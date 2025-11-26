Описание тура
Организационные детали
Что важно знать?
1. Все участники путешествия должны иметь действующую Шенгенскую визу. По необходимости мы проконсультируем и посодействуем в процессе её получения.
2. При выборе авиабилетов проконсультируйтесь с куратором тура.
3. Обратите внимание, что в Исландии не работают российские банковские карты. Для дополнительных расходов предусмотрите наличные (евро) или банковские карты, выданные другими странами.
4. Температура осенью от 5 до 20 градусов тепла. Осадки регулярно случаются. После бронирования, куратор свяжется с вами и отправит список рекомендуемых вещей для поездки
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (шведский стол). Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (есть кондиционер, аудиосистема).
Возраст участников. 12-70 лет.
Виза. Нужна Шенгенская виза, оформляется и оплачивается самостоятельно. По необходимости мы проконсультируем и посодействуем в процессе её получения.
Уровень сложности. Активный экскурсионный тур с прогулками по 4 и 6 км. Маршруты доступны для новичков и не требуют особой физической подготовки.
Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Полуостров Рейкьянес, старинные маяки, грязевые источники и мост между континетами
Мы встретим вас в аэропорту Кефлавик и отправимся навстречу первым исландским открытиям. Наш путь начнётся с полуострова Рейкьянес. Здесь вы увидите старейшие маяки острова, кипящие грязевые источники Ганнухвера и мощные гейзеры, выбрасывающие струи воды из-под земли. Мы прогуляемся среди полей застывшей лавы и пройдём по мосту между континентами — символическому переходу через границу тектонических плит Евразии и Северной Америки. Завершим день ужином в уютном трактире с рыбной кухней: можно будет попробовать шашлык из лосося, креветок или камбалы, а также знаменитый исландский суп из лобстеров.
Прогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река Рейкьядалур
Утро начнётся с завтрака и прогулки по самой северной столице мира — Рейкьявику. Сопровождать нас будет местный житель, который поделится историями о традициях и повседневной жизни исландцев.
После обеда мы отправимся в национальный парк «Тингвеллир». Именно здесь в 930 году первые поселенцы провозгласили себя единым народом.
На обед заглянем в необычное место — ресторан в теплице, где выращивают томаты. В условиях, когда почти все овощи и фрукты завозят с материка, это кажется маленьким чудом.
Во второй половине дня мы прогуляемся к термальной реке Рейкьядалур и сможем искупаться в её природных горячих ваннах. Вечером вернёмся в отель.
Впечатляющие водопады, гейзер Строккюр и мыс Дирхолей
После завтрака мы наденем треккинговую обувь и возьмём с собой дождевики — сегодня они пригодятся, ведь мы отправимся к водопадам. Посетим Брударфосс, Гюльфосс, Сельяландфосс, Гюльфрабуи и Скоугафосс. Каждый из них величественен и по-своему уникален: одни скрываются за стеной зелёных скал, другие падают мощными потоками с огромной высоты. Мы услышим гул их воды, почувствуем облака брызг и сделаем множество фотографий.
Следующая остановка — гейзер Строккюр. Он каждые несколько минут выбрасывает вверх столб кипящей воды, и это зрелище захватывает дух. Затем мы направимся к мысу Дирхолей. Массивные скалы здесь напоминают фантастические фигуры, а одна из них образует арку высотой около 110 метров, под которой бушует океан.
Вечером нас ждёт ужин и отдых.
Ледник Ватнаёкюдлю и лагуна с дрейфующими айсбергами
После знакомства с водопадами и гейзерами мы отправимся к новой стихии — льду. Наш путь лежит к Ватнаёкюдлю, самому крупному леднику Исландии, который покрывает около 8% территории страны. Под его массивом скрываются действующие вулканы — две противоположные силы природы соседствуют буквально рядом.
Затем мы направимся к ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун. В её холодных водах медленно дрейфуют айсберги, некоторые из которых возвышаются на несколько этажей. Желающие смогут отправиться на прогулку по лагуне на лодке-амфибии и рассмотреть эти глыбы льда совсем близко.
Дальше переедем на восток острова вдоль живописных фьордов, заселимся в отель и отдохнём.
Каньон Студлагил, водопад Деттифосс, место съёмок «Игры престолов» и подъём на вулкан Хверфаль
Отправимся в каньон Студлагил с отвесными скалами из шестигранных базальтовых колонн. Следующая остановка — водопад Деттифосс, самый мощный в Европе, где режиссёр Ридли Скотт снял одну из сцен фильма «Прометей».
Мы продолжим путешествие по кинолокациям и заглянем в мир «Игры престолов». В пещере Грьётагья снималась романтическая сцена Джона Сноу и Игритт.
Далее нас ждёт подъём на вулкан Хверфаль, восхождение займёт 20-30 минут. С его вершины можно будет взглянуть в огромный кратер и почувствовать дыхание древней стихии. Завершим день отдыхом в термальных купальнях «Миватн».
«Китовая столица» Хусавик, Акюрейри и водопады
Мы начнём утро в Хусавике — небольшом портовом городке, который называют «китовой столицей» Исландии. Отсюда желающие смогут отправиться на морскую прогулку продолжительностью около 3 часов, чтобы понаблюдать за этими величественными животными. Те, кто останется на берегу, смогут посетить музей китов или провести время в одном из местных кафе.
Затем мы отправимся на запад, сделав остановку в Акюрейри — втором по величине городе страны. Здесь, с сентября по апрель, можно увидеть северное сияние.
Достигнем западной части острова, где нас ждут живописные водопады и гостиница с горячими термальными ваннами.
Полуостров Снайфедльнесс, водопад Киркьюфельфосс и гора Киркьюфель
Сегодня мы отправимся на полуостров Снайфедльнесс, который называют «Исландией в миниатюре». Здесь сосредоточено всё, чем славится страна: горы, вулканы, лавовые поля и суровые пейзажи.
Мы посетим живописный рыбацкий городок Стиккисхоульмюр, а затем отправимся к водопаду Киркьюфельфосс. Он расположен у подножия горы Киркьюфель. Эта вершина знакома многим поклонникам «Игры престолов» — именно её силуэт появлялся в сериале.
Вернёмся в Рейкьявик. Вечером нас ждёт ужин в ресторане местной кухни, где можно будет попробовать исландские деликатесы.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт до 14:00. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|279 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и оплата парковок
- Сопровождение гида
- Рекомендации по подбору необходимой экипировки, помощь в приобретении авиабилетов, информационная поддержка при подготовке к туру
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины - от €70 в день
- Морская прогулка в поисках китов - от €95
- Посещение спа-комплекса «Миватн» - от €55
- Виза