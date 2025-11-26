Мои заказы

Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)

Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Исландия — удивительная страна контрастов, где действующие вулканы могут скрываться под массивами льда, суровые вершины соседствуют с бушующим океаном, в небо устремляются мощные потоки гейзеров, а с одного континента на
читать дальше

другой можно перейти по мосту.

И даже спа-процедуры получится принять прямо под открытым небом в термальной речке — это мы обязательно сделаем! А ещё погуляем по Рейкьявику с местным жителем, полюбуемся ледником Ватнаёкюдль и понаблюдаем за дрейфом айсбергов в лагуне.

Побываем в каньоне Студлагил и в местах, где снимались культовые фильмы и сериалы, включая «Игру престолов».

Взойдём на кратер вулкана Хверфаль, чтобы взглянуть на пейзажи с высоты, сделаем множество снимков фьордов и посетим полуостров Снайфедльнесс с захватывающими дух видами. Поехали с нами в место, где встречаются лёд и пламень!

Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Что важно знать?

1. Все участники путешествия должны иметь действующую Шенгенскую визу. По необходимости мы проконсультируем и посодействуем в процессе её получения.

2. При выборе авиабилетов проконсультируйтесь с куратором тура.

3. Обратите внимание, что в Исландии не работают российские банковские карты. Для дополнительных расходов предусмотрите наличные (евро) или банковские карты, выданные другими странами.

4. Температура осенью от 5 до 20 градусов тепла. Осадки регулярно случаются. После бронирования, куратор свяжется с вами и отправит список рекомендуемых вещей для поездки

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (шведский стол). Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (есть кондиционер, аудиосистема).

Возраст участников. 12-70 лет.

Виза. Нужна Шенгенская виза, оформляется и оплачивается самостоятельно. По необходимости мы проконсультируем и посодействуем в процессе её получения.

Уровень сложности. Активный экскурсионный тур с прогулками по 4 и 6 км. Маршруты доступны для новичков и не требуют особой физической подготовки.

Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Полуостров Рейкьянес, старинные маяки, грязевые источники и мост между континетами

Мы встретим вас в аэропорту Кефлавик и отправимся навстречу первым исландским открытиям. Наш путь начнётся с полуострова Рейкьянес. Здесь вы увидите старейшие маяки острова, кипящие грязевые источники Ганнухвера и мощные гейзеры, выбрасывающие струи воды из-под земли. Мы прогуляемся среди полей застывшей лавы и пройдём по мосту между континентами — символическому переходу через границу тектонических плит Евразии и Северной Америки. Завершим день ужином в уютном трактире с рыбной кухней: можно будет попробовать шашлык из лосося, креветок или камбалы, а также знаменитый исландский суп из лобстеров.

Полуостров Рейкьянес, старинные маяки, грязевые источники и мост между континетамиПолуостров Рейкьянес, старинные маяки, грязевые источники и мост между континетамиПолуостров Рейкьянес, старинные маяки, грязевые источники и мост между континетами
2 день

Прогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река Рейкьядалур

Утро начнётся с завтрака и прогулки по самой северной столице мира — Рейкьявику. Сопровождать нас будет местный житель, который поделится историями о традициях и повседневной жизни исландцев.

После обеда мы отправимся в национальный парк «Тингвеллир». Именно здесь в 930 году первые поселенцы провозгласили себя единым народом.

На обед заглянем в необычное место — ресторан в теплице, где выращивают томаты. В условиях, когда почти все овощи и фрукты завозят с материка, это кажется маленьким чудом.

Во второй половине дня мы прогуляемся к термальной реке Рейкьядалур и сможем искупаться в её природных горячих ваннах. Вечером вернёмся в отель.

Прогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река РейкьядалурПрогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река РейкьядалурПрогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река РейкьядалурПрогулка по Рейкьявику с местным, национальный парк «Тингвеллир» и термальная река Рейкьядалур
3 день

Впечатляющие водопады, гейзер Строккюр и мыс Дирхолей

После завтрака мы наденем треккинговую обувь и возьмём с собой дождевики — сегодня они пригодятся, ведь мы отправимся к водопадам. Посетим Брударфосс, Гюльфосс, Сельяландфосс, Гюльфрабуи и Скоугафосс. Каждый из них величественен и по-своему уникален: одни скрываются за стеной зелёных скал, другие падают мощными потоками с огромной высоты. Мы услышим гул их воды, почувствуем облака брызг и сделаем множество фотографий.

Следующая остановка — гейзер Строккюр. Он каждые несколько минут выбрасывает вверх столб кипящей воды, и это зрелище захватывает дух. Затем мы направимся к мысу Дирхолей. Массивные скалы здесь напоминают фантастические фигуры, а одна из них образует арку высотой около 110 метров, под которой бушует океан.

Вечером нас ждёт ужин и отдых.

Впечатляющие водопады, гейзер Строккюр и мыс ДирхолейВпечатляющие водопады, гейзер Строккюр и мыс ДирхолейВпечатляющие водопады, гейзер Строккюр и мыс Дирхолей
4 день

Ледник Ватнаёкюдлю и лагуна с дрейфующими айсбергами

После знакомства с водопадами и гейзерами мы отправимся к новой стихии — льду. Наш путь лежит к Ватнаёкюдлю, самому крупному леднику Исландии, который покрывает около 8% территории страны. Под его массивом скрываются действующие вулканы — две противоположные силы природы соседствуют буквально рядом.

