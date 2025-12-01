Хроники Барселоны — это больше, чем экскурсия. Вас ждет игра, спектакль и мистический опыт, который навсегда останется в вашей памяти.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Погружение в тайны Готического квартала

```

Вам когда-либо приходилось прогуливаться по узким улочкам Готического квартала? Если да, то вы, безусловно, ощутили магию этого места, наполненного вековыми тайнами. Мы приглашаем вас в захватывающее приключение, где предсказательница Пифия раскроет каждому участнику его уникальные знаки.

История и музыка

Наш квест пропитан музыкой и интересными историческими фактами. Вы сможете:

Познакомиться с танцем королевы Изабеллы;

Развеять флаг Каталонии;

Пройти в роли Колумба, исследуя новые горизонты.

Желания и традиции

На протяжении всего квеста вам предстоит загадать свои желания и следовать их следам по историческим лабиринтам улиц. Пифия познакомит вас с традициями местных жителей и предложит попробовать восхитительные местные сладости.

Уникальные находки

На вашем пути вы встретите:

Обрывки карт и чеки изгнанных тамплиеров;

Кабалистические записки раввинов, страдавших от инквизиции;

Приказы королевской семьи, проливающие свет на тайны двора.

Интрига и азарт

Вас ждет увлекательный путь, насыщенный интригами и захватывающими событиями. Вам предстоит общаться с настоящим членом старинного рыцарского ордена, который поможет раскрыть секреты вашей миссии.

Драмы и комедии

Присоединяйтесь к нашему игре — квесту «Хроники Барселоны», где каждая сцена наполняется драмой и комедией, открывая новые горизонты для исследования!