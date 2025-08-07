Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Рейкьявике

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Рейкьявике на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
На машине
3 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€80 за человека
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Погрузитесь в мир Исландии на полуострове Снайфедльснес: вулканы, пляжи и тролли. Идеально для любителей природы и приключений
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
€650 за всё до 4 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Южному берегу Исландии. Водопады, вулканы и чёрные пляжи создадут незабываемые впечатления
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€750 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victor
    7 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
    что мы в надежных руках. Её комфортабельная машина сделала поездки по живописным маршрутам ещё более приятными.

    Анна не только пунктуальна, но и очень приятная в общении. Она делилась интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, и отвечала на все наши вопросы с энтузиазмом. Её любовь к Исландии и её культуре была заразительной, что сделало нашу экскурсию не только познавательной, но и вдохновляющей.

    Я настоятельно рекомендую Анну всем, кто собирается посетить Исландию. С ней ваше путешествие станет незабываемым!

  • Ж
    Жанара
    24 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
    Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
    Спасибо огромное ❤️
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
    по настроению. Анна встретила меня прямо у отеля, что было очень удобно, особенно утром.

    Экскурсия идеально сбалансирована: часть — прогулка по центру Рейкьявика с живыми рассказами и интересными деталями, которых не найдёшь в путеводителях, часть — автомобильная поездка к резиденции президента, в окружении исландской природы.

    Анна — гид с душой. Чувствуется, что она действительно любит Исландию и умеет передать это чувство.

  • Д
    Давид
    13 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
    внимательная и невероятно знающая. Она рассказала нам массу интересных фактов, показала не только известные достопримечательности, но и спрятанные жемчужины, о которых знают только местные.

    Организация тура была безупречной — чувствуется опыт и любовь к своему делу. Благодаря Анне мы не просто увидели Исландию, а действительно прочувствовали её атмосферу.

    Если вы ищете гида по Исландии — смело выбирайте Анну. Мы с уверенностью рекомендуем только её!

  • Я
    Яна
    11 июля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
    местными традициями — было ощущение, что мы погружаемся в настоящий дух Исландии. Узнали много о городе, культуре, архитектуре, современном укладе жизни.

    Прогулка прошла в комфортном темпе, с остановками в красивейших местах: Лаугавегюр, Хадльгримскиркья, набережная, современные кварталы и уютные улочки старого города.
    Чувствовалось, что экскурсовод любит свой город — и это передаётся каждому участнику.

  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
    Аня обладает обширными знаниями исторических фактов и мифов, а так же современных реалий. Но главное -она увлекала нас своей энергией, жизнерадостно делилась своей любовью к этому суровому краю.
    ‎Казалось, что она готова двигаться вперёд все 24 часа в сутки, в любых ситуациях была внимательна, доброжелательно заботлива.
    ‎ Хочется отметить правильную организацию самой экскурсии -несмотря на сложные погодные условия, а иногда и наши капризы, благодаря Анне мы всего за несколько дней кажется прошли и проехали Исландию вдоль и поперёк, увидели очень много нового, интересного, а с увлекательными рассказами Ани усталости не чувствуешь и вся поездка прошла на одном дыхании! Знания и красоты которыми она поделилась с нами останутся у нас в памяти и уже манят вновь посетить этот замечательный край!

  • A
    Andrej
    19 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
  • М
    Мигран
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
  • D
    Daria
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
  • N
    Nik
    5 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
    искренней любовью к Исландии. Спасибо большое. А еще мы узнали что она имеет шикарные туры на высокогорье, очень жаль что их нет на этом сайте, чтоб и другие путешественники могли их посетить. Спасибо большое и огромной удачи, до новых встреч!

  • О
    Олександр
    4 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.
  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Хочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возила нас по самым незабываемым
    локациям. Она знает про Исландию все, не зря ее называют тут - лучший гид. Обязательно буду рекомендовать ее всем знакомым, крутой подход в работе и максимальная клиентоориентированность 👌🏻

  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
    с резиденции президента Исландии за городом - впечатляет, дальше были красивые дороги, виды города и подробные рассказы Анны с рекомендациями, что и где потом поесть и посмотреть. Спасибо

  • О
    Оксана
    23 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
    города - а теперь не представляю, как без них. Это было не просто информативно, а по-настоящему душевно. Чувствуется огромный профессионализм и любовь к своему делу. Обязательно вернусь к Анне в другие туры - уже осенью!

