2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Загорев под теплыми лучами средиземноморского солнца, вы нравитесь себе всё больше и больше - самое время это запечатлеть! У вас есть возможность привезти домой не только впечатления о прекрасно проведенном

отпуске, но и отличные фотографии. Мой друг-француз сможет «поймать» в кадр каждую вашу улыбку, пока я буду знакомить вас с самыми красивыми местами Аликанте. Прогулка включает посещение замка Санта-Барбара, Экспланалы, бульвара с фикусами, парков и фонтанов, морских пейзажей порта и уютных солнечных улочек. Фотографии будут готовы через 7-10 дней и загружены на Google-диск или переданы лично

Описание фото-прогулки

Аликанте с лучшей стороны

Наша цель — приятная прогулка по городу. Вы подниметесь к замку Санта-Барбара, откуда откроются потрясающие виды на бухту и весь Аликанте, не спеша пройдётесь по Экспланале — главной аллее города — и бульвару с фикусами, которым больше ста лет. Перед вами промелькнёт череда парков и фонтанов, морские пейзажи порта и множество уютных солнечных улочек. Я постараюсь учесть в маршруте ваши пожелания, и мы всегда сможем свернуть в сторону пляжа и скалистых берегов или устроить фотосессию на фоне урбанистических конструкций.

Кадры на память

За время отдыха у вас наверняка улучшился цвет лица и пропали синяки под глазами. Не бойтесь оживлённой мимики, плавных, расслабленных движений и открытой улыбки — всё это украсит фото. Мягкие солнечные лучи и яркие виды города станут прекрасными декорациями для ваших портретов. Пока я буду рассказывать вам об Аликанте и делиться секретами местной жизни, мой друг — французский фотограф — будет снимать вас на камеру. Он как профессионал всегда старается уловить каждое органичное движение, эмоции и экспрессию, присущие именно вам.

Вы можете выбрать для фотосессии живописный арабский квартал Санта-Крус или парк у подножия крепости.

Организационные детали