Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€3000 за человека
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€3700 за человека
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
279 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Рейкьявике
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рейкьявике в августе 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 3000 до 279 900.
Туры на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Корпоративные туры», цены от €3000. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь