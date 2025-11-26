Нам встретятся аутентичные деревушки, покрытые тундровой растительностью берега, суровые
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
1. Будьте проще! Не берите слишком много вещей.
2. Твёрдые чемоданы нежелательны (могут возникнуть проблемы с их последующим забрасыванием на лодку). Рюкзак на 35-40 литров — более безопасный вариант, или подойдёт мягкая сумка на колесах аналогичного размера.
3. Дышащая непромокаемая куртка и штаны. Есть профессиональные бренды Musto, Gill, Zhik, Helly Hansen. Но лучшее соотношение цены и качества, на наш взгляд: Tribord от Decathlon.
4. Термобельё.
5. Дополнительный тёплый слой: флисовая кофта, тёплая шапка, тёплые перчатки.
6. Носки (в том числе теплые), шорты, майки, штаны. Не слишком много: если нужно, у нас на борту есть стиральная и сушильная машина.
7. Непромокаемая обувь (подойдут треккинговые или резиновые сапоги).
8. Солнцезащитные очки. Желательно с верёвочкой/резинкой (чтобы не улетели в море) и в жёстком футляре (чтобы не сломались).
9. Яхтенные перчатки (если хотите активно работать с верёвками).
10. Зарядные шнуры (плюс запасные: они рвутся и теряются).
Более подробно расскажем на онлайн встрече перед поездкой.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание от повара, который учитывает пожелания и ограничения в еде.
Транспорт. Экспедиционная парусная лодка Perola do Mar
Возраст участников. 6-90 лет.
Безопасность. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за непогодных условий для выхода на воду.
Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно. Для подачи требуется действующая Шенгенская виза, покрывающая период пребывания в Гренландии, или оформление Шенгенской визы через посольство Дании.
Уровень сложности. Лёгкий, специальная подготовка не требуется.
Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Встреча и заселение на яхту
Прилетим в посёлок Кулусук прямым рейсом из Рейкьявика. По прибытии взойдём на борт, заселимся и познакомимся с экипажем, а также с устройством и бытовыми условиями.
Первый переход к скрытому во фьорде посёлку Сермилигаак
Утром проведём брифинг по безопасности и ознакомимся с конструкцией лодки. Затем совершим первый переход к удалённому посёлку, расположенному в глубине протяжённого фьорда. Отсюда открываются впечатляющие виды на суровые горы и льдины. Название этого места в переводе с гренландского означает «прекрасный ледяной фьорд».
Ледник Кнуда Расмуссена
Подойдём к леднику, названному в честь известного гренландско-датского полярного исследователя Кнуда Расмуссена. Массивный ледник производит сильное впечатление: лёд постепенно тает, образуя множество айсбергов разных форм и размеров, которые заполняют окрестные фьорды.
Американская военная база и деревня Икатек
Отправимся к заброшенной американской военной базе времён Второй мировой войны, известной как Второй Голубой Восток. Это уникальное место, где исторические артефакты сочетаются с завораживающими арктическими пейзажами. Базу окружают озёра, скалистые холмы и тундровая растительность.
Деревня Тинитекилак и наблюдение за китами
Посетим крошечную деревню Тинитекилак, затерянную на побережье Восточной Гренландии. Жители здесь занимаются традиционным промыслом — охотой и рыболовством. В деревне можно попробовать вяленую рыбу, которую многие считают одной из самых вкусных в регионе. У побережья часто появляются киты, и у нас будет возможность увидеть этих величественных морских обитателей совсем рядом.
Регион Амассалик и ледник Хельхейм
Отправимся в регион Аммассалик — сердце Восточной Гренландии. Здесь традиционный уклад жизни инуитов переплетается с чертами современной гренландской культуры. В этот день также увидим ледник Хельхейм — один из самых крупных и динамичных ледниковых выходов острова. Он стремительно меняется — это наглядный пример последствий глобального потепления.
Кулусук: возвращение и прощание с Арктикой
В последний день мы вернёмся в Кулусук — туда, где начиналось наше путешествие. Вечером нас ждёт прощальный ужин на лодке и неспешная прогулка по засыпающему посёлку, где за горизонтом исчезает северное солнце.
Отъезд
Пришло время прощаться. Мы покинем ставшую родной лодку и начнём обратный путь в Рейкьявик.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на экспедиционной парусной яхте
- Трёхразовое питание
- Трансферы до марины
- Работа капитана и обучение яхтингу
- Услуги повара и продукты
- Стоянки в маринах и дизель
Что не входит в цену
- Билеты до Рейкьявика и обратно
- Перелёт от Рейкьявика до Кулусук (ок. $935 туда и обратно с багажом)
- Виза