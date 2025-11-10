Описание Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по Южному берегу Исландии предлагает уникальную возможность увидеть величественные водопады Skogafoss и Seljalandsfoss. Вулкан Эйьяфьятлайокутль, известный своим извержением в 2010 году, теперь предстаёт миролюбивым. Прогулка по чёрным вулканическим пляжам подарит незабываемые виды.



Это путешествие - идеальный способ насладиться природной красотой Исландии и вернуться в Рейкьявик в тот же день 5 причин купить эту экскурсию 🌊 Величественные водопады

🌋 Вулкан Эйьяфьятлайокутль

🏖 Чёрные пляжи

🐦 Возможность увидеть тупиков

🚗 Удобный транспорт

Елена Ваш гид в Рейкьявике Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Что можно увидеть Skogafoss

Seljalandsfoss

Эйьяфьятлайокутль

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы совершим с вами путешествие по южному побережью и вернёмся обратно в Рейкьявик в этот же день. Совершим прогулку у потрясающих водопадов Skogafoss и Seljalandsfoss. Проезжая вдоль известнейшего вулкана-ледника — Эйьяфьятлайокутля, извергавшегося в далёком, уже 2010 году, — мы увидим его скромным и совершенно миролюбивым. Прогуляемся по чёрным вулканическим пляжам и, возможно, увидим на скалах морских птиц тупиков.

