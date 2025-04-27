Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
«Геотермальный источник на берегу Атлантического океана»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 апреля 2025Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
- ООксана23 апреля 2025Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
- ККатя20 апреля 2025Хочу поблагодарить Анну за отлично проведенную экскурсию по Рейкьявику и его окрестностям. Подача материала была интересной и увлекательной - чувствуется
- ММихаил10 ноября 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, гиды профессионалы! Рекомендую
- ККонстантин2 сентября 2024Нам нужен был вариант экскурсии, сочетающий осмотр достопримечательностей и доставку отдельно вылетающего ребенка в аэропорт. Михаил вместе с Анной подобрали
- ММаргарита23 июля 2024Все прошло отлично, рекомендую Михаила. Индивидуальный подход, экскурсия понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в мае 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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