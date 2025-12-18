Путешествие из Барселоны в Тосса-де-Мар с посещением средневековой крепости, музея моря и скрытых бухт. Вы узнаете о пиратских историях, попробуете местную кухню и увидите панорамы Средиземного моря.
Описание экскурсии
Средневековые крепости и лазурные бухты Тосса-де-Мар
Эта экскурсия знакомит с уникальным наследием каталонского побережья через посещение средневекового города Тосса-де-Мар. Маршрут сочетает историческое исследование с отдыхом на живописных пляжах и знакомством с местными гастрономическими традициями.
Средневековое наследие и крепостные стены
Вы посетите крепость Vila Vella — одну из немногих сохранившихся средневековых крепостей на каталонском побережье. Подниметесь на крепостные стены и увидите места, обычно недоступные для туристов, а также прогуляетесь по мощёным улицам Старого города.
Морские легенды и пиратские истории
В Музее моря и истории вы узнаете о пиратах и рыцарях, о морских сражениях и том, как море повлияло на архитектуру и быт города. Особое внимание уделяется тайным тропам и живописным видам на бухты.
Гастрономические традиции и отдых
Экскурсия включает возможность попробовать местные блюда: каракатицу или кальмаров на гриле, тапас с анчоусами, домашние козьи сыры и рыбацкий суп. По желанию можно устроить пикник на берегу моря или обед в кафе с бокалом вермута или вина. Важная информация:
- Путь из Барселоны до Тосса-де-Мар занимает около 1 часа 30 минут в зависимости от дорожной ситуации.
- По желанию можно продлить экскурсию и провести время на пляже.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Vila Vella
- Старый город Тосса-де-Мар
- Музей моря (Museu del Mar)
- Бухты и пляжи Тосса-де-Мар
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в Музей моря - €4 за человека
- Питание - от €15-25 за человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Путь из Барселоны до Тосса-де-Мар занимает около 1 часа 30 минут в зависимости от дорожной ситуации
- По желанию можно продлить экскурсию и провести время на пляже
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистическая Барселона: тайны и легенды города
Познакомиться с теневой стороной столицы Каталонии
Начало: Около Gran Teatro del Liceo
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€127
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Барселоны - тайны, загадки, легенды, мифы и предания
Начало: Carrer Portal del Angel, под большим градусником
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона Гауди: от подземных тайн до небесных шпилей
Увидеть в мастере не туристический символ города, а экспериментатора и целителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.