Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€2500 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€2800 за человека
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Увидеть живописнейшие природные локации, отправиться на поиски китов и обновиться в источниках
Начало: Рейкьявик, аэропорт, время встречи зависит от рейс...
«В 10:00 отправимся на морскую прогулку в поисках китов (на 3 часа)»
20 июн в 10:00
1 июл в 10:00
€9600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Водные развлечения»
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