Наше приключение начинается: на парусной яхте мы будем ловить попутный ветер, рассекая волны Атлантического океана и проходя мимо впечатляющих айсбергов разных форм.Нам встретятся аутентичные деревушки, покрытые тундровой растительностью берега, суровые

горы и скалистые холмы. Мы увидим заброшенную американскую базу времён Второй мировой войны, а если повезёт, понаблюдаем за китами у селения Тинитекилак. Вас ждут уроки яхтинга — вы поучитесь управлять парусами и даже постоите за штурвалом. В стоимость тура уже включено комфортабельное размещение и трёхразовое питание от повара.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

1. Будьте проще! Не берите слишком много вещей.

2. Твёрдые чемоданы нежелательны (могут возникнуть проблемы с их последующим забрасыванием на лодку). Рюкзак на 35-40 литров — более безопасный вариант, или подойдёт мягкая сумка на колесах аналогичного размера.

3. Дышащая непромокаемая куртка и штаны. Есть профессиональные бренды Musto, Gill, Zhik, Helly Hansen. Но лучшее соотношение цены и качества, на наш взгляд: Tribord от Decathlon.

4. Термобельё.

5. Дополнительный тёплый слой: флисовая кофта, тёплая шапка, тёплые перчатки.

6. Носки (в том числе теплые), шорты, майки, штаны. Не слишком много: если нужно, у нас на борту есть стиральная и сушильная машина.

7. Непромокаемая обувь (подойдут треккинговые или резиновые сапоги).

8. Солнцезащитные очки. Желательно с верёвочкой/резинкой (чтобы не улетели в море) и в жёстком футляре (чтобы не сломались).

9. Яхтенные перчатки (если хотите активно работать с верёвками).

10. Зарядные шнуры (плюс запасные: они рвутся и теряются).

Более подробно расскажем на онлайн встрече перед поездкой.