5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)

Познавательная экскурсия и городское приключение, где вы станете героями борьбы Света и Тьмы
Злой Волшебник Олзьтяес спустился на землю, поселился на горе Монтжуик и собирается заколдовать жителей Барселоны, а затем — завоевать мир. Его сила исчезнет, если Славный Рыцарь трижды произнесёт Волшебное Слово. Но колдун разорвал свиток с этим словом и разбросал буквы по всей горе. Ваша задача — найти их и спасти планету.
4.6
9 отзывов
Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)
Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)
Спасти мир: квест на горе Монтжуик (Барселона)

Описание квеста

  • Поиск фрагментов свитка — на карте отмечены девять зон, где спрятаны буквы. В каждой из них вам предстоит разгадать задания и собрать частичку заветного слова.
  • Светлые Озарения — на каждой точке вы получите лист с тремя вопросами о Барселоне и Каталонии. Один правильный ответ — и вас ждёт подсказка, два — точное направление, три — проводник доведёт прямо к букве.
  • Гонка со временем — на поиски каждой буквы даётся всего 20 минут. На всё приключение — 3 часа 20 минут. В финале у вас будет шанс угадать слово даже с неполным набором букв.
  • Финальный ритуал — собрав все буквы, вы должны трижды прокричать Волшебное Слово. Только тогда зло будет повержено.

В игре могут участвовать

  • Рыцари-индивидуалы — те, кто хочет пройти квест в одиночку.
  • Семьи Рыцарей — родители и дети, которые ищут приключений вместе.
  • Рыцарские войска — компании друзей, готовые сразиться с колдуном командой.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Это была шикарная и очень интересная экскурсия. Мы купили детскую экскурсию, экскурсовод нереально классно рассказывал, вовлекал ребенка в процесс, а пока дочь была занята, мы задавали экскурсоводу взрослые вопросы и
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на каждый получали интересный ответ. В результате 2 часа активного движения по горе, поиска ответов для квеста, и много интересной информации. В конце дочь получила подарок, и была счастлива, а мы были очень рады, что купили эту экскурсию. От всего сердца рекомендуем всем.

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Э
Респект Евгению. Были с детьми 10 и 13 лет. Младшей дочери очень понравилось, она прониклась поисками подсказок, вошла во вкус, и в итоге выиграла приз. Сложность в том, что все
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происходит на улице, где множество вариантов поиска, что принципиально отличается от "запертой" комнаты.
На мои взгляд, для детей старше 10 лет, надо менять основу действия, в драконов они уже не верят. В остальном все супер, свежий воздух, прогулки по зеленому парку, интригующие разноплановые поиски "следов". Летом - днём может быть очень жарко.

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А
Привела к Евгению детей засыпающих после экскурсии по Барселоне и плотного обеда. Получила через полтора часа хохочущими. Спасибо большое
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О
Экскурсия с Евгением прошла на ура - именно то, что хотели дети: поиски, загадки и движение. Так что свою задачу выполнил. Спасибо
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Ю
Ребёнок был счастлив)) А мы с мужем увидели такие красивые места, про которые раньше и не слышали и сами бы точно не нашли))
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Юлия
Динамичная, увлекательная экскурсия)) Мы были вдвоём с сыном (10 лет), было интересно и ему и мне)))
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