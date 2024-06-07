Выездные экскурсии из Барселоны

Найдено 42 экскурсии в категории «Выездные» в Барселоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
В Ситжес на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
125 за всё до 10 чел.
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
240 за всё до 4 чел.
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 494 за всё до 5 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Монтсеррат - источник силы и вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Монтсеррат из Барселоны: скальный массив, монастырь и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в мир древних легенд и величественной природы Монтсеррата, уникального места силы в Каталонии
Начало: Площадь Испании
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
156 за всё до 5 чел.
Таинственный Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Таинственный Монтсеррат
Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях
Начало: В Монтсеррате
13 июня в 09:30
15 июня в 09:30
156 за всё до 5 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за человека
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Знакомство с приморским городком, памятниками римской эпохи и средневековыми легендами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 10 чел.
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Монтсеррат на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Монтсеррат на автомобиле
Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
320 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
Подняться на гору и прикоснуться к чудесам монастыря на экскурсии в мини-группе
Начало: У монастыря Монсеррат
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
100 за человека
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
198 отзывов
Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе: монастырь, скалы, хор
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, скалы и знаменитый хор. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
Расписание: понедельник, четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
55 за человека
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.
Пешеходное знакомство с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешеходное знакомство с Барселоной
Увидеть не только места из путеводителей, но и малоизвестные локации с особым шармом
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
150 за всё до 5 чел.
Из Барселоны - в колонию Гуэль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
🚉 На поезде
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 156 за всё до 10 чел.
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Раздумья о Римской империи: поездка из Барселоны в Таррагону и Ситжес
Познакомиться с наследием одного из древнейших городов Испании и погулять по испанскому Сан-Тропе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
550 за всё до 6 чел.
Жирона: город тысячи легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Жирона: город тысячи легенд
Посетить один из самых сказочных городов Каталонии и узнать истории из его официальной Книги легенд
Начало: На вокзале Sants в Барселоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 8 чел.
Из Барселоны - в Таррагону
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 8 чел.
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 15 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
    Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…
    Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…Отлично провели день с Вадимом, посетили несколько живописных городков побережья Коста-Брава. Море, солнце, атмосфера курортной жизни…
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • S
    Salome
    31 мая 2024
    Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо
  • O
    OLGA
    28 мая 2024
    Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
    Большое спасибо гиду Александру. Всё было информативно, и без лишнего утомления мозга. Кратко, доходчиво и интересно, что необходимо при первом
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    посещении Монтсеррат. При возможности советую эту экскурсию. Спасибо и самой компании Спутник, если будем вновь в Барселоне, то непременно воспользуемся вашими предложениями. С уважением, Ольга.

  • С
    Софья
    23 мая 2024
    Выездная экскурсия в Монтсеррат в мини-группе
    Больше всего понравился сам гид. У нас был Александр. Интересно рассказывал, очень позитивный)… Особенно хочется сказать спасибо за то, что
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    после экскурсии довез прям до отеля, хотя это не входило в план экскурсии. Но мы так промокли под дождем, что такое человеческое участие покорило больше всего)… А вот сам Монтсеррат не произвел такого впечатления. Было ощущение, что там все слишком заняты добыванием денег из туристов, так что им некогда думать о боге… Ну у меня такое впечатление сложилось)… И конечно нам дико не повезло с погодой: начался сильный ливень с градом! Так что любоваться окружающими видами не очень получилось)))… Поехала бы я еще раз в Монтсеррат? Скорее всего нет. Выбрала бы я другую экскурсию, но с этим же гидом? Однозначно да!)…

  • V
    Veslava
    20 мая 2024
    Священная гора Монтсеррат и Чёрная Мадонна, исполняющая желания
    Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Монтсеррат - источник силы и вдохновения
    Лилия прекрасный рассказчик: сын 12 лет просто не отрываясь слушал ее. Время пролетело незаметно, познавательно, очень душевно! На Монсерат- однозначно с Лилей!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Выездные" можно забронировать 42 экскурсии от 55 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Барселоны и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании
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