Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес
Погрузитесь в мир Исландии на полуострове Снайфедльснес: вулканы, пляжи и тролли. Идеально для любителей природы и приключений
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
15 авг в 10:30
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Незабываемая прогулка по Южному берегу Исландии
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Южному берегу Исландии. Водопады, вулканы и чёрные пляжи создадут незабываемые впечатления
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€750 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVictor7 августа 2025Спасибо большое! Отличная экскурсия! Много интересной и полезной информации.
- ДДмитрий3 августа 2025Анна — настоящий профессионал своего дела. Она встретила нас в указанное время, и уже с первых минут общения стало понятно,
- ЖЖанара24 июля 2025Профессионально, с душой и невероятной любовью к стране, каждая остановка, каждый маршрут и рассказ были по-настоящему увлекательными.
Анна не просто показала красивые места, а помогла почувствовать Исландию: её ритм, характер и настроение.
Спасибо огромное ❤️
- ААнастасия24 июля 2025Невероятно приятная, насыщенная и тёплая экскурсия — и по погоде (в салоне Lexus было уютно, несмотря на небольшой дождь), и
- ДДавид13 июля 2025Мы провели незабываемый тур по Исландии с Анной — и это был лучший выбор! Анна — замечательный гид: очень профессиональная,
- ЯЯна11 июля 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Очень интересно, насыщенно и с душой. Гид рассказывал не просто факты, а делился живыми историями, легендами,
- ССветлана25 июня 2025У нас была незабываемая поездка в Исландию! И это во многом благодаря нашему экскурсоводу Анне - она профессионал своего дела!
- AAndrej19 июня 2025Были вдвоем с дочерью 11.06.25. Все понравилось. Подходит идеально для ознакомительной поездки по городу. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Все было интересно. Рекомендую!
- ММигран5 июня 2025Анна провела прекрасную экскурсию, нам очень понравилось, интересно и познавательно 👍 Кроме этого получили массу дополнительных рекомендаций и ответов на наши вопросы. Спасибо, рекомендуем 🙌
- DDaria5 июня 2025Спасибо большое за душевную и вдохновляющую экскурсию! Она-сама любовь к Исландии.
- NNik5 июня 2025Анна-замечательный гид! Провели отлично день, узнали много нового о столице и его пригородах. Все было очень живо, увлекательно и с
- ООлександр4 июня 2025Всё было здорово,гид Ана удивила своим опытом.
- ООльга8 мая 2025Хочу поблагодарить Анну за 2 волшебных дня в Исландии. Аня сделала тур под наш запрос, возила нас по самым незабываемым
- ААнна27 апреля 2025Все супер! Рейкьявик может показаться маленьким, но всё равно есть смысл первое знакомство осуществить на машине, это очень удобно. Начали
- ООксана23 апреля 2025Анна показала Рейкьявик и пригороды так, что всё сложилось в цельную и живую картинку. Раньше не понимала, зачем включают соседние
- ККатя20 апреля 2025Хочу поблагодарить Анну за отлично проведенную экскурсию по Рейкьявику и его окрестностям. Подача материала была интересной и увлекательной - чувствуется
- ААнна20 апреля 2025Была на экскурсии с Анной по Рейкьявику и окрестностям - впечатления самые положительные! Анна - внимательный, увлечённый и очень знающий
- ААлина19 апреля 2025Прилетела в Рейкьявик поздно ночью, полностью вымотанная после долгого перелёта, задержек и потери багажа. Утром думала, что, наверное, стоит остаться
- ЛЛариса9 апреля 2025Мы приехали в Исландию на 5 дней, предварительно забронировав машину, и, обзорную экскурсию с Анной. Экскурсия на хорошем автомобиле, удобно;
- ВВлад5 апреля 2025Спасибо вам Анна за проведенную экскурсию, было интересно послушать про местную культуру и ценные советы по ресторанам и сувенирам Исландии.
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в августе 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 750. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 23 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь