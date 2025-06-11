2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В солнечную Мурсию, окруженную апельсиновыми и лимонными садами, стоит приехать хотя бы ради того, чтобы познакомиться с потрясающей ажурной архитектурой испанского барокко.За день вы обойдете главные архитектурные доминанты города, разберетесь

в переплетении стилей Кафедрального собора, узнаете, что происходит за стенами Королевского Казино и чем местные жители отличаются от остальных испанцев. А отведав пирожные в кофейне на Цветочной площади, окончательно убедитесь, что Мурсия достойна восхищения!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шедевры испанского барокко

Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании. При этом собор неоднократно расширялся и перестраивался, поэтому в его облике вы найдете целый калейдоскоп архитектурных стилей от готики до неоклассицизма. А на центральной площади города, рядом с собором, вы рассмотрите два дворца в стиле барокко — великолепный дворец Епископа, стены которого расписаны яркими фресковыми орнаментами, и аскетичный дворец Алмуади.

Мурсия в деталях: казино, фонтаны и кофейни

Барокко — не единственная гордость Мурсии: на пути вам встретятся помпезное здание Ратуши, театр Ромеа, названный в честь актера-мурсийца, и знаменитое Королевское Казино — блистательное здание в стиле модерн. Внутри казино мы осмотрим парадные залы, где по сей день собираются члены закрытого клуба — здесь проходят литературные вечера, встречи, танцы, а за игорными столами заключаются многомиллионные сделки. Затем прогуляемся вдоль реки Сегура, посмотрим на фонтан Сардина и старый мост 17 века, а после остановимся в одном из многочисленных кафе на Цветочной площади, излюбленном месте мурсийцев для отдыха, чтобы попробовать фирменные мясные пирожки или пирожные.

Понять особенности местной культуры

Мурсию основали мусульмане в 9 веке, и во время реконкисты город неоднократно переходил из рук в руки, что, конечно же, отразилось на его культуре. Вы узнаете, как Мурсия вошла в состав Кастильской короны, а также встретите своеобразных местных жителей, которые говорят с забавным акцентом, употребляют уменьшительно-ласкательные слова и любят вкусно поесть.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят отдохнуть от толп туристов, любят хорошую испанскую кухню и архитектуру стиля барокко.

Организационные детали

В Мурсию можно добраться: