Дом Мила – экскурсии в Барселоне

Найдено 10 экскурсий в категории «Дом Мила» в Барселоне на русском языке, цены от €38, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Атмосферная фотосессия в Барселоне
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185139 за всё до 5 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 3 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
50 за человека
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию
Нетипичная Барселона за один день
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
260 за человека
Знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
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    средневековья, захватила кусочки античности ну и конечно погрузилась в самую настоящую историю Барселоны. Валерий сумел передать дух и колорит города. Супер энергичный гид, 10 из 10! Обращусь к нему еще за экскурсией по другим районом Барселоны!

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Барселона для начинающих (в мини-группе)
    Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
  • A
    Anastasija
    2 мая 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Спасибо Асе за проделанную работу. Всё получилось отлично. Привезли из Барселоны стильные снимки и незабываемые впечатления. Сама Ася - невероятно позитивный и лёгкий в общении человек. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Очень понравилось, Мария настоящий профессионал и очень приятный эмпатичный человек, влюбила нас в Барселону. Подстраивались под наши несостыковки, помогла кучей советов и рекомендаций, искренне благодарим.
  • К
    Кристина
    2 марта 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Брали экскурсию по Гауди всей семьей, конечно это так необычно и мы не ожидали что мы будем под таким впечатлением от рассказов про его детство, жизненный путь, творческие проекты и его неоспоримый талант. Класс! Загадали вернуться ещё!
  • Y
    Yulia
    21 февраля 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е человека, включая именинницу. Ася
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    - очень открытая и приятная в общении. Контакт сложился сразу, с момента, когда мы только начали обсуждать заказ. Узнав, что это наш первый визит в Барселону, Ася подсказала нам интересные места и кафе. Мы были в городе всего 5 дней, и эти советы мне очень пригодились при составлении маршрутов исследования Барселоны 🙂 Сама съемка прошла в форме непринужденной прогулки. Уже на следующий день я получила ссылку на все фотографии с цветокоррекцией. Результат превзошел наши ожидания, именинница была в восторге! Я очень рекомендую обратиться к Асе, если Вы хотите получить на память стильные фотографии в красивых локациях Барселоны + приятно провести время, открывая для себя столицу Каталонии ☀️🌴🥘⛰️ 🌊

    Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4еФотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е
  • M
    Marina
    22 января 2024
    Атмосферная фотосессия в Барселоне
    Как же здорово все прошло! Солнечная Барселона, сказочная красота и чудесный фотограф Ася. Все было весело, непринужденно и органично. Ася
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    посоветовала как правильно одеться, Быстро выстраивала кадр и советовала неожиданные ракурсы. Чудо, а не фото сессия. Сделайте себе подарок в Барселоне и это будет лучший сувенир, который останется с вами навсегда.

  • Я
    Яна
    13 января 2024
    Барселона римская, средневековая, модернистская
    Мне и моим детям 10 и 8 лет все очень понравилось! Спасибо огромное, Валерию! Экскурсия была легкой и интересной. Валерий рассказывал
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    много интересных нюансов, и мы с удовольствием прошли 3 часа пешком, и даже не сразу это заметили))) Теперь мы знаем о Барселоне больше! Это прекрасный и очень разный город!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом Мила»

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  1. Барселона для начинающих (в мини-группе)
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  3. Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
  4. Барселона римская, средневековая, модернистская
  5. Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Дом Мила" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 38 до 260 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Дом Мила», 45 ⭐ отзывов, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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