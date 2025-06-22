На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляетесь по средневековым улочкам и площадям. Увидите Епископский дворец, Театральную площадь и площадь святого Доминика. В завершение экскурсии отправитесь к руинам арабского замка на вершине горы Монтеагудо, где вас ждет памятник Святейшего Сердца Христа. Поймете, почему Мурсию называют «европейским огородом с фруктовыми садами»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны Кафедрального собора

Вы погуляете по Старому центру элегантной Мурсии и услышите её историю от маленького арабского королевства до столицы одноимённого испанского региона. Посетите Кафедральный собор, внесённый в список лучших соборов Испании, и восхититесь его богатым убранством, изысканными часовнями, алтарями и разнообразием архитектурных стилей. Я расскажу об особенностях средиземноморской готики, башне-колокольне и главном сокровище Королевской часовни — сердце короля Альфонсо Х Мудрого.

Лучшие площади Мурсии

На красочной Ратушной площади с цветниками и фонтанами вы рассмотрите Епископский дворец в стиле рококо и неоклассическую Ратушу. Заглянете во внутренний дворик дворца Епископа и увидите интересные детали его жизни изнутри. Главная улица Старого города Траперия приведёт нас к площади святого Доминика, где я покажу монастырь 15 века, церковь 18 века и расскажу историю роскошной резиденции арабского короля. Следом вы посетите Театральную площадь, гармонично сочетающую старину и современность, увидите лучший музыкальный театр страны и бывшие семейные дворцы.

По древним улочкам исторического центра

Гуляя по средневековым улочкам, где раньше жили ремесленники, вы окажетесь на площади святой Катерины, где рассмотрите церковь Санта-Каталины и здание бывшей королевской фабрики шелка. Услышите историю площади Цветов, увидите с моста XVIII века каменный памятник сардине и узнаете о красочном музыкальном фестивале «Погребение сардины».

Роскошный клуб «Casino»

Вы посетите Королевский клуб «Casino», созданный по английскому образцу. Это центр культурной жизни города с середины 19 века. Вас впечатлит его входной вестибюль в мавританском стиле с изящными арками и настенными панелями, украшенными резьбой из гипса и позолотой. А внутренний дворик клуба украшают скульптуры, привезенные из музея Ватикана. Я проведу вас по роскошным залам и расскажу об их богатой внутренней отделке в стилях ренессанс, неоклассика и барокко. В завершение мы отправимся к руинам арабского замка 12 века на вершине горы Монтеагудо. Здесь вы увидите памятник, посвящённый почитанию Святейшего Сердца Христа, и узнаете, почему его называют «Охранник Мурсии».

Организационные детали