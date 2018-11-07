5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением

Евгений
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Евгений – ваш гид
Это уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением.

Вам представится возможность самостоятельно или в составе команды спасти жителей наши планеты от захвата Тёмными силами.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик

История

Дело в том, что злой Волшебник Олзьтяес спустился на Землю, на берег Средиземного моря, в Каталонию, и хочет заколдовать жителей прекрасного города Барселона. А потом, уже с их помощью, завоевать и население всей Земли. Его цель ясна — Зло должно победить. Олзьтяес спрятался на горе Монтжуик и готовится к решительному нападению на людей. Но, как и у любого злого волшебника, у Олзьтяеса есть слабое место. Его силы погаснут, если Славный Рыцарь трижды произнесёт Волшебное Слово.
Предчувствуя опасность, Олзьтяес разорвал в клочья свиток с этим Волшебным Словом и разбросал по всей горе Монтжуик. Светлые Силы только лишь успели заметить, в какие районы горы опустились обрывки этого свитка. Представитель Светлых Сил — Ведун — составил Карту, на которой обозначил места падений отдельных букв Волшебного Слова. Таких фрагментов свитка девять. На каждом фрагменте — по одной букве из заветного слова.

Программа

Перед вами встаёт непростая задача: при помощи карты и Светлых Озарений отыскать все фрагменты свитка и собрать слово из найденных букв.

Карта Это карта горы Монтжуик. Кругами с цифрами на ней выделены девять фрагментов — тех самых, куда приземлились буквы Волшебного Слова. Но, эти фрагменты достаточно большие. Как же отыскать на таких огромных участках местности маленькую букву? В этом помогут Светлые Озарения.

Светлые Озарения Лист с вопросами. Его вы получите из рук Ведуна только, когда окажетесь на том или ином участке карты. На этом листе три вопроса. Если вы правильно ответите на один из них — получите уточняющую подсказку о местонахождении буквы. Если вы правильно ответите на два вопроса из трёх — получите очень точную подсказку и сможете в течение нескольких минут отыскать букву. Если вы правильно ответите на все три вопроса, то Ведун отведёт вас за руку к месту падения буквы. Вам останется только подобрать её и отправиться на поиски следующей.

Вопросы в Светлом Озарении касаются истории Барселоны, а также жизни и творчества людей, прославивших Каталонию.

Время На выполнение всей задачи у вас всего три часа двадцать минут. Если вы не успеете собрать все буквы и трижды прокричать Заветное Слово — Мир погибнет. Поэтому на поиски каждой буквы вам отводится всего 20 минут. Ещё двадцать минут на то, чтобы сложить слово из найденных букв.

Если вы нашли не все девять букв, а только часть из них, у вас будет возможность просто догадаться, что же это за Волшебное Слово. Но, если вы прокричите неправильное слово — Мир погибнет.

В этом городском приключении могут принимать участие и Рыцари-индивидуалы, и семьи Рыцарей, и Рыцарские войска.

Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2018
Экскурсия с Евгением прошла на ура - именно то, что хотели дети: поиски, загадки и движение. Так что свою задачу выполнил. Спасибо
14 июля 2018
Динамичная, увлекательная экскурсия)) Мы были вдвоём с сыном (10 лет), было интересно и ему и мне)))
16 октября 2017
Респект Евгению. Были с детьми 10 и 13 лет. Младшей дочери очень понравилось, она прониклась поисками подсказок, вошла во вкус, и в итоге выиграла приз. Сложность в том, что все происходит на улице, где множество вариантов поиска, что принципиально отличается от "запертой" комнаты.
На мои взгляд, для детей старше 10 лет, надо менять основу действия, в драконов они уже не верят. В остальном все супер, свежий воздух, прогулки по зеленому парку, интригующие разноплановые поиски "следов". Летом - днём может быть очень жарко.
7 октября 2017
Ребёнок был счастлив)) А мы с мужем увидели такие красивые места, про которые раньше и не слышали и сами бы точно не нашли))
14 июня 2016
Рекомендуем такое небольшое приключение для семей с детьми. Больше узнаете и сами!;)

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