В этот день отправимся в национальный парк «Тингвеллир» — историческое сердце Исландии, где в 930 году был основан первый парламент. Здесь же проходит граница между тектоническими плитами Евразии и Северной Америки.

Затем нас ждёт один из самых живописных водопадов страны — Брюарфосс, известный своей ярко-голубой водой.