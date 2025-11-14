Мои заказы

Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой

Откройте для себя живописное побережье Барселоны во время прогулки на комфортабельной частной лодке в кругу близких и друзей.

Вы сможете полюбоваться видами, искупаться в кристально чистой воде и насладиться напитками и закусками на борту.
Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой
Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой
Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой

Описание водной прогулки

Проведите незабываемые моменты на борту роскошной парусной яхты, исследуя живописное побережье Барселоны. На протяжении всего круиза вам будут доступны бесплатное пиво, вода, безалкогольные напитки, бутылка кавы и национальные закуски. После того, как команда встретит вас на борту короткой презентацией, вы отправитесь в плавание вдоль побережья Барселоны. Все, что от вас потребуется — это расслабиться и погрузиться в невероятное парусное путешествие. Вы почувствуете свежий морской бриз, поплаваете в прозрачных водах Средиземного моря, полюбуетесь потрясающими видами на Барселону с воды и просто хорошо отдохнете в кругу близких. Важная информация:
Вам понадобится купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.

Ежедневно, согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на лодке с русскоговорящим экипажем
  • Вода, пиво, газировка и бутылка кавы
  • Закуски.
Место начала и завершения?
Meet at Moll de Mestral, 30, Sant Martí, 08005 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Вам понадобится купальник
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
от €360 за всё до 4 чел.
Кава, тапас и хамон: вечерний гастротур по Барселоне
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кава, тапас и хамон: вечерний гастротур
Проведите вечер в Барселоне, пробуя лучшие тапас и хамон в уникальных барах. Узнайте секреты каталонской культуры и насладитесь атмосферой города
Начало: В квартале Борн
18 ноя в 18:00
19 ноя в 18:00
от €100 за всё до 10 чел.
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне