Главные экскурсионные места в Рейкьявике

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Рейкьявике на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Исландии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Золотое кольцо Исландии
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 390 за всё до 6 чел.
Весь Рейкьявик за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Весь Рейкьявик за один день
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от 130 за человека
Исследовать южный берег Исландии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Исследовать южный берег Исландии
Сказочные водопады, маяк Дирхоулаэй и знаменитый Чёрный пляж
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 500 за всё до 10 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 460 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
    Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летнимСпасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним
  • Т
    Тереза
    15 мая 2024
    Исследовать южный берег Исландии
    Здравствуйте, Все было на хорошем уровне. Гид Михаил порекомендовал хороший ресторан и дал много дельных советов, которые не относились к экскурсии. Мы будем рады встретиться с ним снова
  • С
    Сергей
    7 апреля 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.
  • И
    Игорь
    21 ноября 2023
    Исследовать южный берег Исландии
    Всё супер
  • L
    Lyubov
    18 августа 2023
    Исследовать южный берег Исландии
    Спасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было очень красиво - везде, где
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    мы побывали. Мы "почемучки" и Анна с удовольствием делилась с нами своей любовью к стране. В организационном плане мы тоже очень довольны. Большое спасибо! Выяснилось, что мы многого не посмотрели, приедем еще 🤗

    Спасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было оченьСпасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было очень
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2019
    Весь Рейкьявик за один день
    Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    12 ноября 2018
    Весь Рейкьявик за один день
    Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в июне 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», 38 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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