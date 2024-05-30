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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
«Формат квеста — без серости и обыденности»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€195 за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
«С помощью их переписки вы распутаете клубок локаций и дойдете до самого конца квеста, где вас ждет приятный сюрприз»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
€134 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ААнтон11 мая 2024Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
- ЖЖанна10 мая 2024Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
- ААлександр28 марта 2024Просто потрясающее мероприятие с детьми! Двое парней 9 и 12 лет были невероятно увлечены, я даже сам не ожидал)) Столько раз
- ЛЛаура25 марта 2024Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!
- ЮЮлия6 февраля 2024Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
- AAnton8 января 2024Liudmila - solnyshko - osvetila Barcelonu i krasivyj gorod stal prosto prekrasnym. Spasibo za prekrasnuju ekskursiju!!!
- AAsya19 февраля 2023Все классно! Детям понравилось. Отличное место. Спасибо
- ЯЯна5 января 2023Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
- ААся16 октября 2022Привела к Евгению детей засыпающих после экскурсии по Барселоне и плотного обеда. Получила через полтора часа хохочущими. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Квесты»
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