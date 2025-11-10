Путешествие по Южному берегу Исландии предлагает уникальную возможность увидеть величественные водопады Skogafoss и Seljalandsfoss. Вулкан Эйьяфьятлайокутль, известный своим извержением в 2010 году, теперь предстаёт миролюбивым. Прогулка по чёрным вулканическим пляжам подарит незабываемые виды.
Это путешествие - идеальный способ насладиться природной красотой Исландии и вернуться в Рейкьявик в тот же день
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Величественные водопады
- 🌋 Вулкан Эйьяфьятлайокутль
- 🏖 Чёрные пляжи
- 🐦 Возможность увидеть тупиков
- 🚗 Удобный транспорт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Skogafoss
- Seljalandsfoss
- Эйьяфьятлайокутль
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы совершим с вами путешествие по южному побережью и вернёмся обратно в Рейкьявик в этот же день. Совершим прогулку у потрясающих водопадов Skogafoss и Seljalandsfoss. Проезжая вдоль известнейшего вулкана-ледника — Эйьяфьятлайокутля, извергавшегося в далёком, уже 2010 году, — мы увидим его скромным и совершенно миролюбивым. Прогуляемся по чёрным вулканическим пляжам и, возможно, увидим на скалах морских птиц тупиков.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Skogafoss
- Водопад Seljalandsfoss
- Вулкан-ледник Эйьяфьятлайокутль
- Чёрные вулканические пляжи
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания или по договоренности
Завершение: Индивидуально по запросу туристов (отель к месту проживания или аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рейкьявика
Похожие экскурсии из Рейкьявика
Мини-группа
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Рейкьявику
Откройте для себя Рейкьявик, где современность встречается с традициями. Прогуляйтесь по городу, узнайте его историю и насладитесь природными чудесами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии
Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €590 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.