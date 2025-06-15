В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Проживание. В отеле Sunna Guesthouse, Klausturhof guesthouse или аналогичных отелях, гостевых домах, апартаментах.

Размещение 2-местное, комфортное, но без роскоши.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Обеды во время экскурсий обычно в кафе/ресторанах или перекусы с собой, ужины в местах размещения.

Транспорт. Перемещаемся на комфортном транспорте, например, микроавтобусе Mersedes Sprinter. У нас команда первоклассных опытных гидов-водителей, живущих в Исландии много лет.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но не требует физической подготовки. Перемещаемся на авто и совершаем несложные прогулки от парковки до достопримечательности.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Нужен шенген.