Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
«Здесь сосредоточено всё, чем славится страна: горы, вулканы, лавовые поля и суровые пейзажи»
9 мая в 14:00
279 900 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по популярным и неизведанным маршрутам Исландии
По бездорожью подняться в горы, оказаться в царстве льда и на чёрном пляже с базальтовыми колоннами
Начало: Рейкьявик, утро, точное время и место по договорён...
«Обедать будем в кафе, в горы возьмём перекус и снеки»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€2550 за человека
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж, цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
«А ещё побываете в цветных риолитовых горах, посетите самую северную столицу Европы — Рейкьявик, исследуете огромный ледник и искупаетесь в живописном SPA-комплексе»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
€1500 за человека
