6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Вы погуляете по мавританскому кварталу Санта-Круз, подниметесь на старинную крепость Санта-Барбара, полюбуетесь панорамой города с высоты, увидите великолепные здания и вдохнете свежий морской воздух на живописной набережной.
Я покажу вам все знаковые и секретные места Аликанте, расскажу их историю и легенды, помогу не заблудиться в переплетении уютных средневековых улочек и познакомлю с особенностями местного южного менталитета.
Мы начнем экскурсию на Портовой площади — вы увидите чудесную набережную с яхтами и городской пляж, знаменитый плиткой «кубик-рубик». Следом мы отправимся на площадь Моря и погуляем по истинно средиземноморскому бульвару, выложенному мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. А еще я покажу самый красивый дом города Энрике Карбонеля в стиле модерн и расскажу связанную с ним забавную легенду.
Аликанте с высоты
Вы подниметесь на лифте на средневековую крепость Санта-Барбара с башнями и бастионами. Я расскажу, как она связана с арабским господством и почему путеводители называют ее «визитной карточкой» Аликанте. Со смотровых площадок крепости вам откроется восхитительный вид на Старый город с куполами церквей и соборов, порт, пляж и замок святого Фернандо.
Затеряться в мавританских улочках
Мы спустимся по склону горы и попадем в средневековую сказку XII века — старый арабский квартал Санта-Круз с лабиринтом узких улочек и белыми домиками, украшенными цветами и коваными решетками балконов. Я покажу «лицо мавра» и расскажу легенду, родившуюся на этой земле. Продолжая движение вниз, мы попадем в сердце Старого города — на площадь Санта-Марии, где расположена старейшая базилика святой Девы Марии с барочным фасадом XVIII века. Вы полюбуетесь старинным убранством храма и роскошным алтарем в стиле рококо.
Ратушная площадь и городская символика
Вы пройдете по главной улице старого арабского города Аль-Лакант и увидите площадь святого Лика со старинным каменным фонтаном. Я покажу знаменитый городской герб и расскажу его историю и легенды. После вас ждет Ратушная площадь, где, если повезет, мы заглянем в Ратушу XVIII века с входным порталом в стиле барокко. Вы увидите мраморную лестницу и скульптуру Дали у ее подножия.
Секреты улицы Мухоморов
В Кафедральном соборе святого Николая XVII века вы впечатлитесь внутренним убранством в стиле раннего испанского барокко. Также я покажу вам главный проспект Ла-Рамбла, старинную башню святого Бартоломея и «дом с лифтом» в изысканном стиле модерн. Вы «переведете дух» на романтичной площади Миро с фонтаном и цветами. Далее прогуляетесь по веселой улице Мухоморов и узнаете тайну этой улицы.
Организационные детали
Бесплатно — дети до 7 лет
Отдельно оплачиваются билеты на лифт Санта Барбара
Во время прогулки, по желанию, мы можем заглянуть в бар и выпить освежающие местные напитки, еда и напитки не включены в стоимость
Экскурсию можно провести и для большего числа человек — стоимость для компании:
4 человека — €50/чел.
5 человек — €40/чел.
6 человек — €35/чел.
7-10 человек – €30/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Портовая площадь у кафе Samoa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 331 туриста
Привет, дорогие друзья! Шлю вам солнечный привет с юго-восточного средиземного побережья Испании! Меня зовут Елена, я частный гид в городе Аликанте, столице побережья Коста Бланка. Приглашаю вас на мои авторские читать дальшеуменьшить
экскурсии! Я познакомлю вас с богатым культурным наследием этого края: его историей, архитектурой, красочными праздниками, кухней и лучшими винами. Вы откроете прошлое Аликанте, насладитесь изысканной Мурсией и пальмовыми садами города Эльче. Обязательно полюбите этот уголок Испании, который древние мавры считали земным раем! Выездные экскурсии из Аликанте проходят на нашем автомобиле в зависимости от количества человек в группе, или я могу провести экскурсии на вашем транспорте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за великолепную экскурсию по Аликанте! Мы словно гуляли по городу с хорошим другом: легко, интересно и очень душевно. Елена показала нам самые красивые и читать дальшеуменьшить
знаковые места города, рассказала множество увлекательных историй и легенд, благодаря которым Аликанте открылся для нас совершенно с другой стороны.
