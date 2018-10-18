2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка по Аликанте

Запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха в Аликанте! Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом и экскурсоводом по живописным местам города
Загорев под теплыми лучами средиземноморского солнца, вы нравитесь себе всё больше и больше - самое время это запечатлеть! У вас есть возможность привезти домой не только впечатления о прекрасно проведенном
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отпуске, но и отличные фотографии.

Мой друг-француз сможет «поймать» в кадр каждую вашу улыбку, пока я буду знакомить вас с самыми красивыми местами Аликанте.

Прогулка включает посещение замка Санта-Барбара, Экспланалы, бульвара с фикусами, парков и фонтанов, морских пейзажей порта и уютных солнечных улочек. Фотографии будут готовы через 7-10 дней и загружены на Google-диск или переданы лично

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏰 Посещение замка Санта-Барбара
  • 🌳 Прогулка по Экспланале и бульвару с фикусами
  • 🌞 Живописные морские пейзажи
  • 🖼️ Уникальные кадры на память
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте
Фотопрогулка по Аликанте

Что можно увидеть

  • Замок Санта-Барбара
  • Экспланала
  • Бульвар с фикусами
  • Арабский квартал Санта-Крус
  • Парк у подножия крепости

Описание фото-прогулки

Аликанте с лучшей стороны

Наша цель — приятная прогулка по городу. Вы подниметесь к замку Санта-Барбара, откуда откроются потрясающие виды на бухту и весь Аликанте, не спеша пройдётесь по Экспланале — главной аллее города — и бульвару с фикусами, которым больше ста лет. Перед вами промелькнёт череда парков и фонтанов, морские пейзажи порта и множество уютных солнечных улочек. Я постараюсь учесть в маршруте ваши пожелания, и мы всегда сможем свернуть в сторону пляжа и скалистых берегов или устроить фотосессию на фоне урбанистических конструкций.

Кадры на память

За время отдыха у вас наверняка улучшился цвет лица и пропали синяки под глазами. Не бойтесь оживлённой мимики, плавных, расслабленных движений и открытой улыбки — всё это украсит фото. Мягкие солнечные лучи и яркие виды города станут прекрасными декорациями для ваших портретов. Пока я буду рассказывать вам об Аликанте и делиться секретами местной жизни, мой друг — французский фотограф — будет снимать вас на камеру. Он как профессионал всегда старается уловить каждое органичное движение, эмоции и экспрессию, присущие именно вам.

Вы можете выбрать для фотосессии живописный арабский квартал Санта-Крус или парк у подножия крепости.

Организационные детали

  • Фотографии будут готовы через 7-10 дней. По итогам фотопрогулки вы получите 60-70 снимков
  • Если группа больше 2 человек, то фотографий будет больше — 15-20 фото на каждого
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D
  • Фотографии загружаются на Google-диск, если вы уже уехали домой, или передаются на диске лично в руки, если вы еще находитесь в Аликанте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 526 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море,
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песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Т
Очень понравилась фотопрогулка. Быстрая и четкая корреспонденция с гидом Марией перед встречей. Место самой фотосьемки великолепно-снимали на горе Бенкантиль в крепости Санта Барбара и на набережной. Виды потрясающие! Мария -эксперт в своем деле. Очень понравилась работа фотографа Паскаля-все делал четко,динамично. Так что я очень рекомендую всем,кто хочет запечатлеть себя в этом прекрасном месте и просто сделать красивые фотографии!
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В
Спасибо за съёмку! Фото нам понравились — всё получилось аккуратно и естественно. Прогулка прошла спокойно, было комфортно. Хороший опыт.
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Евгения
Было все восхитительно. Рекомендую
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