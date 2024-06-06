1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона римская, средневековая, модернистская
Начало: Ул. Гауди 1
Расписание: вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€107 за экскурсию
Мини-группа
4 часа
Нетипичная Барселона за один день
Начало: Отель гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Барселоной
Начало: Отель гостей или по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- AAnastasija2 мая 2024Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.
- AAnna29 апреля 2024Спасибо Асе за проделанную работу. Всё получилось отлично. Привезли из Барселоны стильные снимки и незабываемые впечатления. Сама Ася - невероятно позитивный и лёгкий в общении человек. Рекомендую.
- ООксана15 марта 2024Очень понравилось, Мария настоящий профессионал и очень приятный эмпатичный человек, влюбила нас в Барселону. Подстраивались под наши несостыковки, помогла кучей советов и рекомендаций, искренне благодарим.
- ККристина2 марта 2024Брали экскурсию по Гауди всей семьей, конечно это так необычно и мы не ожидали что мы будем под таким впечатлением от рассказов про его детство, жизненный путь, творческие проекты и его неоспоримый талант. Класс! Загадали вернуться ещё!
- YYulia21 февраля 2024Фотосессию у Аси мы решили заказать в качестве подарка (сюрприза) для нашей подруги. Нас было 4е человека, включая именинницу. Ася
- MMarina22 января 2024Как же здорово все прошло! Солнечная Барселона, сказочная красота и чудесный фотограф Ася. Все было весело, непринужденно и органично. Ася
- ЯЯна13 января 2024Мне и моим детям 10 и 8 лет все очень понравилось! Спасибо огромное, Валерию! Экскурсия была легкой и интересной. Валерий рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом Мила»
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