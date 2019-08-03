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  3. Из Аликанте — в королевскую Мурсию!

Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы услышите богатую историю Мурсии и самые любопытные факты ее современной жизни, посетите Королевский клуб и Кафедральный собор, погуляете по извилистым средневековым улочкам, мостам и живописным площадям.

В финале поймете, почему Мурсию называют «европейским огородом с фруктовыми садами».
210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Место проживания путешественника в Аликанте
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!

Что вас ожидает

Тайны Кафедрального собора
Вы погуляете по Старому центру элегантной Мурсии и услышите ее историю от маленького арабского королевства до столицы одноименного испанского региона. Посетите Кафедральный собор, внесенный в список лучших соборов Испании, и восхититесь его богатым убранством, изысканными часовнями, алтарями и разнообразием архитектурных стилей. Я расскажу об особенностях средиземноморской готики, башне-колокольне и главном сокровище Королевской часовни — сердце короля Альфонсо Х Мудрого.

Лучшие площади Мурсии
На красочной Ратушной площади с цветниками и фонтанами вы рассмотрите Епископский дворец в стиле рококо и неоклассическую Ратушу. Заглянете во внутренний дворик дворца Епископа и увидите интересные детали его жизни изнутри. Главная улица Старого города Траперия приведет нас к площади святого Доминика, где я покажу монастырь XV века, церковь XVIII века и расскажу историю роскошной резиденции арабского короля. Следом вы посетите Театральную площадь, гармонично сочетающую старину и современность, увидите лучший музыкальный театр страны и бывшие семейные дворцы.

По древним улочкам исторического центра
Гуляя по средневековым улочкам, где раньше жили ремесленники, вы окажетесь на площади святой Катерины, где рассмотрите церковь Санта-Каталины и здание бывшей королевской фабрики шелка. Услышите историю площади Цветов, увидите с моста XVIII века каменный памятник сардине и узнаете о красочном музыкальном фестивале «Погребение сардины».

Роскошный клуб «Casino»
Вы посетите Королевский клуб «Casino», созданный по английскому образцу. Это центр культурной жизни города с середины XIX века. Вас впечатлит его входной вестибюль в мавританском стиле с изящными арками и настенными панелями, украшенными резьбой из гипса и позолотой. А внутренний дворик клуба украшают скульптуры, привезенные из музея Ватикана. Я проведу вас по роскошным залам и расскажу об их богатой внутренней отделке в стилях ренессанс, неоклассика и барокко. В завершение мы отправимся к руинам арабского замка XII века на вершине горы Монтеагудо. Здесь вы увидите памятник, посвященный почитанию Святейшего Сердца Христа, и узнаете, почему его называют «Охранник Мурсии».

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: клуб Casino — 5 евро с человека; если семья из трех человек — 3 евро с человека.
  • Стоимость экскурсии для 4 человек — 240 евро, для 5 человек — 270 евро, для 6 человек — 300 евро.
  • По договоренности, я могу провести экскурсию на вашем автомобиле.
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!
Из Аликанте — в королевскую Мурсию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место проживания путешественника в Аликанте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена Либерман. Я частный гид в Испании. Моя туристическая деятельность началась в России с 1990 года. Являюсь профессиональным экскурсоводом. С 2013 года живу в Испании, Аликанте. Дорогие путешественники, я приглашаю вас на средиземноморское побережье Коста Бланка с его лучшим в Европе климатом, соляными озерами с грациозными фламинго, оливковыми и миндальными рощами, цитрусовыми садами и виноградниками. Я познакомлю вас с богатой историей, неповторимой архитектурой и культурой этого уголка Испании, местным колоритом, красочными праздниками, страстным танцем фламенко, изысками местной средиземноморской кухни, здешними винодельнями и винами. В нашем путешествии мы окунёмся в атмосферу испанского буржуазного модерна, арабских замков, прогуляемся по остаткам римской цивилизации, откуда Ганнибал начал свой великий поход на Рим. Мы насладимся барочно изысканной Мурсией, пальмовыми садами Эльче, внесёнными в ЮНЕСКО, великолепной Валенсией... Вы откроете и полюбите этот уголок Испании, который мавры когда-то считали земным раем, а теперь и мы можем насладиться им! Экскурсии проводятся на нашей машине или микроавтобусе, в зависимости от количества человек в группе, или мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 августа 2019
Добрый день!
Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно.
Ходили на экскурсию с сыном ( 10 лет)

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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