Экскурсии по набережной Рейкьявика

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Рейкьявике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
«Геотермальный источник на берегу Атлантического океана»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за человека
Исследовать южный берег Исландии
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 10 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
10 часов
Индивидуальная
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
    читать дальше

    с резиденции президента Исландии за городом - впечатляет, дальше были красивые дороги, виды города и подробные рассказы Анны с рекомендациями, что и где потом поесть и посмотреть. Спасибо

    Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машинеВсе супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине
  • О
    Оксана
    23 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
    читать дальше

    города - а теперь не представляю, как без них. Это было не просто информативно, а по-настоящему душевно. Чувствуется огромный профессионализм и любовь к своему делу. Обязательно вернусь к Анне в другие туры - уже осенью!

  • К
    Катя
    20 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Хочу поблагодарить Анну за отлично проведенную экскурсию по Рейкьявику и его окрестностям. Подача материала была интересной и увлекательной - чувствуется
    читать дальше

    глубокое знание истории, культуры и любовь к Исландии. Организация маршрута - выше всяких похвал: комфортная логистика, внимательное отношение и гибкость с учетом пожеланий. Было приятно общаться и узнать новое в такой дружелюбной и профессиональной атмосфере. А еще хочу сказать что у Анны есть огромное количество туров, в которых есть скрытые локации, мы с семьей планируем вернуться в июле и приобрести тур вокруг острова и предварительно уже получили программу и она просто завораживает, а еще есть у Анны хорошие скидки на отели и дополнительные активности. Вообщем я влюбилась, это гид моей мечты, а я путешественница со стажем. Рекомендую!!!

  • М
    Михаил
    10 ноября 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы! Рекомендую
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы!
  • К
    Константин
    2 сентября 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Нам нужен был вариант экскурсии, сочетающий осмотр достопримечательностей и доставку отдельно вылетающего ребенка в аэропорт. Михаил вместе с Анной подобрали
    читать дальше

    маршрут, с помощью которого мы все успели сделать. Нам также очень понравился ресторан, который Михаил забронировал нам на обед. И Михаил, и Анна - хорошие гиды и приятные собеседники.

  • М
    Маргарита
    23 июля 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
  2. Исследовать южный берег Исландии
  3. Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в мае 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Рейкьявике, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Рейкьявика. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025