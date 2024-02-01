Туры на горячие термальные источники в Рейкьявике

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Рейкьявике на русском языке, цены от $2770. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
10 дней
1 отзыв
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
«За доплату желающие смогут искупаться в горячих источниках у озера Миватн»
13 июл в 18:00
24 июл в 18:00
$2770 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
На автобусе
Конные прогулки
8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
«После прогулки погреемся в горячих источниках и увидим ещё один красивейший водопад — Годафосс»
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2800 за человека
Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
6 дней
Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии
Понаблюдать за тупиками, расслабиться в SPA и горячих источниках и устроить фотосессию с лошадьми
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
«Мы исколесим остров на джипе: объедем самые впечатляющие природные локации и как следует расслабимся в сауне, горячих источниках, SPA-комплексах»
3 июл в 08:00
€2790 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Геннадий
    1 февраля 2024
    В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
    Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
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    во многом,благодаря нашему замечательному гиду Олегу! Это действительно Профессионал,искренне увлеченный своим делом,всегда позитивный и энергичный,он сумел открыть нам все самое интересное,что только можно посмотреть в Исландии,с ее потрясающе разнообразной природой и, порой,просто неземными пейзажами! Спасибо всей команде за отлично составленную программу,четкую и продуманную организацию, очень комфортную простоту проживания. Спасибо огромное Олегу,что сумел объединить нас,таких разных,в один дружный коллектив,что грамотно организовал наш быт,включая проживание,передвижения,и,конечно,замечательные завтраки и ужины!)) Очень понравилось,как Олег тактично и умело разруливал возникающие ситуации,учитывая желания всех участников группы… И еще,буквально на ходу,так корректировал наши передвижения,что мы умудрились посмотреть даже больше и интереснее локаций,чем заявлено в программе! Спасибо всей нашей замечательной группе за доброжелательность и поддержку друг друга! И я уверен,что благодаря нам всем,погода на протяжении всего нашего путешествия стояла солнечная,теплая и по настоящему летняя! Желаю всем успехов и побольше интересных путешествий, а команде-процветания и благодарных туристов!))

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Термальные источники»

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  1. В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
  2. Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
  3. Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии
Сколько стоит тур в Рейкьявике в марте 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 2770 до 2800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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