вторым местом нашей поездки станет Замок 🏰 Кэйр, который хорош как снаружи, так и внутри. Это замок прямо со страниц учебника по истории 📖 Средних Веков. Ощущение такое, что вот-вот из ворот замка мелькнут лучники или пролетит копьё!
К настоящему времени, в замке Кэйр уже снималось три не ирландских художественных фильма. Это фильм 🎥 «Датская темнота», фильм о легендарном мече короля Артура и фильм «Барри Линдон», где замок «играл» роль немецкого военного лагеря.
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Билеты в замок
  • Замок Кэйр: Взрослый - € 3. 00, детский € 1. 00
  • Рок оф Кашел: Взрослый 8 €, детский 4 €.
  • Обед в пабе
Начало и место завершения
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Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Замок Кэйр и Рок оф Кашел
Замок Кэйр и Рок оф Кашел

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Владимир В.
Владимир В.
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