6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы погуляете по мавританскому кварталу Санта-Круз, подниметесь на старинную крепость Санта-Барбара, полюбуетесь панорамой города с высоты, увидите великолепные здания и вдохнете свежий морской воздух на живописной набережной.

Я покажу вам все знаковые и секретные места Аликанте, расскажу их историю и легенды, помогу не заблудиться в переплетении уютных средневековых улочек и познакомлю с особенностями местного южного менталитета.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Портовая площадь, у Саsino
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Прогулка по набережной
Мы начнем экскурсию на Портовой площади — вы увидите чудесную набережную с яхтами и городской пляж, знаменитый плиткой «кубик-рубик». Следом мы отправимся на площадь Моря и погуляем по истинно средиземноморскому бульвару, выложенному мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. А еще я покажу самый красивый дом города Энрике Карбонеля в стиле модерн и расскажу связанную с ним забавную легенду.

Аликанте с высоты
Вы подниметесь на лифте на средневековую крепость Санта-Барбара с башнями и бастионами. Я расскажу, как она связана с арабским господством и почему путеводители называют ее «визитной карточкой» Аликанте. Со смотровых площадок крепости вам откроется восхитительный вид на Старый город с куполами церквей и соборов, порт, пляж и замок святого Фернандо.

Затеряться в мавританских улочках
Мы спустимся по склону горы и попадем в средневековую сказку XII века — старый арабский квартал Санта-Круз с лабиринтом узких улочек и белыми домиками, украшенными цветами и коваными решетками балконов. Я покажу «лицо мавра» и расскажу легенду, родившуюся на этой земле. Продолжая движение вниз, мы попадем в сердце Старого города — на площадь Санта-Марии, где расположена старейшая базилика святой Девы Марии с барочным фасадом XVIII века. Вы полюбуетесь старинным убранством храма и роскошным алтарем в стиле рококо.

Ратушная площадь и городская символика
Вы пройдете по главной улице старого арабского города Аль-Лакант и увидите площадь святого Лика со старинным каменным фонтаном. Я покажу знаменитый городской герб и расскажу его историю и легенды. После вас ждет Ратушная площадь, где, если повезет, мы заглянем в Ратушу XVIII века с входным порталом в стиле барокко. Вы увидите мраморную лестницу и скульптуру Дали у ее подножия.

Секреты улицы Мухоморов
В Кафедральном соборе святого Николая XVII века вы впечатлитесь внутренним убранством в стиле раннего испанского барокко. Также я покажу вам главный проспект Ла-Рамбла, старинную башню святого Бартоломея и «дом с лифтом» в изысканном стиле модерн. Вы «переведете дух» на романтичной площади Миро с фонтаном и цветами. Далее прогуляетесь по веселой улице Мухоморов и посетите парк древних фикусов Каналехас, вход в который охраняют копии римских статуй — знаменитые собачки «Алсибиадес».

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии:
  • 90€ за 3 человек
  • 100€ за 4-5 человек
  • 120€ за 6-7 человек
  • 140€ за 8-9 человек
  • 15€/чел для группы 10 человек
  • Для детей до 7 лет — бесплатно.
  • Отдельно оплачиваются билеты на лифт Санта Барбара, включая билет за гида — ﻿2.70 евро за человека.
  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, надевайте удобную обувь.
  • Во время прогулки, по желанию, мы можем заглянуть в бар и выпить освежающие местные напитки.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда
Аликанте — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Портовая площадь, у Саsino.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена Либерман. Я частный гид в Испании. Моя туристическая деятельность началась в России с 1990 года. Являюсь профессиональным экскурсоводом. С 2013 года живу в Испании, Аликанте. Дорогие путешественники, я приглашаю вас на средиземноморское побережье Коста Бланка с его лучшим в Европе климатом, соляными озерами с грациозными фламинго, оливковыми и миндальными рощами, цитрусовыми садами и виноградниками. Я познакомлю вас с богатой историей, неповторимой архитектурой и культурой этого уголка Испании, местным колоритом, красочными праздниками, страстным танцем фламенко, изысками местной средиземноморской кухни, здешними винодельнями и винами. В нашем путешествии мы окунёмся в атмосферу испанского буржуазного модерна, арабских замков, прогуляемся по остаткам римской цивилизации, откуда Ганнибал начал свой великий поход на Рим. Мы насладимся барочно изысканной Мурсией, пальмовыми садами Эльче, внесёнными в ЮНЕСКО, великолепной Валенсией... Вы откроете и полюбите этот уголок Испании, который мавры когда-то считали земным раем, а теперь и мы можем насладиться им! Экскурсии проводятся на нашей машине или микроавтобусе, в зависимости от количества человек в группе, или мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 октября 2019
Прошли по всем красивым местам. Получили массу сухой информации, которая на все 100% совпадает с информацией в интернете.
Если едете на машине, то парковаться можно на парковке рядом с пляжем. Там 30 центов за 1 час. Максимум 5 часов 1.50 евро. С 14.00 до 16.00 бесплатно. При оплате на билете это учитывается.
Вместо лифта в крепость Санта Барбара, можно подняться на машине. Парковка там бесплатна. Обратно всей группой можно спуститься на лифте. Лифт вниз - бесплатно. Машину может забрать один человек, поднявшись на лифте. Последний лифт наверх в 19.20, стоимость 2.7 евро.
Самое интересное в экскурсии это арабский квартал.
Остальное можно найти самому очень легко. Хотя и арабский квартал тоже.
А информацию обо всем почитать в интернете.
Альберт
9 сентября 2019
Мы были с Еленой на двух экскурсиях. Обеими очень довольны. Всё хорошо продумано и организовано. Елена рассказывает подробно и содержательно. Рекомендуем ! (предыдущий пост - сбой компьютера ;) .)
29 августа 2019
Отличная экскурсия! Были семьей (двое взрослых и подросток 15-ти лет). Елена, прежде всего, очень приятный в общении человек, компетентный гид, который не просто знает этот город, но и очень его любит! Четыре часа прошли на одном дыхании, Елена показала места, которые сами бы мы, возможно, и не посетили. Очень рекомендуем. Елена, спасибо большое!
Дарья
30 июня 2019
Замечательная экскурсия и экскурсовод! Мы отлично провели время и узнали много нового. Большое спасибо Елене)))
19 июня 2019
Были на экскурсии в конце июня. Гид Елена прекрасно рассказала историю города Аликанте. Мы узнали много интересного об основных памятниках, об известных людях, прошли по самым красивым местам города. Было интересно не только взрослым, но и ребенку 8 лет. Спасибо
13 апреля 2019
Гид, невероятно приятный рассказчик и обладатель энциклопедических знаний. Спасибо большое

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