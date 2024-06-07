1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €494 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Таинственный Монтсеррат
Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях
Начало: В Монтсеррате
13 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€100 за человека
Мини-группа
5 часов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Жирона: город тысячи легенд
Посетить один из самых сказочных городов Каталонии и узнать истории из его официальной Книги легенд
Начало: На вокзале Sants в Барселоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ЮЮлия6 июня 2024Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- SSalome31 мая 2024Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
- OOLGA28 мая 2024Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
- ССофья23 мая 2024Больше всего понравился сам гид. У нас был Александр. Интересно рассказывал, очень позитивный)… Особенно хочется сказать спасибо за то, что
- VVeslava20 мая 2024Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
- ННаталья19 мая 2024Лилия прекрасный рассказчик: сын 12 лет просто не отрываясь слушал ее. Время пролетело незаметно, познавательно, очень душевно! На Монсерат- однозначно с Лилей!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Выездные" можно забронировать 42 экскурсии от 55 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Барселоны и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании