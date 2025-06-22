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Из Аликанте - в королевскую Мурсию

Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляетесь по средневековым улочкам и площадям. Увидите Епископский дворец, Театральную площадь и площадь святого Доминика.

В завершение экскурсии отправитесь к руинам арабского замка на вершине горы Монтеагудо, где вас ждет памятник Святейшего Сердца Христа. Поймете, почему Мурсию называют «европейским огородом с фруктовыми садами»
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Мурсии
  • 🏛 Посетить Кафедральный собор
  • 🎭 Прогуляться по Театральной площади
  • 🌉 Увидеть мост XVIII века
  • 🏰 Посетить руины арабского замка
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Из Аликанте - в королевскую Мурсию

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Епископский дворец
  • Театральная площадь
  • Площадь святого Доминика
  • Королевский клуб Casino
  • Руины арабского замка

Описание экскурсии

Тайны Кафедрального собора

Вы погуляете по Старому центру элегантной Мурсии и услышите её историю от маленького арабского королевства до столицы одноимённого испанского региона. Посетите Кафедральный собор, внесённый в список лучших соборов Испании, и восхититесь его богатым убранством, изысканными часовнями, алтарями и разнообразием архитектурных стилей. Я расскажу об особенностях средиземноморской готики, башне-колокольне и главном сокровище Королевской часовни — сердце короля Альфонсо Х Мудрого.

Лучшие площади Мурсии

На красочной Ратушной площади с цветниками и фонтанами вы рассмотрите Епископский дворец в стиле рококо и неоклассическую Ратушу. Заглянете во внутренний дворик дворца Епископа и увидите интересные детали его жизни изнутри. Главная улица Старого города Траперия приведёт нас к площади святого Доминика, где я покажу монастырь 15 века, церковь 18 века и расскажу историю роскошной резиденции арабского короля. Следом вы посетите Театральную площадь, гармонично сочетающую старину и современность, увидите лучший музыкальный театр страны и бывшие семейные дворцы.

По древним улочкам исторического центра

Гуляя по средневековым улочкам, где раньше жили ремесленники, вы окажетесь на площади святой Катерины, где рассмотрите церковь Санта-Каталины и здание бывшей королевской фабрики шелка. Услышите историю площади Цветов, увидите с моста XVIII века каменный памятник сардине и узнаете о красочном музыкальном фестивале «Погребение сардины».

Роскошный клуб «Casino»

Вы посетите Королевский клуб «Casino», созданный по английскому образцу. Это центр культурной жизни города с середины 19 века. Вас впечатлит его входной вестибюль в мавританском стиле с изящными арками и настенными панелями, украшенными резьбой из гипса и позолотой. А внутренний дворик клуба украшают скульптуры, привезенные из музея Ватикана. Я проведу вас по роскошным залам и расскажу об их богатой внутренней отделке в стилях ренессанс, неоклассика и барокко. В завершение мы отправимся к руинам арабского замка 12 века на вершине горы Монтеагудо. Здесь вы увидите памятник, посвящённый почитанию Святейшего Сердца Христа, и узнаете, почему его называют «Охранник Мурсии».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Королевский клуб «Casino» — €3 за чел., Кафедральный собор — €5 за чел.
  • Если вас 4–7 человек, то мы поедем на нашем минивэне или микроавтобусе. В этом случае стоимость экскурсии составит:
    — €110 за чел. — для 4 человек
    — €90 за чел. — для 5 человек
    — €80 за чел. — для 6 человек
    — €75 за чел. — для 7 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Аликанте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 331 туриста
Привет, дорогие друзья! Шлю вам солнечный привет с юго-восточного средиземного побережья Испании! Меня зовут Елена, я частный гид в городе Аликанте, столице побережья Коста Бланка. Приглашаю вас на мои авторские
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экскурсии! Я познакомлю вас с богатым культурным наследием этого края: его историей, архитектурой, красочными праздниками, кухней и лучшими винами. Вы откроете прошлое Аликанте, насладитесь изысканной Мурсией и пальмовыми садами города Эльче. Обязательно полюбите этот уголок Испании, который древние мавры считали земным раем! Выездные экскурсии из Аликанте проходят на нашем автомобиле в зависимости от количества человек в группе, или я могу провести экскурсии на вашем транспорте.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
Экскурсия понравилась. По организации все замечательно: мы ездили из Аликанте. Забрали у отеля, по Мурсию пешеходная экскурсия. Елена сумела показать и рассказать о самых значимых местах и событиях города. Никаких нареканий. Время пролетело незаметно.
Спасибо!
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А
Добрый день!
Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно.
Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
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