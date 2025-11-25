В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
5 июл в 08:00
13 сен в 08:00
€2990 за человека
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
13 июн в 08:00
5 июл в 08:00
€1690 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
22 июн в 11:30
22 авг в 10:30
€3300 за человека
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€3700 за человека
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
279 900 ₽ за человека
