Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя удивительный мир модерна в Барселоне, где архитектурные шедевры Гауди и его современников превращают город в настоящую сказку.



Прогуляйтесь по великолепным фасадам буржуазных особняков и узнайте захватывающую историю уникального урбанистического проекта Эщампле. Погрузитесь в атмосферу красоты и величия, которая делает Барселону поистине неповторимой!

Описание экскурсии Откройте для себя модерн: экскурсия по Барселоне Приглашаем вас познакомиться с ярким и жизнерадостным стилем модерн, который преобразил европейские города во второй половине 19 — начале 20 века. Барселона является настоящим кладезем модерна, где сосредоточено наибольшее количество буржуазных особняков и доходных домов. Здесь творили великие архитекторы Антони Гауди, Луис Доменек-и-Монтанер и Жузеп Пуч-и-Кадафалк. Во время экскурсии мы насладимся великолепными фасадами их зданий, таких как Дом Марти, Дворец Каталонской музыки, Дом Кальвет и Дом Бальо, а также узнаем историю урбанистического проекта Эщампле, шахматная сетка которого стала визитной карточкой города. Вы также увидите Квартал Несогласия, Дом Амалье, Дом Мила и Дом с шипами, погружаясь в атмосферу архитектурного великолепия Барселоны.

