Мои заказы

Игра-квест «Хроники Барселоны»

Хроники Барселоны — это больше, чем экскурсия. Вас ждет игра, спектакль и мистический опыт, который навсегда останется в вашей памяти.
Игра-квест «Хроники Барселоны»
Игра-квест «Хроники Барселоны»
Игра-квест «Хроники Барселоны»

Описание квеста

```

Погружение в тайны Готического квартала

Вам когда-либо приходилось прогуливаться по узким улочкам Готического квартала? Если да, то вы, безусловно, ощутили магию этого места, наполненного вековыми тайнами. Мы приглашаем вас в захватывающее приключение, где предсказательница Пифия раскроет каждому участнику его уникальные знаки.

История и музыка

Наш квест пропитан музыкой и интересными историческими фактами. Вы сможете:

  • Познакомиться с танцем королевы Изабеллы;
  • Развеять флаг Каталонии;
  • Пройти в роли Колумба, исследуя новые горизонты.

Желания и традиции

На протяжении всего квеста вам предстоит загадать свои желания и следовать их следам по историческим лабиринтам улиц. Пифия познакомит вас с традициями местных жителей и предложит попробовать восхитительные местные сладости.

Уникальные находки

На вашем пути вы встретите:

  • Обрывки карт и чеки изгнанных тамплиеров;
  • Кабалистические записки раввинов, страдавших от инквизиции;
  • Приказы королевской семьи, проливающие свет на тайны двора.

Интрига и азарт

Вас ждет увлекательный путь, насыщенный интригами и захватывающими событиями. Вам предстоит общаться с настоящим членом старинного рыцарского ордена, который поможет раскрыть секреты вашей миссии.

Драмы и комедии

Присоединяйтесь к нашему игре — квесту «Хроники Барселоны», где каждая сцена наполняется драмой и комедией, открывая новые горизонты для исследования!

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Дом архидьякона
  • Площадь Короля
  • Площадь Жауме
  • Площадь Реаль
  • Еврейский квартал
  • Фонари Гауди
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Поцелую Свободы
Завершение: Площадь Реаль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)
Познавательная экскурсия и городское приключение, где вы станете героями борьбы Света и Тьмы
19 ноя в 00:00
20 ноя в 00:30
€134 за всё до 10 чел.
Мама, я в Барселоне
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Готический квартал Барселоны: тайны и легенды
Откройте для себя Барселону через её легенды и историю, прогуливаясь по Готическому кварталу и знакомясь с мрачными тайнами города
Начало: У станции метро Drassanes
Расписание: в будние дни в 09:00, 13:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне