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глубокое знание истории, культуры и любовь к Исландии. Организация маршрута - выше всяких похвал: комфортная логистика, внимательное отношение и гибкость с учетом пожеланий. Было приятно общаться и узнать новое в такой дружелюбной и профессиональной атмосфере. А еще хочу сказать что у Анны есть огромное количество туров, в которых есть скрытые локации, мы с семьей планируем вернуться в июле и приобрести тур вокруг острова и предварительно уже получили программу и она просто завораживает, а еще есть у Анны хорошие скидки на отели и дополнительные активности. Вообщем я влюбилась, это гид моей мечты, а я путешественница со стажем. Рекомендую!!!