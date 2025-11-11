Описание тура
Организационные детали
Прилёт рекомендуется либо за день до начала путешествия, либо утром в день старта.
Вылет назад можно планировать после 18:00 в последний день поездки.
Для посещения Исландии нужна любая шенгенская виза.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Минивэн или внедорожник в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Виза. Нужен шенген. Оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, поездка к вулкану, переезд в Рейкьявик
Встречаемся и отправляемся к вулкану, извержение которого произошло недавно. Проедем по полям застывшей лавы и холмам, создающим инопланетный пейзаж. Поднимемся по тропе к месту, где можно увидеть остывшие лавовые потоки и впечатляющий кратер. Затем направимся в столицу Исландии — яркий и колоритный Рейкьявик.
Знакомство с Рейкьявиком
Сегодня исследуем Рейкьявик — самую северную столицу в мире, где современность переплетается с природной красотой. Прогуляемся по уютным улицам, посмотрим на главные достопримечательности и ощутим неповторимую атмосферу этого города.
Нацпарк «Тингвеллир», водопад Брюарфосс
В этот день отправимся в национальный парк «Тингвеллир» — историческое сердце Исландии, где в 930 году был основан первый парламент. Здесь же проходит граница между тектоническими плитами Евразии и Северной Америки.
Затем нас ждёт один из самых живописных водопадов страны — Брюарфосс, известный своей ярко-голубой водой.
Гейзер и водопады
Начнём день с посещения гейзера Строккюр — каждые несколько минут он выбрасывает столб горячей воды на высоту до 30 метров. Затем увидим мощный водопад Гюдльфосс, над которым в солнечную погоду часто можно наблюдать радугу. После совершим небольшой треккинг к живописному водопаду Хауифосс, находящемуся в уединённом месте.
Водопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещера
Первая остановка — водопад Сельяландсфосс, уникальность которого в том, что за стеной воды можно пройти. Затем нас ждёт мощный водопад Скоугафосс, у подножия которого ощущаешь всю его силу.
Продолжим путь к мысу Дирхоулаэй, откуда открываются невероятные панорамные виды на океан, а затем спустимся на знаменитый пляж с чёрным песком, где спрятана базальтовая пещера Хальсанефсхедлир.
Прогулка по каньонам
Сегодня мы отправимся в каньон Фьядрарглйуфур, чьи зелёные склоны и извилистая река создают фантастический пейзаж. Далее нас ждёт уединённый каньон Мулагльюфур, скрытый от глаз большинства путешественников, к которому ведёт живописная дорога.
Алмазный пляж, прогулка по Эйильсстадиру
Начнём день с прогулки по Алмазному пляжу, где чёрный песок усыпан ледяными глыбами, сверкающими на солнце. Затем отправимся в Эйильсстадир — столицу восточных фьордов, по пути любуясь живописными пейзажами, зелёными долинами и горными перевалами. По прибытии пройдёмся по центру, заглянем в местные кафе и насладимся атмосферой уютного городка.
Каньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных банях
Сегодня нас ждёт впечатляющий каньон Студлагиль, где бирюзовая река окружена базальтовыми колоннами. Далее отправимся к самому мощному водопаду Европы — Деттифосс, чей грохот слышен за сотни метров. Завершим день в геотермальных банях, где расслабимся в минеральных водах после насыщенного дня.
Хусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад Гейтафосс
В этот день посетим город Хусавик, который называют столицей наблюдения за китами в Исландии. Сначала заглянем в Музей китов, где погрузимся в мир гигантов океана: вы узнаете о разных видах, их привычках и роли в экосистеме.
После отправимся на водную прогулку на судне (за доплату). Катер выходит в открытое море, и наша задача — не упустить момент и понаблюдать за китами в естественной среде. Затем прогуляемся по окрестностям Хусавика и побываем у водопада Гейтафосс, окружённого изумрудными холмами.
Возвращение в Рейкьявик, завершение тура
Сегодня неспеша вернёмся в Рейкьявик и насладимся финальными моментами в этой удивительной стране.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Билеты на все экскурсии и локации
- Сопровождение
- Оплата платных парковок и дорог
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Кефлавика и обратно из Рейкьявика
- Питание - €600-800 за тур
- 1-местное проживание
- Билеты в лагуны и на прогулку за китами
- Виза