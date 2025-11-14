Проведите незабываемые моменты на борту роскошной парусной яхты, исследуя живописное побережье Барселоны. На протяжении всего круиза вам будут доступны бесплатное пиво, вода, безалкогольные напитки, бутылка кавы и национальные закуски. После того, как команда встретит вас на борту короткой презентацией, вы отправитесь в плавание вдоль побережья Барселоны. Все, что от вас потребуется — это расслабиться и погрузиться в невероятное парусное путешествие. Вы почувствуете свежий морской бриз, поплаваете в прозрачных водах Средиземного моря, полюбуетесь потрясающими видами на Барселону с воды и просто хорошо отдохнете в кругу близких. Важная информация:

Вам понадобится купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем.