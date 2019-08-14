4 отзыва оставили туристы

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Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!

Живописные винодельни, модернистская церковь ученика Гауди и средневековая крепость за один день

4.8
4 отзыва
Николай
Николай – Гид из Аликанте
Вы продегустируете лучшие напитки региона на окруженных холмами старинных винодельнях и погуляете по руинам мавританского замка XII века.

А еще посетите уютную Новельду и впечатлитесь храмом Санта Мария Магдалена, похожем на легендарную Саграду Фамилию!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 198€139 за экскурсиюскидка30%

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Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!

Что вас ожидает

Церковь Санта Мария Магдалена и винодельня XVIII века
Вы отправитесь в городок Новельда — аграрный центр побережья Коста-Бланка, где выращивают виноград, перерабатывают чайные листья и производят специи. Посетите уютную винодельню, погуляете по садам, осмотрите дом винодела XVIII века и, по желанию, поучаствуете в дегустации. Далее увидите один из символов Коста-Бланки — церковь ⛪ Санта Мария Магдалена, построенную учеником Гауди. Внешний облик модернистского храма с чашевидными куполами, керамическими панно и речными камнями напомнит вам о другом архитектурном чуде Испании — соборе Саграда Фамилия. А внутренние помещения впечатлят органом из чистого мрамора.

Древняя крепость, виноградники и рассказы о местной жизни
Вы исследуете сохранившиеся башни старинного замка Мола на одноименном холме. Построенный в XII веке маврами, отвоеванный христианами, переживший несколько войн, разрушенный и забытый на долгие годы, он поразит вас богатой историей 📖 и былым величием. В завершение я отвезу вас в одну из самых красивых 🤩 виноделен региона, окруженную холмами и утопающую в виноградниках. Расскажу о размеренной жизни испанцев и поделюсь советами местного жителя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Toyota Yaris (максимальная вместимость — 4 пассажира). Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Из Аликанте до Новельды 30 минут езды.
  • Я помогу вам сделать отличные фотографии 📸 (на ваших устройствах).
  • Дегустация на винодельнях не включена в стоимость экскурсии: 10-15 евро за человека на каждой винодельне. Есть возможность просто выпить 🍹 вина, без осмотра подвалов: 1-2 евро за бокал.
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
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4 отзыва оставили туристы

14 августа 2019
Спасибо Николаю за дружелюбную экскурсию. Узнали много нового о истории региона, а также о современной жизни. Очень понравилась дегустация вина в маленькой семейной винодельни.
10 августа 2019
Мне экскурсия с Николаем очень понравилась. Мы побывали в городе, в котором практически нет туристов, городе, имеющем свое лицо и интереснейшею историю. Самым большим впечатлением было посещение храма в окрестностях Новельды с каменным оргАном. Вы видели такое где-нибудь еще?Поражает и архитектура храма, и его окрестности с единственной в мире треугольной башней, и развалины крепости 15 века. И конечно впечатлило посещение винодельни с дегустацией прекрасных вин. Экскурсию рекомендую небольшим группам или парам, желающим прикоснуться к нетуристической Испании.
16 июля 2019
Выше всех похвал и ожиданий! Провели супер день рождения. Вместе с Николаем подкорректировали маршрут (что лишь подтверждает ориентированность Николая на взаимное удовлетворение) - и это было 10 и 10. Спасибо!
12 июля 2019
Благодаря Николаю мы осуществили наше давнее желание - полюбоваться на чудо чудное, диво-дивное, церковь Марии Магдалены в Новельде - она была основной нашей целью. Как прекрасно, что жил на свете Гауди и вдохновил Сала Сала на создание этого маленького чуда! Об остальных "объектах" нашего путешествия мы в общем-то особенно не задумывались, но с удовольствием посмотрели в течение дня и очень милые маленькие провинциальные городки (Полоп, Вийену и, конечно, саму Новельду с ее восхитительным музеем модерна), и получили чудесные видовые, и гастрономические впечатления (ведь виноградники и прекрасное вино не только в провинции Риоха!). Николай сумел создать прекрасную доверительную атмосферу, мы расслабились и замечательно отдохнули! Это прекрасная большая прогулка в стороне от протоптанных туристических троп с очень приятным дружеским сопровождением.

Николай проводит ещё 4 экскурсии

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