Корпоративные туры – туры в Рейкьявике

Найдено 3 тура в категории «Корпоративные туры» в Рейкьявике на русском языке, цены от €3000. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
На машине
Конные прогулки
7 дней
Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€3000 за человека
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
На яхте
8 дней
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€3700 за человека
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
8 дней
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
279 900 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Рейкьявике в августе 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 3000 до 279 900.