Особенно впечатлил величественный замок Санта-Барбара с потрясающими видами на город и море. Мы побывали на знаменитой улице Грибов, посетили действующий собор Санта-Мария, а также заглянули в древний мавританский квартал с его очаровательными узкими улочками, белоснежными домиками и яркими цветами в синих горшках. Удивительно, что в этом историческом месте до сих пор живут люди, сохраняя его неповторимую атмосферу.
Экскурсия прошла на одном дыхании — было очень интересно, познавательно и совсем не утомительно. Мы замечательно провели время, получили массу ярких впечатлений и надолго сохраним эти воспоминания.
От всей души рекомендуем экскурсию с Еленой всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Аликанте, узнать его историю, легенды и увидеть самые красивые уголки этого удивительного города!
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Никита
отлично! нам все понравилось, насыщенная и красивая экскурсия по Аликанте
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Рада, что экскурсия понравилась!
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A
A
Елена знает и любит Аликанте. Экскурсия понравилась.
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А
Анна
Елена настоящий эредированный профессионал, влюбленный в свое дело, интересный собеседник. Время пролетело незаметно, насладились замечательными видами, погрузились в атмосферу города. Всем рекомендую!!!!
Елена
Ответ организатора:
Анна, благодарю от всей души за отзыв! У меня остались самые теплые впечатления от общения с вашей семьей!
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Julia
Экскурсия по Аликанте с гидом Еленой оставила очень приятные впечатления. Тур был интересным, хорошо организованным и проходил в прекрасную погоду, что сделало прогулку особенно комфортной.
Мы прогулялись по красивой набережной, увидели читать дальшеуменьшить
знаменитый мраморный бульвар с эффектом волн и узнали интересные истории о городе. Очень понравился подъём на крепость Санта-Барбара — виды на город, порт и пляжи просто потрясающие. Также было очень атмосферно гулять по старому району Санта-Круз с его белыми домиками и узкими мавританскими улочками.
Елена дала отличное представление об истории, культуре и символике Аликанте, рассказала много интересных фактов и легенд. Экскурсия помогла лучше почувствовать город и увидеть его с разных сторон.
Большое спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку!
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Айбол
Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞
🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋♂️
🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена! Это была запоминающая прогулка по городу Аликанте под названием «Аликанте читать дальшеуменьшить
- город света»!
🔥Нам невероятно повезло, потому что с 20 по 24 июня здесь проходит ежегодный культурный фестиваль Костры Сан-Хуана, известный местным жителям как Hogueras de San Juan.
🔥Это мероприятие знаменует собой приход лета с впечатляющими кострами, парадами и фейерверками. В течение этого периода примерно 1 миллион туристов стекаются в город, чтобы присоединиться к празднованию.
🔥В числе этих туристов оказались и мы с супругой! Мы прошлись по Ратушной площади, поднялись на старинную крепость Санта-Барбара, погуляли по старому мавританскому кварталу Санта-Круз 12 века, увидели замечательную панораму города с высоты! 👍👍👍
🔥Прогуливаясь по площади Моря, насладились выложенными мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. 🤩🤩🤩
🔥Самый красивый дом города богатого купца Энрике Карбонеля в стиле модерн удивил его историей, когда его после аварии (разодранного и в крови) не пустили в рядом стоящий отель и он решил построить огромный отель рядом! 😎😎😎
🔥Далее нас удивила веселая улица Мухоморов, а также парк древних фикусов Каналехас! 🍄🍄🍄
🔥Большое спасибо нашему гиду Елене за столь познавательную и интересную экскурсию! 4 часа пролетело как одно мгновение! Удачи Елене и всей команде #tripster! ✊✊✊