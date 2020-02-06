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Знакомство с местным виноделием, дегустация кавы и мастер-класс по производству каталонского вина

Veronika
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Veronika – ваш гид
Хотите привести из Барселоны самый необычный сувенир? Предлагаю вам отправиться на старинную винодельню, где вам откроются главные секреты производства каталонской кавы.

Вы узнаете всё самое интересное из истории испанского игристого вина, продегустируете несколько видов напитка, а после — своими руками приготовите и заберете с собой бутылочку настоящей кавы!
От
€200
140 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Барселона
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии

Что вас ожидает

🍇 История кавы и тонкости виноделия
На экскурсии по винодельне и старинному дому виноделов, которому насчитывается более 1000 лет, вы узнаете об особенностях каталонского виноделия и познакомитесь с производством кавы — традиционного испанского игристого вина. Здесь вы узнаете об истории напитка, о специфике его его ароматов и выдержки, об этапах производства, а также об отличиях кавы от шампанского и других игристых вин.

🍷 Дегустация местных вин
Вы продегустируете три вида местной кавы, чтобы выбрать, какое именно вино создать на мастер-классе. На дегустации вас ждет небольшой авторский обучающий курс: вы научитесь определять винные ароматы и находить свои предпочтения, ориентироваться в сортах вин и оттенках их вкусов, сочетать каву и другие вина с различными блюдами и многое другое. А после вы получите в подарок брошюру с автографами виноделов, в которой я собрала самую полезную информацию для любителей вина.

🍾 Изготовление собственной кавы
На мастер-классе вам предстоит приготовить выбранную на дегустации каву и пройти три этапа производства напитка — дегоржаж, укупорку и маркировку. В результате вы заберете свою собственную бутылочку игристого каталонского вина в качестве сувенира!

Также на винодельне вы можете по отличным местным ценам приобрести вино, каву, джемы, оливковое масло и другие продукты, которые можно увезти с собой в качестве каталонского сувенира.

Организационные детали

  • До винодельни можно добраться на авто или на электричке. Возможен трансфер — стоимость по договоренности
  • При большем количестве участников возможен заказ микроавтобуса (стоимость обговаривается с гидом)
  • Дополнительно мы можем заехать в каталонский ресторанчик, где вы сможете пообедать за 10 —15 евро. И поверьте, это очень много вкуснейшей еды с вином и десертами!
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Барселона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Veronika
Veronika
Я - Вероника. Живу в Каталонии. Открываю дверь в удивительный мир виноделия. Присоединяйтесь, и вы узнаете много интересного!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Экскурсию рекомендую однозначно. Пожалуй это было одно из лучших наших приключений в Барселоне. У Вероники потрясающее обаяние и энергетика. Слушать интересно очень, а пробовать ещё интереснее!!! Знаю что Вероники есть другие экскурсии и очень очень очень хотим попасть на них в следующий наш приезд.
5 февраля 2020
Вероника чудесный экскурсовод, сама экскурсия продумана и отлично организована, а возможность провести дегоржаж своими руками делают ее просто незабываемой!
2 января 2020
Круто всем советую
31 декабря 2019
Веро удивительный человек, с которым время летит незаметно. Нам очень понравилась подача экскурсии, знания и увлекательные рассказы Веро влюбили нас в Каталонию еще больше. Для нас все было ново и безумно интересно. Бронируйте, не сомневайтесь, экскурсия супер)
10 ноября 2019
Это событие случилось в нашей жизни 3 ноября 2019 года. И мы с мамой ( были вдвоем) запомним это путешествие надолго. Огромное спасибо Веронике и хотелось бы пожелать ей удачи в развитии этого необычного направления ( для нас по крайней мере) как такого вида экскурсии. Это не просто дегустация. Это путешествие "в гости" к вину. И на протяжении всего времени, напиток для Вас как живой, Вы узнаете его как человека, знакомитесь с виноделами. Как очень правильно заметила Вероника, что не надо ждать что Вам подскажут что конкретно напоминает тот или иной вкус - Ваша память подскажет Вам и вызовет ассоциацию именно Вашего опыта, Вашей жизни.
Не хочу больше рассказывать все детали, но мы приобрели знания, открыли свои новые ощущения и кучу интересных эмоций. И еще поучаствовали в приготовлении ( изготовлении) своей бутылки вина - наш главный сюрприз на нашем Новогоднем столе.
Рекомендую всем.
Вероника рассказывала о других вариантах экскурсий и мы взяли на вооружение. Надеемся нам предоставится такая возможность посетить экскурсии Вероники еще раз.
6 сентября 2019
Мы были на экскурсии 1 сентября. Это был наш двойной праздник - день нефтяника и День знаний. Больше спасибо, нет, muchas gracias, Вероника. Все было великолепно! Это не просто экскурсия. Это почти домашнее общение близких людей! Вероника, ещё раз, большое спасибо! Будем рады ещё раз с Вами встретиться и поехать ещё на любую экскурсию! Ольга.
4 сентября 2019
Было очень интересно, познавательно. Вероника замечательный рассказчик, внимательный гид. Остались яркие впечатления от увлекательного путешествия в историю Каталонского виноделия. Обед в местном кафе пришелся по вкусу.
Советуем всем - не сомневайтесь, экскурсия понравится. Спасибо, Вероника!
15 августа 2019
Были на экскурсии с Вероникой - узнали много нового, вкусного, необычного для нас. Вероника - умный ищущий человек, интересующийся и любящий свое дело. Рекомендуем эту экскурсию как 100% релакс от шумного мира, от суеты обычных дней. Попробуйте необычное, настоящее - не пожалеете.
29 мая 2019
Вероника прекрасный гид - внимательный и отзывчивый. Незашоренный взгляд , интересная подача, совершенно нет ощущения как будто с тобой работают "от и до". Экскурсия понравилась на все 100%. Рекомендую. Буду возвращаться в Каталонию - обязательно вернусь к Веронике!
4 мая 2019
Вероника просто взяла и подарила лучшие впечатления от поездки в Испанию.
Ещё 9 отзывов

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