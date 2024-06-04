1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Исландии
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь Рейкьявик за один день
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Заглянуть в кратер вулкана, полюбоваться водопадом и гейзерaми, покормить лошадей и не только
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €460 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.
- ВВера22 мая 2024Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.
- ССергей7 апреля 2024Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.
- ЮЮлия14 июля 2019Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!
- ЕЕлена12 ноября 2018Михаил просто невероятный! Это лучшее путешествие, которое получилось благодаря ему!
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Самое главное»
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