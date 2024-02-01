В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
«За доплату желающие смогут искупаться в горячих источниках у озера Миватн»
13 июл в 18:00
24 июл в 18:00
$2770 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
«После прогулки погреемся в горячих источниках и увидим ещё один красивейший водопад — Годафосс»
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2800 за человека
Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии
Понаблюдать за тупиками, расслабиться в SPA и горячих источниках и устроить фотосессию с лошадьми
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
«Мы исколесим остров на джипе: объедем самые впечатляющие природные локации и как следует расслабимся в сауне, горячих источниках, SPA-комплексах»
3 июл в 08:00
€2790 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий1 февраля 2024Наконец-то пишу отзыв о потрясающе интересном и насыщенном путешествии. Просто шквал восторженных эмоций! Я буквально влюбился в эту удивительную страну,и
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Термальные источники»
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