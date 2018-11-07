5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением. Вам представится возможность самостоятельно или в составе команды спасти жителей наши планеты от захвата Тёмными силами.

История

Дело в том, что злой Волшебник Олзьтяес спустился на Землю, на берег Средиземного моря, в Каталонию, и хочет заколдовать жителей прекрасного города Барселона. А потом, уже с их помощью, завоевать и население всей Земли. Его цель ясна — Зло должно победить. Олзьтяес спрятался на горе Монтжуик и готовится к решительному нападению на людей. Но, как и у любого злого волшебника, у Олзьтяеса есть слабое место. Его силы погаснут, если Славный Рыцарь трижды произнесёт Волшебное Слово.

Предчувствуя опасность, Олзьтяес разорвал в клочья свиток с этим Волшебным Словом и разбросал по всей горе Монтжуик. Светлые Силы только лишь успели заметить, в какие районы горы опустились обрывки этого свитка. Представитель Светлых Сил — Ведун — составил Карту, на которой обозначил места падений отдельных букв Волшебного Слова. Таких фрагментов свитка девять. На каждом фрагменте — по одной букве из заветного слова.

Программа

Перед вами встаёт непростая задача: при помощи карты и Светлых Озарений отыскать все фрагменты свитка и собрать слово из найденных букв.

Карта Это карта горы Монтжуик. Кругами с цифрами на ней выделены девять фрагментов — тех самых, куда приземлились буквы Волшебного Слова. Но, эти фрагменты достаточно большие. Как же отыскать на таких огромных участках местности маленькую букву? В этом помогут Светлые Озарения.

Светлые Озарения Лист с вопросами. Его вы получите из рук Ведуна только, когда окажетесь на том или ином участке карты. На этом листе три вопроса. Если вы правильно ответите на один из них — получите уточняющую подсказку о местонахождении буквы. Если вы правильно ответите на два вопроса из трёх — получите очень точную подсказку и сможете в течение нескольких минут отыскать букву. Если вы правильно ответите на все три вопроса, то Ведун отведёт вас за руку к месту падения буквы. Вам останется только подобрать её и отправиться на поиски следующей.

Вопросы в Светлом Озарении касаются истории Барселоны, а также жизни и творчества людей, прославивших Каталонию.

Время На выполнение всей задачи у вас всего три часа двадцать минут. Если вы не успеете собрать все буквы и трижды прокричать Заветное Слово — Мир погибнет. Поэтому на поиски каждой буквы вам отводится всего 20 минут. Ещё двадцать минут на то, чтобы сложить слово из найденных букв.

Если вы нашли не все девять букв, а только часть из них, у вас будет возможность просто догадаться, что же это за Волшебное Слово. Но, если вы прокричите неправильное слово — Мир погибнет.

В этом городском приключении могут принимать участие и Рыцари-индивидуалы, и семьи Рыцарей, и Рыцарские войска.