Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес

Чёрные и золотые пески, вулканы и лавовые поля, морские котики, тролли и легенды - всё в одном дне
На полуострове Снайфедльснес Исландия раскрывает душу.

Здесь под ледником спит вулкан, скалы Арнарстапи шепчут сказки о троллях, а золотой песок у океана сверкает так, будто солнце роняет в него слёзы.

Мы пройдём по лавовым полям, прикоснёмся к одиночеству чёрной церкви в Будире, увидим гору Киркьюфетль и понаблюдаем за морскими котиками на пляже Йтри-Тунга.
Исландия в миниатюре: полуостров Снайфедльснес© Анна
Описание экскурсии

Мы проводим эту экскурсию как личную прогулку по любимому маршруту. Без суеты, с гибким отношением ко времени. Не просто едем от точки к точке, а останавливаемся, чтобы вглядеться, услышать, понять.

  • В 10:30 — выезд из вашего отеля. До первой локации едем около 2 часов
  • Пляж Йтри-Тунга, где мы обязательно встретим морских котиков — они отдыхают прямо на камнях (~ 30 мин наблюдения за морскими котиками)
  • Одинокая чёрная церковь в Будире — символ тишины, простоты и вечности (~ 15 мин)
  • Статуя тролля, возле которой можно загадывать желания (проверено годами — желания сбываются!)
  • Деревушка Арнарстапи, где лавовые скалы будто вырезаны руками троллей (~ 40 мин)
  • Скала на краю земли и пещера с большой популяцией птиц
  • Обед в местном ресторане (40 мин)
  • Чёрный пляж Дьюпалонссандур, усыпанный гладкими камнями и остатками кораблекрушений, место силы и суровой красоты (~ 30 мин)
  • Дорога обратно — примерно 3 часа

Помните: это ваше индивидуальное путешествие, потому тайминг гибкий и может корректироваться.

На протяжении всего пути вас ждут:

  • легенды и мифы — тролли, древние духи и сказки, оживающие на фоне камней и волн
  • морские виды — чёрные и золотые пляжи, бурлящий океан, отвесные скалы и песни ветра
  • лавовые поля — будто поверхность другой планеты: застывшая магма и шорох тысячелетий
  • атмосферные деревушки — крошечные поселения на краю света и местный колорит: немного странный, но цепляющий
  • пейзажи, как в кино — те самые виды из «Игры престолов» и с обложек журналов
  • тишина и простор — северное безмолвие, в которое влюбляешься

Организационные детали

  • Поездка проходит на просторном Lexus RX 450h. В машине тёплые пледы, вода и удобные кресла. Детское кресло предоставляется по запросу
  • Все парковки и входные билеты включены в стоимость, дополнительно оплачивается только обед: средний чек — €50
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Подробности маршрута

  • Экскурсия подойдёт путешественникам любого возраста и уровня физической подготовки — маршрут комфортный, с остановками в живописных местах и неспешными прогулками
  • Проводится в любую погоду — мы адаптируем маршрут, если природа решит внести свои коррективы
  • Если есть особые пожелания или потребности — напишите, и мы сделаем всё, чтобы поездка стала для вас идеальной

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Рейкьявике
Провели экскурсии для 55 туристов
Я — Анна, лицензированный частный гид в Исландии. Работаю в туризме более 10 лет. Мои индивидуальные экскурсии проводятся на новом автомобиле Lexus, а все путешественники полностью застрахованы. Добро пожаловать в мир Исландии, где комфорт, безопасность и уникальные впечатления идут рука об руку!

