Во время посещения Садов Пауэрскорт, что в Горном Национальном Парке 🌳 Виклоу, Вы воочию убедитесь, что они по праву входят в тройку лучших образцов ландшафтного дизайна мира! За более чем 285 лет своего существования, сады создавались и совершенствовались десятки лет. Поместье и сады Пауэрскорт так полюбились британским Монархам, что они выбирали их местом своего отдыха.

Вы также узнаете историю 📖 поместья Пауэрскорт, пройдётесь по его именным тропинкам и войдёте в число миллионных посетителей этого ландшафтного шедевра. Вас поразят и окружающие красоты этих мест.

Не меньшее впечатление на Вас произведёт монастырское поселение Глендалок. Вы пройдёте по тропинкам, по которым ходил Святой Кевин, услышите историю его жизни, увидите остатки поселения, которое существовало 800 лет, и, скорее всего поймёте, почему Глендалок для ирландцев имеет такое же значение, как Троице-Сергиева Лавра для православных христиан!

На обед мы остановимся в необычном литературном деревенском пабе, где отведаем блюда из местных, вкусно приготовленных продуктов!