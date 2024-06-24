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Лучшее время для посещения
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Лучшее время для участия в мастер-классе по приготовлению кавы на винодельне Каталонии - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а винодельни оживают в ожидании нового урожая. Однако весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться этим опытом, когда поток туристов снижается, а природа радует мягким климатом. Зимой, с ноября по март, мероприятие также доступно, но следует учитывать более прохладную погоду, хотя винодельни продолжают радовать уютной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинный дом виноделов
Винодельня
Каталонский ресторанчик
Описание мастер-класса
🍇 История кавы и тонкости виноделия На экскурсии по винодельне и старинному дому виноделов, которому насчитывается более 1000 лет, вы узнаете об особенностях каталонского виноделия и познакомитесь с производством кавы — традиционного испанского игристого вина. Здесь вы узнаете об истории напитка, о специфике его его ароматов и выдержки, об этапах производства, а также об отличиях кавы от шампанского и других игристых вин.
🍷 Дегустация местных вин Вы продегустируете три вида местной кавы, чтобы выбрать, какое именно вино создать на мастер-классе. На дегустации вас ждет небольшой авторский обучающий курс: вы научитесь определять винные ароматы и находить свои предпочтения, ориентироваться в сортах вин и оттенках их вкусов, сочетать каву и другие вина с различными блюдами и многое другое. А после вы получите в подарок брошюру с автографами виноделов, в которой я собрала самую полезную информацию для любителей вина.
🍾 Изготовление собственной кавы На мастер-классе вам предстоит приготовить выбранную на дегустации каву и пройти три этапа производства напитка — дегоржаж, укупорку и маркировку. В результате вы заберете свою собственную бутылочку игристого каталонского вина в качестве сувенира!
Также на винодельне вы можете по отличным местным ценам приобрести вино, каву, джемы, оливковое масло и другие продукты, которые можно увезти с собой в качестве каталонского сувенира.
Организационные детали
До винодельни можно добраться на авто или на электричке. Возможен трансфер — стоимость по договоренности.
При большем количестве участников возможен заказ микроавтобуса (стоимость по запросу)
Дополнительно мы можем заехать в каталонский ресторанчик, где вы сможете пообедать за 10 —15 евро. И поверьте, это очень много вкуснейшей еды с вином и десертами!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На винодельне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 218 туристов
Я — Вероника. Живу в Каталонии. Открываю дверь в удивительный мир виноделия.
Присоединяйтесь, и вы узнаете много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Цитата туристов об экскурсии: «Инна, Вероника - волшебная! 🔥🔥🔥🔥🔥 Мы в восторге!!! Незабываемая!!»
Спасибо, Вероника, доверила Вам своих туристов и впечатления превзошли ожидания!
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А
Анастасия
Прекрасная экскурсия на винодельню с Вероникой:) Мы научились определять каву по степени выдержки, продегустировали её, сами выбрали бутылки из погреба, удалили осадок и наклеели этикетки😄
Это была одна из лучших экскурсий за все наше путешествие! Всем от души рекомендуем❤️🔥
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Дмитрий
Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с осадка вино, закрыли его и наклеили этикетки. Природа, место и Вероника были прекрасны! Благодарим за прекрасный день, обязательно вернёмся.
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Е
Екатерина
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Вероника! Рекомендуем к посещению.
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Ю
Юлия
Это событие случилось в нашей жизни 3 ноября 2019 года. И мы с мамой (были вдвоем) запомним это путешествие надолго. Огромное спасибо Веронике и хотелось бы пожелать ей удачи в читать дальшеуменьшить
развитии этого необычного направления (для нас по крайней мере) как такого вида экскурсии. Это не просто дегустация. Это путешествие "в гости" к вину. И на протяжении всего времени, напиток для Вас как живой, Вы узнаете его как человека, знакомитесь с виноделами. Как очень правильно заметила Вероника, что не надо ждать что Вам подскажут что конкретно напоминает тот или иной вкус - Ваша память подскажет Вам и вызовет ассоциацию именно Вашего опыта, Вашей жизни. Не хочу больше рассказывать все детали, но мы приобрели знания, открыли свои новые ощущения и кучу интересных эмоций. И еще поучаствовали в приготовлении (изготовлении) своей бутылки вина - наш главный сюрприз на нашем Новогоднем столе. Рекомендую всем. Вероника рассказывала о других вариантах экскурсий и мы взяли на вооружение. Надеемся нам предоставится такая возможность посетить экскурсии Вероники еще раз.
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Е
Екатерина
Ну ооочень приятная и познавательная экскурсия. Не пожалела ни минуты, что поехала, а заодно познакомилась с Вероникой. Все было очень слажено и организовано. Добрались до Виллафранки без проблем, прямо с читать дальшеуменьшить
вокзала Вероника забрала нас на машине и стала рассказывать о местных традициях и виноделах (нас с самого начала интересовал именно познавательный аспект). По приезду нас встретили с бокалами кавы, которую мы выпили в ютном летнем дворике поместья. Легко и непринужденно мы с окунулись в интереснейший мир виноделия. Мы услышали множество интересных легенд, особенностей выращивания различных сортов винограда, приготовления кавы, ее отличиях от других игристых вин, экскурс в историю и т. д. Все проходило в очень дружественной и непринужденнлй обстановке. После чего нас провели внутрь поместья,, где по сей день трудится уже четырнадцатое поколение виноделов. В просторной и аутентичной столовой нам предложили к дегустации три различные кавы. Именно дегустации и было уделено основное время. Вероника настолько увлеченно и интересно рассказывала, что мы посмотрели на вино совсем с другой стороны и поняли, что никогда до этого мы не ощущали такой полноты вкуса и аромата этого напитка. В конце экскурсии нас ждал незапланированный бонус - к нам присоединился сам наследник поместья, винодел и составил нам компанию в распитии кавы))). Домой мы ехали вдохновленные и очень довольные проведенным днем)) Сейчас планируем заказать еще одну экскурсию у Вероники))) И если Вы сейчас думаете ехать на эту экскурсию или нет, даже не сомневайтесь. Она превзойдет Ваши ожидания!))))
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