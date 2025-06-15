Вы увидите главные достопримечательности по маршрутам Золотого и Серебряного колец Исландии, южного и западного побережий.
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Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Проживание. В отеле Sunna Guesthouse, Klausturhof guesthouse или аналогичных отелях, гостевых домах, апартаментах.
Размещение 2-местное, комфортное, но без роскоши.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены в 1-м дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Обеды во время экскурсий обычно в кафе/ресторанах или перекусы с собой, ужины в местах размещения.
Транспорт. Перемещаемся на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mersedes Sprinter. У нас команда первоклассных опытных гидов-водителей, живущих в Исландии много лет.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от парковки до достопримечательности.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза. Нужен шенген.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в отеле, отдых
Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение в отель или гостевой дом, ночь в Рейкьявике.
*17 июня — День независимости Исландии. Если ваш тур выпадает на соседние даты, и вы хотите застать парады и другие мероприятия в честь него, рекомендуем добавить дополнительные дни.
Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей
Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Мы погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.
Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.
На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.
Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляж
В этот день побываем в настоящем царстве льда! Приблизимся к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).
Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника. Зрелище потрясающее! Если останется время и позволит погода, прогуляемся по живописному маршруту национального парка «Скафтафетль». Вечером вернёмся в Рейкьявик.
Есть 2 варианта прогулки по ледниковой лагуне:
1. на лодке «Амфибия». Рассчитана приблизительно на 20 человек, около 30-40 минут, бронировать необходимо заранее;
2. на небольшой надувной лодке «Зодиак». Рассчитана на 8 человек, более манёвренная. Как правило, на «Амфибии» комфортнее.
Золотое кольцо Исландии
После завтрака вас ждёт экскурсия по маршруту Золотого кольца Исландии. Вы увидите важнейшие в истории страны места и узнаете много интересного: например, где зародился Парламент Исландии и где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».
Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау. Затем вернёмся в Рейкьявик.
Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес
Сегодня прогуляемся по Рейкьявику и исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.
При желании посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату).
Полуостров Снайфедльснес
На два дня уезжаем из Рейкьявика. Совершим экскурсию по западному полуострову Снайфедльснес. Его называют «Исландией в миниатюре», так как здесь есть всё, чем славится Исландия: ледники и вулканы, водопады и чёрные пляжи.
Вы увидите самую фотографируемую гору Киркьюфедль, которая также послужила декорацией к «Игре престолов», и вулкан, описанный Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли». Полюбуетесь живописной чёрной церковью Будакиркья посреди вулканической лавы. Если повезёт, сможем понаблюдать за морскими котиками в естественной среде обитания. По дороге на полуостров будет возможность посетить магазин шерстяной мануфактуры.
Ночь в районе города Боргарнес.
Серебряное кольцо Исландии
Сегодня отправимся по маршруту Серебряного кольца Исландии. Увидим самый мощный в Европе геотермальный источник Дейльдартунгюхвер и полюбуемся невероятными водопадами Хрёйнфоссар, струи которых сочатся из-под вулканической лавы. При желании и по возможности посетим местную пивоварню.
Вы услышите исландские легенды, старинные мифы и саги. А ещё мы проедем по живописному Китовому фьорду, который до сих пор хранит свидетельства Второй мировой войны. Затем вернёмся в Рейкьявик.
Свободное время, отъезд
Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить, отправиться на экскурсию «Китовое сафари» и прочее.
Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от аэропорта и обратно
- Экскурсии по программе (на авто/автобусе, пешие)
- Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
- Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
- Перелёт до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Оформление визы и страховки путешественника
- Трансферы и экскурсии вне программы
- Доплата за 1-местное размещение составит около €80-100 за ночь
- Посещение спа-курорта «Голубая лагуна» - €100
- Прогулка по Ледниковой лагуне на лодке "Амфибия" или "Зодиак" - от €50
- Экскурсия «Китовое сафари» - около €110