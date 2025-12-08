Откройте для себя удивительный мир модерна в Барселоне, где архитектурные шедевры Гауди и его современников превращают город в настоящую сказку.
Прогуляйтесь по великолепным фасадам буржуазных особняков и узнайте захватывающую историю уникального урбанистического проекта Эщампле. Погрузитесь в атмосферу красоты и величия, которая делает Барселону поистине неповторимой!
Описание экскурсииОткройте для себя модерн: экскурсия по Барселоне Приглашаем вас познакомиться с ярким и жизнерадостным стилем модерн, который преобразил европейские города во второй половине 19 — начале 20 века. Барселона является настоящим кладезем модерна, где сосредоточено наибольшее количество буржуазных особняков и доходных домов. Здесь творили великие архитекторы Антони Гауди, Луис Доменек-и-Монтанер и Жузеп Пуч-и-Кадафалк. Во время экскурсии мы насладимся великолепными фасадами их зданий, таких как Дом Марти, Дворец Каталонской музыки, Дом Кальвет и Дом Бальо, а также узнаем историю урбанистического проекта Эщампле, шахматная сетка которого стала визитной карточкой города. Вы также увидите Квартал Несогласия, Дом Амалье, Дом Мила и Дом с шипами, погружаясь в атмосферу архитектурного великолепия Барселоны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Марти
- Ресторан «4 кота»
- Дворец Каталонской музыки
- Дом Кальвет
- Квартал Несогласия
- Дом Амалье
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Дом с шипами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Барселона, Площадь Каталонии у Хард-рок Кафе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
