Исландия — удивительная страна контрастов, где действующие вулканы могут скрываться под массивами льда, суровые вершины соседствуют с бушующим океаном, в небо устремляются мощные потоки гейзеров, а с одного континента на

другой можно перейти по мосту. И даже спа-процедуры получится принять прямо под открытым небом в термальной речке — это мы обязательно сделаем! А ещё погуляем по Рейкьявику с местным жителем, полюбуемся ледником Ватнаёкюдль и понаблюдаем за дрейфом айсбергов в лагуне. Побываем в каньоне Студлагил и в местах, где снимались культовые фильмы и сериалы, включая «Игру престолов». Взойдём на кратер вулкана Хверфаль, чтобы взглянуть на пейзажи с высоты, сделаем множество снимков фьордов и посетим полуостров Снайфедльнесс с захватывающими дух видами. Поехали с нами в место, где встречаются лёд и пламень!

Описание тура

Организационные детали

Что важно знать?

1. Все участники путешествия должны иметь действующую Шенгенскую визу. По необходимости мы проконсультируем и посодействуем в процессе её получения.

2. При выборе авиабилетов проконсультируйтесь с куратором тура.

3. Обратите внимание, что в Исландии не работают российские банковские карты. Для дополнительных расходов предусмотрите наличные (евро) или банковские карты, выданные другими странами.

4. Температура осенью от 5 до 20 градусов тепла. Осадки регулярно случаются. После бронирования, куратор свяжется с вами и отправит список рекомендуемых вещей для поездки