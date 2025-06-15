Исландия: классический тур по основным локациям

Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Мы составили для вас сбалансированную программу путешествия по стране, омываемой Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Вы увидите главные достопримечательности по маршрутам Золотого и Серебряного колец Исландии, южного и западного побережий.

Вас ждут
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уединённые пляжи с причудливыми скалами, Ледяная лагуна с айсбергами и сверкающие на солнце кусочки льда, водопад Годафосс, полуострова Рейкьянес и Снайфельснесс и многое другое.

Мы погуляем по Рейкьявику и национальным паркам, постоим на мосту между континентами и посмотрим на места съёмок «Игры престолов». Приготовьтесь к незабываемым пейзажам и невероятным видам!

Исландия: классический тур по основным локациям
Исландия: классический тур по основным локациям
Исландия: классический тур по основным локациям
Ближайшие даты:
15
июн20
июл14
сен
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Проживание. В отеле Sunna Guesthouse, Klausturhof guesthouse или аналогичных отелях, гостевых домах, апартаментах.
Размещение 2-местное, комфортное, но без роскоши.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Обеды во время экскурсий обычно в кафе/ресторанах или перекусы с собой, ужины в местах размещения.

Транспорт. Перемещаемся на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mersedes Sprinter. У нас команда первоклассных опытных гидов-водителей, живущих в Исландии много лет.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от парковки до достопримечательности.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Нужен шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы прилетите в Рейкьявик. Трансфер от аэропорта доступен в любое время — можно выбирать удобные рейсы. Заселение в отель или гостевой дом, ночь в Рейкьявике.

*17 июня — День независимости Исландии. Если ваш тур выпадает на соседние даты, и вы хотите застать парады и другие мероприятия в честь него, рекомендуем добавить дополнительные дни.

Прилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдых
2 день

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей

Выдвигаемся в сторону южного побережья, знаменитого природными красотами. Мы погуляем по уникальному пляжу с чёрным песком Рейнисфьяра. Увидим живописный водопад Скоугафосс, один из самых известных водопадов в Исландии Сельяландсфосс и загадочный Глюфрабуй, находящийся в ущелье.

Посмотрим на вершины вулканов, если позволит погода, дойдём до каньона Фьядрарглюфур с зеленоватыми утёсами и лазурной рекой. Посетим мыс Дирхолей с причудливыми скалами и другие достопримечательности.

На ночь остановимся неподалёку от небольшой деревушки.

Южное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс ДирхолейЮжное побережье: водопады, пляж с чёрным песком, мыс Дирхолей
3 день

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляж

В этот день побываем в настоящем царстве льда! Приблизимся к огромному леднику Ватнайёкюдль, самой большой ледниковой системе Европы. Посетим местную знаменитость — Ледниковую лагуну с озером, связанным проливом с океаном, которая образовалась в результате движения одного из языков. При желании покатаемся по ней на лодке (за доплату).

Полюбуемся сверкающим Алмазным пляжем, усыпанным «драгоценными камнями» — отколовшимися кусочками ледника. Зрелище потрясающее! Если останется время и позволит погода, прогуляемся по живописному маршруту национального парка «Скафтафетль». Вечером вернёмся в Рейкьявик.

Есть 2 варианта прогулки по ледниковой лагуне:
1. на лодке «Амфибия». Рассчитана приблизительно на 20 человек, около 30-40 минут, бронировать необходимо заранее;
2. на небольшой надувной лодке «Зодиак». Рассчитана на 8 человек, более манёвренная. Как правило, на «Амфибии» комфортнее.

Национальный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляжНациональный парк «Скафтафетль»: ледник Ватнайёкюдль, Ледниковая лагуна, Алмазный пляж
4 день

Золотое кольцо Исландии

После завтрака вас ждёт экскурсия по маршруту Золотого кольца Исландии. Вы увидите важнейшие в истории страны места и узнаете много интересного: например, где зародился Парламент Исландии и где снимали эпизоды сериала «Игра престолов».

Посетим национальный парк «Тингведлир», расположенный в одноимённой долине на разломе тектонической плиты. В долине Гейзеров посмотрим на фумаролы, выделяющие пар и газ в холодный воздух. Полюбуемся каскадами полноводного водопада Гюдльфосс на реке Хвитау. Затем вернёмся в Рейкьявик.

Золотое кольцо ИсландииЗолотое кольцо ИсландииЗолотое кольцо ИсландииЗолотое кольцо Исландии
5 день

Экскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес

Сегодня прогуляемся по Рейкьявику и исследуем полуостров Рейкьянес. Полюбуемся живописным побережьем, постоим на мосту между Европой и Америкой на месте разлома тектонической плиты.

При желании посетим главный термальный спа-курорт Исландии — «Голубая лагуна» (за доплату).

Экскурсия по Рейкьявику, полуостров РейкьянесЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров РейкьянесЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров РейкьянесЭкскурсия по Рейкьявику, полуостров Рейкьянес
6 день

Полуостров Снайфедльснес

На два дня уезжаем из Рейкьявика. Совершим экскурсию по западному полуострову Снайфедльснес. Его называют «Исландией в миниатюре», так как здесь есть всё, чем славится Исландия: ледники и вулканы, водопады и чёрные пляжи.

Вы увидите самую фотографируемую гору Киркьюфедль, которая также послужила декорацией к «Игре престолов», и вулкан, описанный Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли». Полюбуетесь живописной чёрной церковью Будакиркья посреди вулканической лавы. Если повезёт, сможем понаблюдать за морскими котиками в естественной среде обитания. По дороге на полуостров будет возможность посетить магазин шерстяной мануфактуры.

Ночь в районе города Боргарнес.

Полуостров СнайфедльснесПолуостров СнайфедльснесПолуостров СнайфедльснесПолуостров Снайфедльснес
7 день

Серебряное кольцо Исландии

Сегодня отправимся по маршруту Серебряного кольца Исландии. Увидим самый мощный в Европе геотермальный источник Дейльдартунгюхвер и полюбуемся невероятными водопадами Хрёйнфоссар, струи которых сочатся из-под вулканической лавы. При желании и по возможности посетим местную пивоварню.

Вы услышите исландские легенды, старинные мифы и саги. А ещё мы проедем по живописному Китовому фьорду, который до сих пор хранит свидетельства Второй мировой войны. Затем вернёмся в Рейкьявик.

Серебряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо ИсландииСеребряное кольцо Исландии
8 день

Свободное время, отъезд

Свободное время до вашего вылета. Можно прогуляться по столице, за доплату сходить в один из многочисленных музеев, посетить термальный бассейн и смотровую площадку, выбрать сувениры, покататься на исландских лошадках, порыбачить, отправиться на экскурсию «Китовое сафари» и прочее.

Затем — трансфер в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от аэропорта и обратно
  • Экскурсии по программе (на авто/автобусе, пешие)
  • Услуги местного русскоязычного гида (возможен перевод на английский)
  • Помощь в поиске авиабилетов и прочих организационных вопросах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Оформление визы и страховки путешественника
  • Трансферы и экскурсии вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение составит около €80-100 за ночь
  • Посещение спа-курорта «Голубая лагуна» - €100
  • Прогулка по Ледниковой лагуне на лодке "Амфибия" или "Зодиак" - от €50
  • Экскурсия «Китовое сафари» - около €110
Место начала и завершения?
Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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