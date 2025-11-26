Мои заказы

Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги

Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Наше приключение начинается: на парусной яхте мы будем ловить попутный ветер, рассекая волны Атлантического океана и проходя мимо впечатляющих айсбергов разных форм.

Нам встретятся аутентичные деревушки, покрытые тундровой растительностью берега, суровые
горы и скалистые холмы.

Мы увидим заброшенную американскую базу времён Второй мировой войны, а если повезёт, понаблюдаем за китами у селения Тинитекилак. Вас ждут уроки яхтинга — вы поучитесь управлять парусами и даже постоите за штурвалом. В стоимость тура уже включено комфортабельное размещение и трёхразовое питание от повара.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
1. Будьте проще! Не берите слишком много вещей.
2. Твёрдые чемоданы нежелательны (могут возникнуть проблемы с их последующим забрасыванием на лодку). Рюкзак на 35-40 литров — более безопасный вариант, или подойдёт мягкая сумка на колесах аналогичного размера.
3. Дышащая непромокаемая куртка и штаны. Есть профессиональные бренды Musto, Gill, Zhik, Helly Hansen. Но лучшее соотношение цены и качества, на наш взгляд: Tribord от Decathlon.
4. Термобельё.
5. Дополнительный тёплый слой: флисовая кофта, тёплая шапка, тёплые перчатки.
6. Носки (в том числе теплые), шорты, майки, штаны. Не слишком много: если нужно, у нас на борту есть стиральная и сушильная машина.
7. Непромокаемая обувь (подойдут треккинговые или резиновые сапоги).
8. Солнцезащитные очки. Желательно с верёвочкой/резинкой (чтобы не улетели в море) и в жёстком футляре (чтобы не сломались).
9. Яхтенные перчатки (если хотите активно работать с верёвками).
10. Зарядные шнуры (плюс запасные: они рвутся и теряются).
Более подробно расскажем на онлайн встрече перед поездкой.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание от повара, который учитывает пожелания и ограничения в еде.

Транспорт. Экспедиционная парусная лодка Perola do Mar

Возраст участников. 6-90 лет.

Безопасность. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за непогодных условий для выхода на воду.

Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно. Для подачи требуется действующая Шенгенская виза, покрывающая период пребывания в Гренландии, или оформление Шенгенской визы через посольство Дании.

Уровень сложности. Лёгкий, специальная подготовка не требуется.

Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение на яхту

Прилетим в посёлок Кулусук прямым рейсом из Рейкьявика. По прибытии взойдём на борт, заселимся и познакомимся с экипажем, а также с устройством и бытовыми условиями.

Встреча и заселение на яхту
2 день

Первый переход к скрытому во фьорде посёлку Сермилигаак

Утром проведём брифинг по безопасности и ознакомимся с конструкцией лодки. Затем совершим первый переход к удалённому посёлку, расположенному в глубине протяжённого фьорда. Отсюда открываются впечатляющие виды на суровые горы и льдины. Название этого места в переводе с гренландского означает «прекрасный ледяной фьорд».

Первый переход к скрытому во фьорде посёлку Сермилигаак
3 день

Ледник Кнуда Расмуссена

Подойдём к леднику, названному в честь известного гренландско-датского полярного исследователя Кнуда Расмуссена. Массивный ледник производит сильное впечатление: лёд постепенно тает, образуя множество айсбергов разных форм и размеров, которые заполняют окрестные фьорды.

Ледник Кнуда Расмуссена
4 день

Американская военная база и деревня Икатек

Отправимся к заброшенной американской военной базе времён Второй мировой войны, известной как Второй Голубой Восток. Это уникальное место, где исторические артефакты сочетаются с завораживающими арктическими пейзажами. Базу окружают озёра, скалистые холмы и тундровая растительность.

Американская военная база и деревня Икатек
5 день

Деревня Тинитекилак и наблюдение за китами

Посетим крошечную деревню Тинитекилак, затерянную на побережье Восточной Гренландии. Жители здесь занимаются традиционным промыслом — охотой и рыболовством. В деревне можно попробовать вяленую рыбу, которую многие считают одной из самых вкусных в регионе. У побережья часто появляются киты, и у нас будет возможность увидеть этих величественных морских обитателей совсем рядом.

Деревня Тинитекилак и наблюдение за китами
6 день

Регион Амассалик и ледник Хельхейм

Отправимся в регион Аммассалик — сердце Восточной Гренландии. Здесь традиционный уклад жизни инуитов переплетается с чертами современной гренландской культуры. В этот день также увидим ледник Хельхейм — один из самых крупных и динамичных ледниковых выходов острова. Он стремительно меняется — это наглядный пример последствий глобального потепления.

Регион Амассалик и ледник Хельхейм
7 день

Кулусук: возвращение и прощание с Арктикой

В последний день мы вернёмся в Кулусук — туда, где начиналось наше путешествие. Вечером нас ждёт прощальный ужин на лодке и неспешная прогулка по засыпающему посёлку, где за горизонтом исчезает северное солнце.

Кулусук: возвращение и прощание с Арктикой
8 день

Отъезд

Пришло время прощаться. Мы покинем ставшую родной лодку и начнём обратный путь в Рейкьявик.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на экспедиционной парусной яхте
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы до марины
  • Работа капитана и обучение яхтингу
  • Услуги повара и продукты
  • Стоянки в маринах и дизель
Что не входит в цену
  • Билеты до Рейкьявика и обратно
  • Перелёт от Рейкьявика до Кулусук (ок. $935 туда и обратно с багажом)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
Завершение: Посёлок Кулусук, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Рейкьявике
Меня зовут Татьяна, я — мама троих сорванцов, шкипер более 12 лет и организатор проекта полезного яхтинга. Мы организуем незабываемые туры под парусами во всех акваториях мира: от Сейшельских островов
до Гренландии, от Азорских островов до Тайланда. Все наши путешествия продуманы от встречи в аэропорту до выбора мест с лучшими закатами. Каждую команду сопровождает шеф-повар, готовит из локальных продуктов с учётом всех пожеланий гостей. Лодки и катамараны бронируются новые, только с максимальным оснащением. Все гости возвращаются в наши туры не один раз. Это самая высокая оценка для нас! Мы обязательно влюбим вас в паруса, свободу и покажем мир с воды:)

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

