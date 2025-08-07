читать дальше

в гостинице и отдохнуть, но в последний момент решила всё-таки не отменять экскурсию. И совершенно не пожалела! Анна встретила меня с такой тёплой улыбкой и неподдельной заботой, что все сомнения сразу исчезли. Она не просто гид, а настоящая профессионалка с огромным сердцем. Каждый момент экскурсии был продуман до мелочей, и Анна так интересно рассказывала о городе, что я не заметила, как время пролетело. Мы катались по Рейкьявику в люксовом автомобиле, и я чувствовала себя, как VIP-гость в этом прекрасном городе. Один из самых ярких моментов - посещение двора резиденции президента Исландии. И вот что меня по-настоящему поразило: Анна смогла организовать, что мы зашли внутрь самой резиденции. Это была удивительная возможность, и я точно знаю, что такого бы не случилось с любым другим гидом. Я была в легком шоке и это ничего не сказать и это снова о ее профессионализме, уважении, которое она вызывает даже у официальных лиц. Но на этом сюрпризы не закончились. Анна заметила в Вайбере, что у меня день рождения, хотя я сама не говорила об этом, и привезла мне сюрприз! Это было настолько мило и трогательно, что я почувствовала себя по-настоящему особенной. Анна - настоящий профессионал своего дела, и я благодарна за этот день, который стал не просто прогулкой по Рейкьявику, а настоящим праздником, наполненным удивительными моментами и искренней заботой! Анна- Вы не просто гид, Вы человек, с которым чувствуешь себя не туристом, а дорогим гостем. Вам удачи и процветания в Вашем любимом деле. Если Вы спросите какого гида выбрать в Исландии, то это однозначно Анна!!!! До новых встреч!!!!