Затем мы направимся к ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун. В её холодных водах медленно дрейфуют айсберги, некоторые из которых возвышаются на несколько этажей. Желающие смогут отправиться на прогулку по лагуне на лодке-амфибии и рассмотреть эти глыбы льда совсем близко.

Дальше переедем на восток острова вдоль живописных фьордов, заселимся в отель и отдохнём.

Ледник Ватнаёкюдлю и лагуна с дрейфующими айсбергамиЛедник Ватнаёкюдлю и лагуна с дрейфующими айсбергамиЛедник Ватнаёкюдлю и лагуна с дрейфующими айсбергами
5 день

Каньон Студлагил, водопад Деттифосс, место съёмок «Игры престолов» и подъём на вулкан Хверфаль

Отправимся в каньон Студлагил с отвесными скалами из шестигранных базальтовых колонн. Следующая остановка — водопад Деттифосс, самый мощный в Европе, где режиссёр Ридли Скотт снял одну из сцен фильма «Прометей».

Мы продолжим путешествие по кинолокациям и заглянем в мир «Игры престолов». В пещере Грьётагья снималась романтическая сцена Джона Сноу и Игритт.

Далее нас ждёт подъём на вулкан Хверфаль, восхождение займёт 20-30 минут. С его вершины можно будет взглянуть в огромный кратер и почувствовать дыхание древней стихии. Завершим день отдыхом в термальных купальнях «Миватн».

Каньон Студлагил, водопад Деттифосс, место съёмок «Игры престолов» и подъём на вулкан ХверфальКаньон Студлагил, водопад Деттифосс, место съёмок «Игры престолов» и подъём на вулкан ХверфальКаньон Студлагил, водопад Деттифосс, место съёмок «Игры престолов» и подъём на вулкан Хверфаль
6 день

«Китовая столица» Хусавик, Акюрейри и водопады

Мы начнём утро в Хусавике — небольшом портовом городке, который называют «китовой столицей» Исландии. Отсюда желающие смогут отправиться на морскую прогулку продолжительностью около 3 часов, чтобы понаблюдать за этими величественными животными. Те, кто останется на берегу, смогут посетить музей китов или провести время в одном из местных кафе.

Затем мы отправимся на запад, сделав остановку в Акюрейри — втором по величине городе страны. Здесь, с сентября по апрель, можно увидеть северное сияние.

Достигнем западной части острова, где нас ждут живописные водопады и гостиница с горячими термальными ваннами.

«Китовая столица» Хусавик, Акюрейри и водопады«Китовая столица» Хусавик, Акюрейри и водопады«Китовая столица» Хусавик, Акюрейри и водопады
7 день

Полуостров Снайфедльнесс, водопад Киркьюфельфосс и гора Киркьюфель

Сегодня мы отправимся на полуостров Снайфедльнесс, который называют «Исландией в миниатюре». Здесь сосредоточено всё, чем славится страна: горы, вулканы, лавовые поля и суровые пейзажи.

Мы посетим живописный рыбацкий городок Стиккисхоульмюр, а затем отправимся к водопаду Киркьюфельфосс. Он расположен у подножия горы Киркьюфель. Эта вершина знакома многим поклонникам «Игры престолов» — именно её силуэт появлялся в сериале.

Вернёмся в Рейкьявик. Вечером нас ждёт ужин в ресторане местной кухни, где можно будет попробовать исландские деликатесы.

Полуостров Снайфедльнесс, водопад Киркьюфельфосс и гора КиркьюфельПолуостров Снайфедльнесс, водопад Киркьюфельфосс и гора КиркьюфельПолуостров Снайфедльнесс, водопад Киркьюфельфосс и гора Киркьюфель
8 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт до 14:00. Наш тур завершён, до новых встреч!

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет279 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты и оплата парковок
  • Сопровождение гида
  • Рекомендации по подбору необходимой экипировки, помощь в приобретении авиабилетов, информационная поддержка при подготовке к туру
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины - от €70 в день
  • Морская прогулка в поисках китов - от €95
  • Посещение спа-комплекса «Миватн» - от €55
  • Виза
Место начала и завершения?
Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар
Эдгар — ваш гид в Рейкьявике
Меня зовут Эдгар, я большой любитель путешествий и исполнения тревел-мечт моих гостей. Организатор путешествий по России и по миру с 2019 года, и сейчас за плечами более 50 групп, которые
читать дальше

проехали с нами от Камчатки и Сахалина, до Исландии и Патагонии. Одно из самых любимых направлений — Исландия. Ледяной остров привлекает меня уже более 6 лет, и сейчас я с большой любовью организую путешествия 2 раза в год сюда, на Родину Бьёрк, гейзеров и десятков красивых водопадов. В путешествиях, помимо роли гида, служу отличным помощником, слушателем и другом. Всегда слышу пожелания, с удовольствием составлю компанию в увлекательной беседе, подскажу лучшие варианты для прогулок, шопинга или вечернего ужина. Буду рад встрече с вами и с удовольствием познакомлю с удивительными уголками нашей планеты.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

Похожие туры из Рейкьявика

В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
10 дней
1 отзыв
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
На машине
8 дней
2 отзыва
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
5 июл в 08:00
13 сен в 08:00
€2990 за человека
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
На машине
8 дней
-
10%
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж, цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
22 мар в 21:00
26 апр в 21:00
€1665€1850 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рейкьявике
Все туры из Рейкьявика