читать дальше

после экскурсии довез прям до отеля, хотя это не входило в план экскурсии. Но мы так промокли под дождем, что такое человеческое участие покорило больше всего)… А вот сам Монтсеррат не произвел такого впечатления. Было ощущение, что там все слишком заняты добыванием денег из туристов, так что им некогда думать о боге… Ну у меня такое впечатление сложилось)… И конечно нам дико не повезло с погодой: начался сильный ливень с градом! Так что любоваться окружающими видами не очень получилось)))… Поехала бы я еще раз в Монтсеррат? Скорее всего нет. Выбрала бы я другую экскурсию, но с этим же гидом? Однозначно да!)…