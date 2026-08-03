6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по мавританскому кварталу Санта-Круз, подниметесь на старинную крепость Санта-Барбара, полюбуетесь панорамой города с высоты, увидите великолепные здания и вдохнете свежий морской воздух на живописной набережной. Я покажу вам все знаковые и секретные места Аликанте, расскажу их историю и легенды, помогу не заблудиться в переплетении уютных средневековых улочек и познакомлю с особенностями местного южного менталитета.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по набережной

Мы начнем экскурсию на Портовой площади — вы увидите чудесную набережную с яхтами и городской пляж, знаменитый плиткой «кубик-рубик». Следом мы отправимся на площадь Моря и погуляем по истинно средиземноморскому бульвару, выложенному мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. А еще я покажу самый красивый дом города Энрике Карбонеля в стиле модерн и расскажу связанную с ним забавную легенду.

Аликанте с высоты

Вы подниметесь на лифте на средневековую крепость Санта-Барбара с башнями и бастионами. Я расскажу, как она связана с арабским господством и почему путеводители называют ее «визитной карточкой» Аликанте. Со смотровых площадок крепости вам откроется восхитительный вид на Старый город с куполами церквей и соборов, порт, пляж и замок святого Фернандо.

Затеряться в мавританских улочках

Мы спустимся по склону горы и попадем в средневековую сказку XII века — старый арабский квартал Санта-Круз с лабиринтом узких улочек и белыми домиками, украшенными цветами и коваными решетками балконов. Я покажу «лицо мавра» и расскажу легенду, родившуюся на этой земле. Продолжая движение вниз, мы попадем в сердце Старого города — на площадь Санта-Марии, где расположена старейшая базилика святой Девы Марии с барочным фасадом XVIII века. Вы полюбуетесь старинным убранством храма и роскошным алтарем в стиле рококо.

Ратушная площадь и городская символика

Вы пройдете по главной улице старого арабского города Аль-Лакант и увидите площадь святого Лика со старинным каменным фонтаном. Я покажу знаменитый городской герб и расскажу его историю и легенды. После вас ждет Ратушная площадь, где, если повезет, мы заглянем в Ратушу XVIII века с входным порталом в стиле барокко. Вы увидите мраморную лестницу и скульптуру Дали у ее подножия.

Секреты улицы Мухоморов

В Кафедральном соборе святого Николая XVII века вы впечатлитесь внутренним убранством в стиле раннего испанского барокко. Также я покажу вам главный проспект Ла-Рамбла, старинную башню святого Бартоломея и «дом с лифтом» в изысканном стиле модерн. Вы «переведете дух» на романтичной площади Миро с фонтаном и цветами. Далее прогуляетесь по веселой улице Мухоморов и узнаете тайну этой улицы.

Организационные детали

Бесплатно — дети до 7 лет

Отдельно оплачиваются билеты на лифт Санта Барбара

билеты на лифт Санта Барбара Экскурсия пешеходная — пожалуйста, надевайте удобную обувь

Во время прогулки, по желанию, мы можем заглянуть в бар и выпить освежающие местные напитки, еда и напитки не включены в стоимость

Экскурсию можно провести и для большего числа человек — стоимость для компании: