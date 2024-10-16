Посетители смогут попробовать испанские напитки и тапас в пяти необычных барах, а также насладиться хамоном и научиться наливать сидр.
Экскурсия включает посещение исторического бара с абсентом и знакомство с гастрономическими особенностями Андалусии и страны Басков. Это приключение подарит яркие впечатления и поможет увидеть настоящую Барселону
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные напитки и тапас
- 🍽️ Погружение в каталонскую культуру
- 🏛️ Посещение исторических баров
- 🎉 Атмосфера вечерней Барселоны
- 🗺️ Знакомство с разными регионами Испании
Что можно увидеть
- Исторический бар с абсентом
Описание экскурсии
Культура «тапас» и отдых по-каталонски
Этот вечер станет для вас полным погружением в ночную жизнь Барселоны и нравы каталонцев. Вы посетите 4 необычных заведений города, одним из которых будет исторический бар с магическим абсентом, а заодно познакомитесь с гастрономическими особенностями разных регионов Испании: попробуете на вкус Андалусию, страну Басков, и, само собой, Каталонию. В каждом из четырех баров вы продегустируете фирменный напиток и традиционные закуски «тапас» — незаменимый компонент отдыха по-каталонски. А еще не забудем про вкуснейшие пинчос, местные вина, знаменитый хамон, испанский вермут и каву.
Барселона под соусом историй и легенд
Обязательным ингредиентом нашей барной прогулки станут каталонские легенды и рассказы о жизни в Барселоне. С нашей помощью вы научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон», узнаете, где купить вкусные и качественные местные деликатесы, почувствуете местный колорит и разберетесь в специфике барселонской тусовки. Мы обязательно ответим на все вопросы о Каталонии и покажем вам именно ту Барселону, которую мечтают видеть путешественники — яркую, дерзкую и свободную!
Организационные детали
- Угощения и напитки оплачиваются дополнительно: в среднем 20-30 евро на человека
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
- Рекомендуем выбирать для прогулки вечернее время
- Можем подстроиться под любые вкусовые предпочтения
Отзывы и рейтинг
Было ощущение, что мы просто гуляем по городу в дружеской компании. Лолита - отличный гид и просто красавица - показала колоритные местные заведения, в которые мы вряд ли зашли бы самостоятельно. Было вкусно, легко и интересно. Большое спасибо!
Рекомендую всем, отличное настроение гарантировано!
Гид Лолита, очень приятная, общительная, обаятельная девушка)).
Спасибо!
Рекомендую!