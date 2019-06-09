2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Привезти с испанского побережья воспоминания о городе и чудесные кадры

Maria
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Maria – ваш гид
Загорев под теплыми лучами средиземноморского солнца, вы нравитесь себе всё больше и больше — самое время это запечатлеть! У вас есть возможность привезти домой не только впечатления о прекрасно проведенном отпуске, но и отличные фотографии.

Мой друг-француз сможет «поймать» в кадр каждую вашу улыбку, пока я буду знакомить вас с самыми красивыми местами Аликанте.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте

Что вас ожидает

Аликанте с лучшей стороны
Наша цель — приятная прогулка по городу. Вы подниметесь к замку Санта-Барбара, откуда откроются потрясающие виды на бухту и весь Аликанте, не спеша пройдётесь по Экспланале — главной аллее города — и бульвару с фикусами, которым больше ста лет. Перед вами промелькнёт череда парков и фонтанов, морские пейзажи порта и множество уютных солнечных улочек. Я постараюсь учесть в маршруте ваши пожелания, и мы всегда сможем свернуть в сторону пляжа и скалистых берегов или устроить фотосессию на фоне урбанистических конструкций.

Кадры на память
За время отдыха у вас наверняка улучшился цвет лица и пропали синяки под глазами. Не бойтесь оживлённой мимики, плавных, расслабленных движений и открытой улыбки — всё это украсит фото. Мягкие солнечные лучи и яркие виды города станут прекрасными декорациями для ваших портретов. Пока я буду рассказывать вам об Аликанте и делиться секретами местной жизни, мой друг — французский фотограф — будет снимать вас на камеру. Он как профессионал всегда старается уловить каждое органичное движение, эмоции и экспрессию, присущие именно вам.

Вы можете выбрать для фотосессии живописный арабский квартал Санта-Крус или парк у подножия крепости.

Организационные детали

  • Фотографии будут готовы через 7-10 дней. По итогам фотопрогулки вы получите 60-70 снимков.
  • Если группа больше 2 человек, то фотографий будет больше — 15-20 фото на каждого.
  • Фотографии загружаются на Google-диск, если вы уже уехали домой, или передаются на диске лично в руки, если вы еще находитесь в Аликанте.
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 июня 2019
Было все восхитительно. Рекомендую
18 октября 2018
Очень понравилась фотопрогулка. Быстрая и четкая корреспонденция с гидом Марией перед встречей. Место самой фотосьемки великолепно-снимали на горе Бенкантиль в крепости Санта Барбара и на набережной. Виды потрясающие!Мария -эксперт в своем деле. Очень понравилась работа фотографа Паскаля-все делал четко,динамично . Так что я очень рекомендую всем,кто хочет запечатлеть себя в этом прекрасном месте и просто сделать красивые фотографии!

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