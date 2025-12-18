Средневековые крепости и лазурные бухты Тосса-де-Мар

Эта экскурсия знакомит с уникальным наследием каталонского побережья через посещение средневекового города Тосса-де-Мар. Маршрут сочетает историческое исследование с отдыхом на живописных пляжах и знакомством с местными гастрономическими традициями.

Средневековое наследие и крепостные стены

Вы посетите крепость Vila Vella — одну из немногих сохранившихся средневековых крепостей на каталонском побережье. Подниметесь на крепостные стены и увидите места, обычно недоступные для туристов, а также прогуляетесь по мощёным улицам Старого города.

Морские легенды и пиратские истории

В Музее моря и истории вы узнаете о пиратах и рыцарях, о морских сражениях и том, как море повлияло на архитектуру и быт города. Особое внимание уделяется тайным тропам и живописным видам на бухты.

Гастрономические традиции и отдых

Экскурсия включает возможность попробовать местные блюда: каракатицу или кальмаров на гриле, тапас с анчоусами, домашние козьи сыры и рыбацкий суп. По желанию можно устроить пикник на берегу моря или обед в кафе с бокалом вермута или вина. Важная информация: