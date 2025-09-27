В мини-группе по Исландии: неспешные прогулки и завораживающие виды
Увидеть Алмазный пляж, походить по вулканическому песку, потрогать ледник и искупаться в термах
Начало: Рейкьявик, 18:00
27 сен в 18:00
4 окт в 18:00
€1665 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€2800 за человека
Исландия: классический тур по основным локациям
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
20 июл в 10:00
14 сен в 10:00
€2990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На 8 дней»
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