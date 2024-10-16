Этот вечерний гастротур по Барселоне предлагает уникальную возможность погрузиться в каталонскую культуру. Посетители смогут попробовать испанские напитки и тапас в пяти необычных барах, а также насладиться хамоном и научиться наливать сидр. Экскурсия включает посещение исторического бара с абсентом и знакомство с гастрономическими особенностями Андалусии и страны Басков. Это приключение подарит яркие впечатления и поможет увидеть настоящую Барселону

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–5 человек или €20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Культура «тапас» и отдых по-каталонски

Этот вечер станет для вас полным погружением в ночную жизнь Барселоны и нравы каталонцев. Вы посетите 4 необычных заведений города, одним из которых будет исторический бар с магическим абсентом, а заодно познакомитесь с гастрономическими особенностями разных регионов Испании: попробуете на вкус Андалусию, страну Басков, и, само собой, Каталонию. В каждом из четырех баров вы продегустируете фирменный напиток и традиционные закуски «тапас» — незаменимый компонент отдыха по-каталонски. А еще не забудем про вкуснейшие пинчос, местные вина, знаменитый хамон, испанский вермут и каву.

Барселона под соусом историй и легенд

Обязательным ингредиентом нашей барной прогулки станут каталонские легенды и рассказы о жизни в Барселоне. С нашей помощью вы научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон», узнаете, где купить вкусные и качественные местные деликатесы, почувствуете местный колорит и разберетесь в специфике барселонской тусовки. Мы обязательно ответим на все вопросы о Каталонии и покажем вам именно ту Барселону, которую мечтают видеть путешественники — яркую, дерзкую и свободную!

