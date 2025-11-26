На полуострове Снайфедльснес Исландия раскрывает душу.
Здесь под ледником спит вулкан, скалы Арнарстапи шепчут сказки о троллях, а золотой песок у океана сверкает так, будто солнце роняет в него слёзы.
Мы пройдём по лавовым полям, прикоснёмся к одиночеству чёрной церкви в Будире, увидим гору Киркьюфетль и понаблюдаем за морскими котиками на пляже Йтри-Тунга.
Здесь под ледником спит вулкан, скалы Арнарстапи шепчут сказки о троллях, а золотой песок у океана сверкает так, будто солнце роняет в него слёзы.
Мы пройдём по лавовым полям, прикоснёмся к одиночеству чёрной церкви в Будире, увидим гору Киркьюфетль и понаблюдаем за морскими котиками на пляже Йтри-Тунга.
Описание экскурсии
Мы проводим эту экскурсию как личную прогулку по любимому маршруту. Без суеты, с гибким отношением ко времени. Не просто едем от точки к точке, а останавливаемся, чтобы вглядеться, услышать, понять.
- В 10:30 — выезд из вашего отеля. До первой локации едем около 2 часов
- Пляж Йтри-Тунга, где мы обязательно встретим морских котиков — они отдыхают прямо на камнях (~ 30 мин наблюдения за морскими котиками)
- Одинокая чёрная церковь в Будире — символ тишины, простоты и вечности (~ 15 мин)
- Статуя тролля, возле которой можно загадывать желания (проверено годами — желания сбываются!)
- Деревушка Арнарстапи, где лавовые скалы будто вырезаны руками троллей (~ 40 мин)
- Скала на краю земли и пещера с большой популяцией птиц
- Обед в местном ресторане (40 мин)
- Чёрный пляж Дьюпалонссандур, усыпанный гладкими камнями и остатками кораблекрушений, место силы и суровой красоты (~ 30 мин)
- Дорога обратно — примерно 3 часа
Помните: это ваше индивидуальное путешествие, потому тайминг гибкий и может корректироваться.
На протяжении всего пути вас ждут:
- легенды и мифы — тролли, древние духи и сказки, оживающие на фоне камней и волн
- морские виды — чёрные и золотые пляжи, бурлящий океан, отвесные скалы и песни ветра
- лавовые поля — будто поверхность другой планеты: застывшая магма и шорох тысячелетий
- атмосферные деревушки — крошечные поселения на краю света и местный колорит: немного странный, но цепляющий
- пейзажи, как в кино — те самые виды из «Игры престолов» и с обложек журналов
- тишина и простор — северное безмолвие, в которое влюбляешься
Организационные детали
- Поездка проходит на просторном Lexus RX 450h. В машине тёплые пледы, вода и удобные кресла. Детское кресло предоставляется по запросу
- Все парковки и входные билеты включены в стоимость, дополнительно оплачивается только обед: средний чек — €50
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Подробности маршрута
- Экскурсия подойдёт путешественникам любого возраста и уровня физической подготовки — маршрут комфортный, с остановками в живописных местах и неспешными прогулками
- Проводится в любую погоду — мы адаптируем маршрут, если природа решит внести свои коррективы
- Если есть особые пожелания или потребности — напишите, и мы сделаем всё, чтобы поездка стала для вас идеальной
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Рейкьявике
Провели экскурсии для 55 туристов
Я — Анна, лицензированный частный гид в Исландии. Работаю в туризме более 10 лет. Мои индивидуальные экскурсии проводятся на новом автомобиле Lexus, а все путешественники полностью застрахованы. Добро пожаловать в мир Исландии, где комфорт, безопасность и уникальные впечатления идут рука об руку!
Входит в следующие категории Рейкьявика
Похожие экскурсии из Рейкьявика
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €590 за всё до 10 чел.