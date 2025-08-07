В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
«Вы полюбуетесь национальными парками, вулканами, гейзерами, водопадами и скалами»
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж и цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
«Здесь вулканы соседствуют с ледниками, среди лавовых полей скрываются горячие источники, в небо устремляются мощные гейзеры, а водопады поражают воображение своей высотой»
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
€1250 за человека
-
10%
Тур в Исландию для молодых и жаждущих приключений: ледники, вулканы, водопады и киты (мини-группа)
Посетить место съёмок «Игры престолов», увидеть свежую лаву, марсианские пейзажи и нереальные фьорды
Начало: Аэропорт Кеблавика, 19:00
«После направимся к действующему вулкану»
11 сен в 19:00
€2970
€3300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Вулканы»
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