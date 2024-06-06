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- очень открытая и приятная в общении. Контакт сложился сразу, с момента, когда мы только начали обсуждать заказ. Узнав, что это наш первый визит в Барселону, Ася подсказала нам интересные места и кафе. Мы были в городе всего 5 дней, и эти советы мне очень пригодились при составлении маршрутов исследования Барселоны 🙂 Сама съемка прошла в форме непринужденной прогулки. Уже на следующий день я получила ссылку на все фотографии с цветокоррекцией. Результат превзошел наши ожидания, именинница была в восторге! Я очень рекомендую обратиться к Асе, если Вы хотите получить на память стильные фотографии в красивых локациях Барселоны + приятно провести время, открывая для себя столицу Каталонии ☀️🌴🥘⛰️ 🌊