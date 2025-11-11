Мои заказы

В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам

Пройтись по вулканическому песку и застывшей лаве, постоять у водопадов и искупаться в геотермах
Каждый день в путешествии вас ждут новые открытия и невероятные виды! Мы поднимемся к вулкану, который недавно извергался, и прогуляемся по чёрным лавовым полям. В национальном парке «Тингвеллир» пройдём между
читать дальше

тектоническими плитами 2 континентов.

Полюбуемся гейзером Строккюр, выбрасывающим столб воды высоко вверх, и величественными водопадами, где солнечные лучи создают радугу в водной пыли.

Заглянем в мистическую базальтовую пещеру, посмотрим, как сверкают льдинки на Алмазном пляже, и исследуем каньоны с впечатляющими скалами.

Понежимся в тёплых геотермальных банях под открытым небом, а желающие смогут выйти в открытое море на поиски китов.

Также я познакомлю вас со столицей Исландии, Хусавиком и молодым городом Эйильсстадир, которому нет ещё и 100 лет. Это будет незабываемое приключение, которое останется в вашем сердце навсегда!

В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам
В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам
В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам
Ближайшие даты:
8
июн20
июн17
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Прилёт рекомендуется либо за день до начала путешествия, либо утром в день старта.
Вылет назад можно планировать после 18:00 в последний день поездки.
Для посещения Исландии нужна любая шенгенская виза.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Минивэн или внедорожник в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Виза. Нужен шенген. Оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, поездка к вулкану, переезд в Рейкьявик

Встречаемся и отправляемся к вулкану, извержение которого произошло недавно. Проедем по полям застывшей лавы и холмам, создающим инопланетный пейзаж. Поднимемся по тропе к месту, где можно увидеть остывшие лавовые потоки и впечатляющий кратер. Затем направимся в столицу Исландии — яркий и колоритный Рейкьявик.

Встреча, поездка к вулкану, переезд в РейкьявикВстреча, поездка к вулкану, переезд в РейкьявикВстреча, поездка к вулкану, переезд в Рейкьявик
2 день

Знакомство с Рейкьявиком

Сегодня исследуем Рейкьявик — самую северную столицу в мире, где современность переплетается с природной красотой. Прогуляемся по уютным улицам, посмотрим на главные достопримечательности и ощутим неповторимую атмосферу этого города.

Знакомство с РейкьявикомЗнакомство с РейкьявикомЗнакомство с Рейкьявиком
3 день

Нацпарк «Тингвеллир», водопад Брюарфосс

В этот день отправимся в национальный парк «Тингвеллир» — историческое сердце Исландии, где в 930 году был основан первый парламент. Здесь же проходит граница между тектоническими плитами Евразии и Северной Америки.

Затем нас ждёт один из самых живописных водопадов страны — Брюарфосс, известный своей ярко-голубой водой.

Нацпарк «Тингвеллир», водопад БрюарфоссНацпарк «Тингвеллир», водопад БрюарфоссНацпарк «Тингвеллир», водопад Брюарфосс
4 день

Гейзер и водопады

Начнём день с посещения гейзера Строккюр — каждые несколько минут он выбрасывает столб горячей воды на высоту до 30 метров. Затем увидим мощный водопад Гюдльфосс, над которым в солнечную погоду часто можно наблюдать радугу. После совершим небольшой треккинг к живописному водопаду Хауифосс, находящемуся в уединённом месте.

Гейзер и водопадыГейзер и водопадыГейзер и водопады
5 день

Водопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещера

Первая остановка — водопад Сельяландсфосс, уникальность которого в том, что за стеной воды можно пройти. Затем нас ждёт мощный водопад Скоугафосс, у подножия которого ощущаешь всю его силу.

Продолжим путь к мысу Дирхоулаэй, откуда открываются невероятные панорамные виды на океан, а затем спустимся на знаменитый пляж с чёрным песком, где спрятана базальтовая пещера Хальсанефсхедлир.

Водопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещераВодопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещераВодопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещера
6 день

Прогулка по каньонам

Сегодня мы отправимся в каньон Фьядрарглйуфур, чьи зелёные склоны и извилистая река создают фантастический пейзаж. Далее нас ждёт уединённый каньон Мулагльюфур, скрытый от глаз большинства путешественников, к которому ведёт живописная дорога.

Прогулка по каньонамПрогулка по каньонамПрогулка по каньонам
7 день

Алмазный пляж, прогулка по Эйильсстадиру

Начнём день с прогулки по Алмазному пляжу, где чёрный песок усыпан ледяными глыбами, сверкающими на солнце. Затем отправимся в Эйильсстадир — столицу восточных фьордов, по пути любуясь живописными пейзажами, зелёными долинами и горными перевалами. По прибытии пройдёмся по центру, заглянем в местные кафе и насладимся атмосферой уютного городка.

Алмазный пляж, прогулка по ЭйильсстадируАлмазный пляж, прогулка по ЭйильсстадируАлмазный пляж, прогулка по Эйильсстадиру
8 день

Каньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных банях

Сегодня нас ждёт впечатляющий каньон Студлагиль, где бирюзовая река окружена базальтовыми колоннами. Далее отправимся к самому мощному водопаду Европы — Деттифосс, чей грохот слышен за сотни метров. Завершим день в геотермальных банях, где расслабимся в минеральных водах после насыщенного дня.

Каньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных баняхКаньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных баняхКаньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных банях
9 день

Хусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад Гейтафосс

В этот день посетим город Хусавик, который называют столицей наблюдения за китами в Исландии. Сначала заглянем в Музей китов, где погрузимся в мир гигантов океана: вы узнаете о разных видах, их привычках и роли в экосистеме.

После отправимся на водную прогулку на судне (за доплату). Катер выходит в открытое море, и наша задача — не упустить момент и понаблюдать за китами в естественной среде. Затем прогуляемся по окрестностям Хусавика и побываем у водопада Гейтафосс, окружённого изумрудными холмами.

Хусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад ГейтафоссХусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад ГейтафоссХусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад Гейтафосс
10 день

Возвращение в Рейкьявик, завершение тура

Сегодня неспеша вернёмся в Рейкьявик и насладимся финальными моментами в этой удивительной стране.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на все экскурсии и локации
  • Сопровождение
  • Оплата платных парковок и дорог
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Кефлавика и обратно из Рейкьявика
  • Питание - €600-800 за тур
  • 1-местное проживание
  • Билеты в лагуны и на прогулку за китами
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кефлавик, 10:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Рейкьявик, 18:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Рейкьявике
Провёл экскурсии для 78 туристов
Добрый день. Меня зовут Александр. Я социальный антрополог и люблю познавать новые места, людей, культуры. Я посетил 47 стран и получаю удовольствие от того, когда помогаю людям открывать для себя
читать дальше

страны, города, регионы. Я считаю, что путешествие — это самая лучшая инвестиция в себя, поэтому отправляюсь в трип при любой возможности. Поездки со мной — это не сухие данные и исторические сведения, это интересные приключения с нескучной подачей информации, отличными историями и крутыми локациями.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

Похожие туры из Рейкьявика

Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
На машине
3 дня
3 отзыва
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, ваш отель, время - по договорённости
11 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€1650 за человека
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
На машине
8 дней
2 отзыва
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
5 июл в 08:00
13 сен в 08:00
€2990 за человека
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
10 дней
1 отзыв
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рейкьявике
Все туры из Рейкьявика