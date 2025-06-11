2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по центру города и зайдем в Кафедральный собор Святой Марии — один из лучших образцов барокко в Испании. При этом собор неоднократно расширялся и перестраивался, поэтому в его облике вы найдете целый калейдоскоп архитектурных стилей от готики до неоклассицизма. А на центральной площади города, рядом с собором, вы рассмотрите два дворца в стиле барокко — великолепный дворец Епископа, стены которого расписаны яркими фресковыми орнаментами, и аскетичный дворец Алмуади.
Мурсия в деталях: казино, фонтаны и кофейни
Барокко — не единственная гордость Мурсии: на пути вам встретятся помпезное здание Ратуши, театр Ромеа, названный в честь актера-мурсийца, и знаменитое Королевское Казино — блистательное здание в стиле модерн. Внутри казино мы осмотрим парадные залы, где по сей день собираются члены закрытого клуба — здесь проходят литературные вечера, встречи, танцы, а за игорными столами заключаются многомиллионные сделки. Затем прогуляемся вдоль реки Сегура, посмотрим на фонтан Сардина и старый мост 17 века, а после остановимся в одном из многочисленных кафе на Цветочной площади, излюбленном месте мурсийцев для отдыха, чтобы попробовать фирменные мясные пирожки или пирожные.
Понять особенности местной культуры
Мурсию основали мусульмане в 9 веке, и во время реконкисты город неоднократно переходил из рук в руки, что, конечно же, отразилось на его культуре. Вы узнаете, как Мурсия вошла в состав Кастильской короны, а также встретите своеобразных местных жителей, которые говорят с забавным акцентом, употребляют уменьшительно-ласкательные слова и любят вкусно поесть.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят отдохнуть от толп туристов, любят хорошую испанскую кухню и архитектуру стиля барокко.
Организационные детали
В Мурсию можно добраться:
на рейсовом автобусе компании ALSA из Аликанте (длительность поездки — 1 час 10 минут, стоимость билетов туда-обратно: €10-15)
на пригородном поезде (отправление каждый час, длительность поездки — 1 час 20 минут, стоимость билетов туда-обратно — €10)
можем отправиться в Мурсию на моем автомобиле. В таком случае нас будет двое — я и водитель, а стоимость экскурсии увеличится на €120
экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в этом случае стоимость экскурсии не меняется Во время экскурсии запланирована остановка в кафе (30 минут). Если вы хотите пообедать в Мурсии или провести здесь больше времени, мы можем увеличить длительность экскурсии — в таком случае доплата составит €35/час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Автовокзал Аликанте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, читать дальшеуменьшить
песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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1
–
Мария
Если бы барокко умело говорить, оно бы сказало: «Спасибо, Мария!» Мы с семьёй отправились на экскурсию «Шедевры испанского барокко», и это было как спектакль, где гид — и рассказчик, и читать дальшеуменьшить
артист, и режиссёр в одном лице.
Подняться на крышу кафедрального собора, подержать в руках старинный ключ от многовековых дверей, услышать колокольный звон с высоты птичьего полета- это незабываемые впечатления!
Отдельное спасибо за казино Мурсии — теперь я хочу, чтобы все мои встречи проходили только под лепниной.
Мария — гид, с которым Мурсия оживает, становится уютной и очень интересной. Рекомендуем всей душой! ❤️
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Е
Елена
Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
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Ш
Шумаева
Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
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Альберт
Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
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