  • К
    Катя
    20 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Хочу поблагодарить Анну за отлично проведенную экскурсию по Рейкьявику и его окрестностям. Подача материала была интересной и увлекательной - чувствуется
    глубокое знание истории, культуры и любовь к Исландии. Организация маршрута - выше всяких похвал: комфортная логистика, внимательное отношение и гибкость с учетом пожеланий. Было приятно общаться и узнать новое в такой дружелюбной и профессиональной атмосфере. А еще хочу сказать что у Анны есть огромное количество туров, в которых есть скрытые локации, мы с семьей планируем вернуться в июле и приобрести тур вокруг острова и предварительно уже получили программу и она просто завораживает, а еще есть у Анны хорошие скидки на отели и дополнительные активности. Вообщем я влюбилась, это гид моей мечты, а я путешественница со стажем. Рекомендую!!!

  • А
    Анна
    20 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Была на экскурсии с Анной по Рейкьявику и окрестностям - впечатления самые положительные! Анна - внимательный, увлечённый и очень знающий
    гид. Всё было организовано чётко и с душой: интересные локации, удобный формат и масса полезной информации. Очень хотелось бы увидеть на Tripster больше экскурсий от Анны - уверена, они будут не менее увлекательными!

  • А
    Алина
    19 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Прилетела в Рейкьявик поздно ночью, полностью вымотанная после долгого перелёта, задержек и потери багажа. Утром думала, что, наверное, стоит остаться
    в гостинице и отдохнуть, но в последний момент решила всё-таки не отменять экскурсию. И совершенно не пожалела! Анна встретила меня с такой тёплой улыбкой и неподдельной заботой, что все сомнения сразу исчезли. Она не просто гид, а настоящая профессионалка с огромным сердцем. Каждый момент экскурсии был продуман до мелочей, и Анна так интересно рассказывала о городе, что я не заметила, как время пролетело. Мы катались по Рейкьявику в люксовом автомобиле, и я чувствовала себя, как VIP-гость в этом прекрасном городе. Один из самых ярких моментов - посещение двора резиденции президента Исландии. И вот что меня по-настоящему поразило: Анна смогла организовать, что мы зашли внутрь самой резиденции. Это была удивительная возможность, и я точно знаю, что такого бы не случилось с любым другим гидом. Я была в легком шоке и это ничего не сказать и это снова о ее профессионализме, уважении, которое она вызывает даже у официальных лиц. Но на этом сюрпризы не закончились. Анна заметила в Вайбере, что у меня день рождения, хотя я сама не говорила об этом, и привезла мне сюрприз! Это было настолько мило и трогательно, что я почувствовала себя по-настоящему особенной. Анна - настоящий профессионал своего дела, и я благодарна за этот день, который стал не просто прогулкой по Рейкьявику, а настоящим праздником, наполненным удивительными моментами и искренней заботой! Анна- Вы не просто гид, Вы человек, с которым чувствуешь себя не туристом, а дорогим гостем. Вам удачи и процветания в Вашем любимом деле. Если Вы спросите какого гида выбрать в Исландии, то это однозначно Анна!!!! До новых встреч!!!!

  • Л
    Лариса
    9 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Мы приехали в Исландию на 5 дней, предварительно забронировав машину, и, обзорную экскурсию с Анной. Экскурсия на хорошем автомобиле, удобно;
    информация о Рейкьявике, истории как раз то, что нам было нужно, не скучно, факты, запоминающиеся события, итого, 3 часа пролетели как минута. Но, я хотела бы отметить, что в следующий раз я поеду с Анной по стране, потому что ее маршруты и рекомендации это интересно и намного лучше того, что я подготовила из инета. Я изменила все планы и воспользовалась маршрутами Анны. Я считаю, что человеческие качества экскурсовода это главное. Прекрасная экскурсия, организация и комфорт 10 баллов. Рекомендую! Исландия это совсем другая планета.

  • В
    Влад
    5 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
    Спасибо вам Анна за проведенную экскурсию, было интересно послушать про местную культуру и ценные советы по ресторанам и сувенирам Исландии.

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику с поездкой к резиденции президента
  2. Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
  3. Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в августе 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 750. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 23 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь