На полуострове Снайфедльснес Исландия раскрывает душу. Здесь под ледником спит вулкан, скалы Арнарстапи шепчут сказки о троллях, а золотой песок у океана сверкает так, будто солнце роняет в него слёзы. Мы пройдём по лавовым полям, прикоснёмся к одиночеству чёрной церкви в Будире, увидим гору Киркьюфетль и понаблюдаем за морскими котиками на пляже Йтри-Тунга.

за 1–2 человек или €300 за человека, если вас больше

Мы проводим эту экскурсию как личную прогулку по любимому маршруту. Без суеты, с гибким отношением ко времени. Не просто едем от точки к точке, а останавливаемся, чтобы вглядеться, услышать, понять.

В 10:30 — выезд из вашего отеля. До первой локации едем около 2 часов

Пляж Йтри-Тунга, где мы обязательно встретим морских котиков — они отдыхают прямо на камнях (~ 30 мин наблюдения за морскими котиками)

Одинокая чёрная церковь в Будире — символ тишины, простоты и вечности (~ 15 мин)

Статуя тролля, возле которой можно загадывать желания (проверено годами — желания сбываются!)

Деревушка Арнарстапи, где лавовые скалы будто вырезаны руками троллей (~ 40 мин)

Скала на краю земли и пещера с большой популяцией птиц

Обед в местном ресторане (40 мин)

Чёрный пляж Дьюпалонссандур, усыпанный гладкими камнями и остатками кораблекрушений, место силы и суровой красоты (~ 30 мин)

Дорога обратно — примерно 3 часа

Помните: это ваше индивидуальное путешествие, потому тайминг гибкий и может корректироваться.

На протяжении всего пути вас ждут:

легенды и мифы — тролли, древние духи и сказки, оживающие на фоне камней и волн

морские виды — чёрные и золотые пляжи, бурлящий океан, отвесные скалы и песни ветра

лавовые поля — будто поверхность другой планеты: застывшая магма и шорох тысячелетий

атмосферные деревушки — крошечные поселения на краю света и местный колорит: немного странный, но цепляющий

пейзажи, как в кино — те самые виды из «Игры престолов» и с обложек журналов

тишина и простор — северное безмолвие, в которое влюбляешься

Организационные детали

Поездка проходит на просторном Lexus RX 450h. В машине тёплые пледы, вода и удобные кресла. Детское кресло предоставляется по запросу

Все парковки и входные билеты включены в стоимость, дополнительно оплачивается только обед: средний чек — €50

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Подробности маршрута