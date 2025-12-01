Хроники Барселоны — это больше, чем экскурсия. Вас ждет игра, спектакль и мистический опыт, который навсегда останется в вашей памяти.
Описание квеста
Погружение в тайны Готического квартала
Вам когда-либо приходилось прогуливаться по узким улочкам Готического квартала? Если да, то вы, безусловно, ощутили магию этого места, наполненного вековыми тайнами. Мы приглашаем вас в захватывающее приключение, где предсказательница Пифия раскроет каждому участнику его уникальные знаки.
История и музыка
Наш квест пропитан музыкой и интересными историческими фактами. Вы сможете:
Познакомиться с танцем королевы Изабеллы;
Развеять флаг Каталонии;
Пройти в роли Колумба, исследуя новые горизонты.
Желания и традиции
На протяжении всего квеста вам предстоит загадать свои желания и следовать их следам по историческим лабиринтам улиц. Пифия познакомит вас с традициями местных жителей и предложит попробовать восхитительные местные сладости.
Уникальные находки
На вашем пути вы встретите:
Обрывки карт и чеки изгнанных тамплиеров;
Кабалистические записки раввинов, страдавших от инквизиции;
Приказы королевской семьи, проливающие свет на тайны двора.
Интрига и азарт
Вас ждет увлекательный путь, насыщенный интригами и захватывающими событиями. Вам предстоит общаться с настоящим членом старинного рыцарского ордена, который поможет раскрыть секреты вашей миссии.
Драмы и комедии
Присоединяйтесь к нашему игре — квесту «Хроники Барселоны», где каждая сцена наполняется драмой и комедией, открывая новые горизонты для исследования!
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Кафедральный собор
Дом архидьякона
Площадь Короля
Площадь Жауме
Площадь Реаль
Еврейский квартал
Фонари Гауди
Что включено
Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Поцелую Свободы
Завершение: Площадь Реаль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.