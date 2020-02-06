Что вас ожидает

🍇 История кавы и тонкости виноделия

На экскурсии по винодельне и старинному дому виноделов, которому насчитывается более 1000 лет, вы узнаете об особенностях каталонского виноделия и познакомитесь с производством кавы — традиционного испанского игристого вина. Здесь вы узнаете об истории напитка, о специфике его его ароматов и выдержки, об этапах производства, а также об отличиях кавы от шампанского и других игристых вин.

🍷 Дегустация местных вин

Вы продегустируете три вида местной кавы, чтобы выбрать, какое именно вино создать на мастер-классе. На дегустации вас ждет небольшой авторский обучающий курс: вы научитесь определять винные ароматы и находить свои предпочтения, ориентироваться в сортах вин и оттенках их вкусов, сочетать каву и другие вина с различными блюдами и многое другое. А после вы получите в подарок брошюру с автографами виноделов, в которой я собрала самую полезную информацию для любителей вина.

🍾 Изготовление собственной кавы

На мастер-классе вам предстоит приготовить выбранную на дегустации каву и пройти три этапа производства напитка — дегоржаж, укупорку и маркировку. В результате вы заберете свою собственную бутылочку игристого каталонского вина в качестве сувенира!

Также на винодельне вы можете по отличным местным ценам приобрести вино, каву, джемы, оливковое масло и другие продукты, которые можно увезти с собой в качестве каталонского сувенира.