Откройте для себя живописное побережье Барселоны во время прогулки на комфортабельной частной лодке в кругу близких и друзей.
Вы сможете полюбоваться видами, искупаться в кристально чистой воде и насладиться напитками и закусками на борту.
Описание водной прогулки
Проведите незабываемые моменты на борту роскошной парусной яхты, исследуя живописное побережье Барселоны. На протяжении всего круиза вам будут доступны бесплатное пиво, вода, безалкогольные напитки, бутылка кавы и национальные закуски. После того, как команда встретит вас на борту короткой презентацией, вы отправитесь в плавание вдоль побережья Барселоны. Все, что от вас потребуется — это расслабиться и погрузиться в невероятное парусное путешествие. Вы почувствуете свежий морской бриз, поплаваете в прозрачных водах Средиземного моря, полюбуетесь потрясающими видами на Барселону с воды и просто хорошо отдохнете в кругу близких. Важная информация:
Вам понадобится купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.
Ежедневно, согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на лодке с русскоговорящим экипажем
- Вода, пиво, газировка и бутылка кавы
- Закуски.
Место начала и завершения?
Meet at Moll de Mestral, 30, Sant Martí, 08005 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Вам понадобится купальник
- Полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
